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Cận cảnh nhan sắc nàng thơ mới của Vbiz: Ngây thơ thánh thiện tựa tình đầu, netizen năn nỉ “xin đừng dao kéo”

Mộng Điềm
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Visual của nữ diễn viên đang gây chú ý trên MXH.

Bộ phim học đường Phía Bên Kia Thành Phố đang là tâm điểm chú ý của mọt phim Việt bởi nội dung chân thực và dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Bên cạnh những nút thắt tâm lý kịch tính, một gương mặt nữ cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả. Đó là Nguyên Châu - "nàng thơ" 2k7 thủ vai lớp trưởng Mai Hiên.

Nguyên Châu trong vai lớp trưởng Mai Hiên

Trong phim, Mai Hiên là lớp trưởng hiền lành, học giỏi, luôn điềm tĩnh và sống tình cảm. Nhân vậy này cũng tạo nên tuyến tình cảm học đường nhẹ nhàng với nam chính Khuê (Thái Vũ). Mỗi lần xuất hiện, khán giả không khỏi xuýt xoa với visual thanh thuần của nữ diễn viên.

Cô nàng toát ra "vibe" nhẹ nhàng từ tạo hình đến tính cách trong phim

Nguyên Châu sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to cùng sống mũi thanh tú. Đặc biệt, khi để tóc đen được tết gọn gàng, đeo kính và diện đồng phục học sinh, cô mang đến cảm giác rất tự nhiên, đúng với hình tượng nữ sinh cấp ba. Không ít khán giả nhận xét Mai Hiên là một trong những nhân vật có tạo hình tựa như mối tình đầu, nhìn qua đã biết ngay là cô gái nết na, chăm học. 

 
Nếu như trên phim là một Mai Hiên mộc mạc thì ở ngoài đời, giao diện của Nguyên Châu cũng không kém phần ngọt ngào và thời thượng. Lúc thì dịu dàng, trong trẻo, khi lại vô cùng quyến rũ, người đẹp 2k7 rất biết cách "lên đồ" để tôn vóc dáng 1m70 cao ráo của mình. Nhưng dù chọn phong cách nào thì gương mặt baby với đôi mắt một mí của Nguyên Châu vẫn gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.
 
Nhiều người nhận xét rằng thần thái của nữ diễn viên mang một sức hút riêng, vừa có sự ngây thơ, vừa có nét kiêu kỳ, cuốn hút. Với gương mặt này, netizen chỉ mong cô đừng chạy theo xu hướng làm đẹp mà can thiệp "dao kéo" vì dễ phá đi đường nét hài hòa đang có.
 

Bình luận của khán giả:

 

- Muốn biết tình đầu là thế nào thì cứ ngắm nàng thơ này cho tôi

- Gương mặt này giữ nguyên là đủ nổi rồi, đừng dao kéo nhé

- Đeo kính còn xinh hơn nhiều người makeup kỹ

- Cháu này đóng dễ thương thùy mỵ nết na đáng yêu

- Tui thề là tui mê cái nét đẹp như Mai Hiên trong phim. Nó đỉnh cao

Nguyên Châu sinh năm 2007, tai Hà Nội. Cô đang theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Năm 2025, Nguyên Châu chạm ngõ phim truyền hình qua những vai diễn nhỏ trong bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại. Với vai lớp trưởng Mai Hiên trong Phía Bên Kia Thành Phố, nữ diễn viên đang được đánh giá cao với diễn xuất tự nhiên, được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội để khẳng định mình ở những dự án tiếp theo trong tương lai.

Nguyên Châu trong Cha Tôi Người Ở Lại

 

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Tags

nhan sắc

Nàng thơ

Phía Bên Kia Thành Phố

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