Cận cảnh khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên phim "Quỳnh Búp Bê" giản dị mà vẫn cuốn hút khó cưỡng

Từ hình ảnh cô gái gây chú ý trong chương trình Đồng hành cùng World Cup 2018 cho đến những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh VTV như "Quỳnh Búp Bê", cô nàng Cao Diệp Anh luôn là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh truyền hình

Cao Diệp Anh (sinh năm 1995, quê Tuyên Quang) là cái tên không còn quá xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn quyến rũ cùng chiều cao ấn tượng, cô từng là một trong những hot girl nổi bật nhất đại diện cho đội tuyển Brazil trong chương trình Nóng cùng World Cup 2018.

Sau bước đệm đó, Diệp Anh nhanh chóng bén duyên với nghệ thuật và ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách của VTV. Nổi bật nhất phải kể đến vai diễn Phương – một trong những cô gái ở xóm trọ nghèo trong bộ phim đình đám Quỳnh Búp Bê. Diễn xuất tự nhiên cùng nhan sắc nổi bật của cô đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của người xem. Tiếp sau đó, Diệp Anh tiếp tục góp mặt trong các dự án đình đám khác khẳng định khả năng biến hóa đa dạng qua từng vai diễn.

Phong cách đời thường: Giản dị, ngọt ngào nhưng vẫn ngút ngàn thần thái

Rời xa ánh đèn sân khấu và những bộ trang phục lộng lẫy trên phim trường, Cao Diệp Anh ngoài đời thường lại chuộng phong cách vô cùng tối giản và gần gũi. Không cần khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt đỏ hay trang điểm cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn đốn tim người hâm mộ nhờ nét đẹp tự nhiên, rạng rỡ.

Trong những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên trang cá nhân, Diệp Anh thường ưu tiên những trang phục nhẹ nhàng như áo hai dây mềm mại, đầm trần vai tone màu trang nhã hay áo vest thanh lịch khi làm việc.

Đặc biệt, những hình ảnh cô nàng ăn mặc đơn giản, thoải mái thưởng thức các món ăn ngon hay ngồi làm việc kín đáo lại nhận được vô số lượt tương tác từ cư dân mạng. Làn da trắng mịn không vết xước cùng nụ cười rạng rỡ, tự nhiên giúp cô duy trì thần thái cuốn hút trong mọi góc nhìn.

Một trong những điều làm nên sức hút riêng biệt của Cao Diệp Anh chính là sự biến hóa linh hoạt trong phong cách. Khi khoác lên mình những bộ váy dạ hội cúp ngực rực rỡ hay diện trang phục cá tính, cô khéo léo khoe trọn vóc dáng quyến rũ với đường cong gắt gao và làn da tuyết trắng.

Thế nhưng, khi trút bỏ lớp trang điểm đậm để trở về với phong cách cổ trang dịu dàng hay đồ công sở nhẹ nhàng, nữ diễn viên lại mang đến cảm giác trong trẻo, mong manh như một "thần tiên tỷ tỷ". Sự giao thoa giữa nét quyến rũ tự nhiên và sự thanh lịch đời thường giúp Cao Diệp Anh luôn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng. Do đó, mỗi bước đi và hình ảnh đời thường của hot girl trong Quỳnh Búp Bê vẫn luôn nhận được sự theo dõi nhiệt tình từ fan hâm mộ.