Cận cảnh thi công hầm xuyên núi trên cao tốc kết nối với Lào

Cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa 2 nước. Tuyến đường này góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch trong khu vực, đặc biệt là giữa Bắc Trung Bộ Việt Nam và Trung Lào. Ngoài ra, cao tốc còn tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Dự kiến tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2029.