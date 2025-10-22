Cận cảnh xưởng sản xuất dầu ăn giả ở Nghệ An: Đã bán 2,7 triệu lít khắp các tỉnh, thu lợi 75 tỷ đồng

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (SN 1977, trú xã Thuần Trung, Nghệ An) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 3, Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đầu tháng 6.2025, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn Đô Lương có dấu hiệu sản xuất dầu ăn giả. Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh triệt phá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai

Đối tượng Phan Thị Mai tại Cơ quan Công an

Ngày 17.6.2025, cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food (xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương) do Phan Thị Mai làm Giám đốc. Tại hiện trường, công an thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng hơn 37.600 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Những chai dầu ăn hiệu Keva Gold đã được đống gói chuẩn bị bán ra thị trường

Kết quả điều tra xác định: Công ty An Thịnh Food được thành lập ngày 26.3.2024, đăng ký ngành nghề sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Tuy nhiên, để trục lợi, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A như công bố, nhưng vẫn in trên nhãn thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả giám định cho thấy chỉ tiêu Natri chỉ đạt 0,3 mg/100g, trong khi nhãn ghi 23,7 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ sản phẩm bị xác định là hàng giả.

Bên trong Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food thời điểm Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra

Những can nhựa dung tích lớn đựng dầu ăn bị lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ

Từ tháng 4.2024 đến khi bị phát hiện, An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Phòng Cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra, đồng thời đề nghị cá nhân, tổ chức từng mua dầu ăn của Công ty An Thịnh Food liên hệ để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.