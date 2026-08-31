Sau nhiều ngày mưa lớn, người dân phát hiện cảnh tượng hiếm gặp trên đường: Cảnh sát lập tức có mặt

Cảnh tượng bất thường xuất hiện giữa đêm trên một tuyến đường ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), khiến người dân nhanh chóng báo cho cảnh sát.

Người dân cùng cảnh sát tìm kiếm đàn rùa giữa đêm

Một tình huống hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), sau nhiều ngày khu vực này liên tục hứng chịu mưa lớn. Tối 27/8, người dân đi qua đường Xích Khảm Bắc, quận Tử Quan bất ngờ nhìn thấy hàng loạt vật thể nhỏ đang chậm rãi di chuyển trên mặt đường.

Khi tới gần, họ mới nhận ra đó là những con rùa đang bò rải rác dọc lề đường và các khu vực cây cỏ xung quanh.

Cảnh tượng bất thường xuất hiện giữa đêm trên một tuyến đường ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), khiến người dân nhanh chóng báo cho cảnh sát. (Mirror Daily)

Theo Mirror Daily, vụ việc được trình báo vào khoảng 23h30. Một người đi xe máy phát hiện nhiều con rùa xuất hiện giữa đường. Lo ngại chúng có thể bị phương tiện cán phải hoặc khiến người tham gia giao thông bất ngờ đánh lái để tránh, người này lập tức liên hệ với cảnh sát.

Nhận được tin báo, các sĩ quan thuộc Đồn cảnh sát Xích Khảm, Phân cục Cương Sơn nhanh chóng tới hiện trường.

Cảnh sát kiểm tra dọc tuyến đường, các bãi cỏ, bụi cây và khu vực ven đường. Trong đợt tìm kiếm đầu tiên, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 con rùa đang bò rải rác và đưa chúng vào thùng để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, số lượng rùa xuất hiện tại khu vực này không chỉ dừng lại ở đó.

Một người đi xe máy phát hiện nhiều con rùa xuất hiện giữa đường. (Ảnh: TVBS)

Với sự hỗ trợ của người dân, cảnh sát tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng, hơn 30 con rùa được tìm thấy và đưa về đồn cảnh sát để tạm thời chăm sóc trong lúc xác minh chủ nhân.

Theo TVBS, một số người đi đường thậm chí phải giảm tốc hoặc tránh đàn rùa bất ngờ xuất hiện trên mặt đường. Việc chúng tập trung với số lượng lớn vào thời điểm gần nửa đêm khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Cảnh sát sau đó hỏi các hộ dân và cơ sở xung quanh để xác định nguồn gốc đàn rùa. Không lâu sau, nguyên nhân của cảnh tượng hiếm gặp cũng được làm rõ.

Việc chúng tập trung với số lượng lớn vào thời điểm gần nửa đêm khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. (Ảnh: TVBS)

Đàn rùa được xác định thuộc một cơ sở nuôi nằm tại khu vực giáp ranh giữa quận Tử Quan và quận Di Đà của thành phố Cao Hùng.

Những ngày trước đó, mưa lớn liên tục khiến mực nước tại khu vực nuôi tăng cao. Nước trong hồ dâng lên sát bờ, tạo điều kiện để đàn rùa bò ra ngoài rồi di chuyển khỏi khu vực nuôi nhốt.

Theo truyền thông Đài Loan, những con rùa được tìm thấy trên đường đã di chuyển khoảng 300 m tính từ nơi chúng được nuôi.

Hơn 100 con có thể đã thoát ra ngoài

Đáng chú ý, hơn 30 con được cảnh sát và người dân tìm thấy chưa chắc đã là toàn bộ số rùa thoát khỏi khu vực nuôi.

TVBS dẫn lời chủ cơ sở cho biết số rùa thoát ra ngoài sau những đợt mưa lớn có thể lên tới hơn 100 con. Chủ nhân của chúng đã tìm kiếm trong nhiều ngày trước khi nhận được thông báo từ cảnh sát.

Đáng chú ý, hơn 30 con được cảnh sát và người dân tìm thấy chưa chắc đã là toàn bộ số rùa thoát khỏi khu vực nuôi. (Ảnh: TVBS)

Những ngày sau đó, người dân tại khu vực vẫn tiếp tục phát hiện một số con rùa đi lạc và trình báo cơ quan chức năng.

May mắn, số rùa được cảnh sát thu gom trong đêm đều không gặp thương tích nghiêm trọng. Sau khi xác minh, chúng được trao trả lại cho chủ nuôi.

Việc người dân phát hiện kịp thời được cho là đã giúp đàn rùa tránh khỏi nguy cơ bị phương tiện cán phải. Đồng thời, điều này cũng hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người tham gia giao thông khi bất ngờ gặp động vật bò giữa đường vào ban đêm.

Sau khi xác minh, những con rùa được trao trả lại cho chủ nuôi. (Ảnh: TVBS)

Loài rùa xuất hiện trong sự việc được xác định là rùa cổ sọc, tên khoa học Mauremys sinensis. Đây là một loài rùa nước ngọt có phân bố tại Đài Loan và một số khu vực ở Đông Á.

Rùa cổ sọc thường sinh sống tại ao, hồ, kênh rạch, vùng đất ngập nước và những nơi có nguồn nước tương đối yên tĩnh. Đặc điểm dễ nhận biết của chúng là những đường sọc sáng chạy dọc khu vực đầu và cổ.

Sau sự việc, cảnh sát địa phương cũng lưu ý các hộ nuôi động vật cần kiểm tra kỹ chuồng trại, hồ nuôi và hàng rào bảo vệ trong thời gian mưa lớn. Khi mực nước dâng cao bất thường, động vật có thể dễ dàng thoát khỏi khu vực nuôi nhốt.

Loài rùa xuất hiện trong sự việc được xác định là rùa cổ sọc, tên khoa học Mauremys sinensis. (Ảnh: YMSNP)

Người tham gia giao thông nếu phát hiện động vật xuất hiện trên mặt đường cũng nên chủ động giảm tốc độ, tránh phanh hoặc chuyển hướng đột ngột và thông báo cho cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Cảnh tượng hơn 30 con rùa lần lượt xuất hiện trên đường giữa đêm vì thế trở thành một sự việc hiếm gặp đối với người dân địa phương. Từ một cuộc gọi báo tin của người đi đường, cảnh sát cùng người dân đã thực hiện một cuộc tìm kiếm đặc biệt, giúp hàng chục con vật trở về nơi nuôi an toàn.

Theo Mirror Daily, TVBS, YMSNP