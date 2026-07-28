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Cận cảnh lũ quét kinh hoàng cuốn trôi mọi thứ ở Trung Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Chi Chi
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Trận lũ quét do mưa lớn gây ra tại một khu du lịch ở Tây Bắc Trung Quốc đã làm 10 người chết và 23 người bị thương.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm đã được gửi tới nhiều khu vực trên khắp vùng khi bão Noul đổ bộ vào ngày 26/7.

Trận lũ quét do mưa lớn gây ra tại một khu du lịch ở Tây Bắc Trung Quốc đã làm 10 người chết và 23 người bị thương, theo các báo cáo từ truyền thông nhà nước.

"Một trận lũ núi do mưa lớn ngắn hạn tại một danh thắng thuộc huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây đã làm một số người cắm trại bị kẹt" tại địa điểm thuộc tỉnh Cam Túc, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho biết.

Lũ quét ở Trung Quốc

Báo cáo trước đó của CCTV xác định vị trí xảy ra lũ quét là Khu danh thắng Song Thạch Môn (Shuangshimen) ở vùng núi hẻo lánh phía nam Cam Túc – cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 1.200 km về phía tây nam. Song Thạch Môn nổi tiếng với các vòm đá tự nhiên, đồng cỏ trên núi cao và dòng suối vùng núi. Đây là điểm cắm trại mùa hè được nhiều người yêu thích.

"Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị và 174 người khác đã được giải cứu," CCTV trích dẫn lời các quan chức địa phương.

Lũ quét kinh hoàng ở Trung Quốc 2026: 10 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Lũ quét kinh hoàng ở Trung Quốc 2026: 10 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Lũ quét ở huyện Vị Nguyên

Nhiều khu vực diện rộng ở miền nam Trung Quốc đã vào trạng thái báo động cao về lũ lụt vào chủ nhật sau khi bão Noul đổ bộ vào sáng sớm. Nhiều nơi tiếp tục duy trì báo động nâng cao cho tới sáng thứ hai.

Một số khu vực của Cam Túc – nơi nằm xa đường đi của bão Noul – cũng ghi nhận mưa lớn vào chủ nhật, với việc chính quyền địa phương trên khắp tỉnh phát lệnh cảnh báo thời tiết nguy hiểm, yêu cầu người dân ở trong nhà, tuân thủ các hướng dẫn an toàn và cẩn trọng.

Nguồn: SCMP, AFP

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Lũ quét ở Trung Quốc

lũ quét

Trung Quốc

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