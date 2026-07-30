Cận cảnh tàu cổ sắp được khai quật sau gần 3 năm lộ thiên ở ven biển Hội An Thanh Ba - Quốc Việt | 30/07/2026 12:48 Báo lỗi cho Soha Sau gần 3 năm lộ thiên ở ven bờ biển Hội An, TP Đà Nẵng, tàu cổ sẽ được khai quật khẩn cấp. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tiếp nhận công văn phản hồi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến việc xin ý kiến, hướng dẫn chuyên môn đối với công tác khai quật khảo cổ di vật tàu cổ tại khu vực ven biển Hội An, đoạn qua phường Hội An Tây. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vị trí con tàu xuất lộ nằm tại khu vực bãi biển công cộng, ngay phía sau phạm vi hoạt động của một khu nghỉ dưỡng du lịch. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di vật ngay tại vị trí phát hiện được đánh giá là không khả thi. Đáng chú ý, vị trí tàu cổ nằm trong khu vực đang triển khai dự án kè chống xói lở bảo vệ bờ biển Hội An. Nếu không được khai quật khảo cổ kịp thời, di vật có nguy cơ bị xâm phạm và chịu những tác động tiêu cực trong quá trình thi công dự án. Trên cơ sở tình hình thực tế và yêu cầu bảo vệ di vật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng báo cáo UBND thành phố xem xét, cho phép phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khai quật khẩn cấp tại khu vực phát hiện tàu cổ. Việc khai quật được đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng lưu ý trong quá trình xây dựng phương án khai quật, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, cân nhắc phương án di chuyển và bảo quản con tàu sau khi đưa lên khỏi lớp cát nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh nguy cơ di vật bị xuống cấp hoặc hư hại. Cuối tháng 12/2023, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực bờ biển Hội An để “mục sở thị” xác tàu cổ. Ước chừng, tàu dài khoảng 15 m, rộng khoảng 3 m. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu. Ngư dân địa phương cho rằng, xác tàu này có thể là ghe bầu của dân buôn, loại phương tiện di chuyển thuyền buồm được làm từ gỗ mun đen quý hiếm và có sức chịu bền cao. Vị trí xác tàu “lộ thiên” trước đây là đất vườn của người dân. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, xâm thực nhiều năm đã ăn sâu vào đất liền nên người dân phải di dời đến chỗ khác. Bão lụt, sóng biển đánh vào, đất cát bị trôi ra biển nên xác tàu mới trồi lên. Tại cuộc họp của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Hội An với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cuối năm 2025, các đơn vị thống nhất báo cáo UBND TP Đà Nẵng cùng các cơ quan chức năng, đẩy nhanh thủ tục để khai quật tàu vào tháng 4/2026. Tuy nhiên, đến nay việc khai quật vẫn chưa triển khai do gặp một số vướng mắc về quy trình, thủ tục pháp lý theo quy định mới của Luật Di sản văn hóa (có hiệu lực từ 1/7/2025). Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn. Tags UBND TP Đà Nẵng phường Hội An Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/can-canh-tau-co-sap-duoc-khai-quat-sau-gan-3-nam-lo-thien-o-ven-bien-hoi-an-ar1031762.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha