Tại cuộc họp của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cuối năm 2025, các đơn vị thống nhất báo cáo UBND TP Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng, đẩy nhanh thủ tục để khai quật tàu vào tháng 4/2026. Tuy nhiên, đến nay việc khai quật vẫn chưa triển khai do gặp một số vướng mắc về quy trình, thủ tục pháp lý theo quy định mới của Luật Di sản văn hóa (có hiệu lực từ 1/7/2025).