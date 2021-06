Cần làm gì với chai bàn tay?

Vũ Thanh Sơn (Hà Tĩnh)



Vết chai là một vùng da bị hóa sừng, do quá sản các lớp thượng bì, nhất là ở lớp sừng; ở tổ chức đệm là một khối xơ do tổ chức xơ phát triển quá mức. Khi vùng da thường xuyên tiếp xúc và cọ sát với một vật nào đó lâu ngày như dụng cụ lao động, giày dép chật sẽ xuất hiện vết chai. Nếu nguyên nhân chai do giày dép thì nên đi giày dép rộng, đệm bằng mút để phân bố lại lực tì đè cho hợp lý.

Nếu do cầm nắm dụng cụ lao động thì cần đeo găng tay khi lao động. Bạn có thể xử lý vết chai bằng các cách sau: ngâm vết chai với nước muối ấm mỗi ngày 30 phút, làm đều đặn sau 1 tuần, sẽ thấy hiệu quả. Dùng nước ép của trái đu đủ để bôi lên vùng bị chai trong khoảng 15 phút, đồng thời massage cho khu vực này rồi rửa lại với nước ấm.

Thoa đều chanh lên vết chai trong khoảng từ 10 - 15 phút rồi rửa lại với nước, thực hiện trong 1 - 2 tuần thì lớp da chai sẽ được thay bằng một làn da mịn màng. Bạn cũng không nên dùng vật sắc nhọn để cạo hay cắt đi lớp chai đó. Nên dưỡng tay bằng vaseline, dầu dừa, dầu oliu để tay mềm mại.