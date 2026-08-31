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Cận cảnh khoảnh khắc giải cứu gia đình mắc kẹt trong “ngôi nhà bất tử” giữa lũ quét lịch sử ở Nepal

Chi Chi
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3 người gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một bé gái bị mắc kẹt trên ban công tầng hai mà không có lối thoát, đối mặt với rủi ro bị dòng nước cuốn trôi.

- Ảnh 1.

Trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đã tàn phá nghiêm trọng nhiều nhà cửa và công trình, cũng như khiến hơn 800 người thiệt mạng.

Giữa thảm kịch đó, hình ảnh một căn nhà 2 tầng màu xanh đứng vững giữa dòng nước lũ dữ dội đã thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Trong video lan truyền, 3 người gồm một người đàn ông, một phụ nữ và một bé gái bị mắc kẹt trên ban công tầng hai mà không có lối thoát, đối mặt với rủi ro bị dòng nước cuốn trôi.

Tuy nhiên, theo các cập nhật sau đó từ báo chí, ngôi nhà kiên cố này đã chịu đựng thành công sức ép của dòng nước quét và cả 3 người may mắn sống sót an toàn. Sự việc thu hút hàng triệu lượt xem, không chỉ khiến cộng đồng mạng nhẹ nhõm về số phận của gia đình mà còn tạo nên cuộc bàn luận sôi nổi về độ bền cùng chất lượng xây dựng kinh ngạc của căn nhà.

- Ảnh 2.

Ngôi nhà kiên cố đứng vững giữa dòng lũ

Một video tiếp theo đã quay lại cận cảnh khoảnh khắc những người mắc kẹt trong "ngôi nhà bất tử" này được giải cứu đưa ra bên ngoài.

Gia đình được giải cứu ở Nepal

Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra ngày đêm ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ. Một trong các ưu tiên hàng đầu hiện nay là công tác giải cứu gần 900 người mắc kẹt trong hầm thuỷ điện. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương bơm không khí vào một đường hầm tại dự án thủy điện dọc sông Trishuli của Nepal, và dự định khoan một lỗ thông hơi với hy vọng đưa các đội cứu hộ vào bên trong để tìm kiếm người sống sót.

Nguồn: CNN, NDTV

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Tags

Nepal

lũ quét

giải cứu

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