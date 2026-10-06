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Ba mẹ con cô giáo bị chém trên đường: Người mẹ và con gái 11 tuổi qua cơn nguy kịch

Tân Lộc
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TPO - Liên quan vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém trên đường về, tới sáng 6/10, sức khỏe người mẹ và con gái 11 tuổi đã qua cơn nguy kịch, đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau. Khi nhập viện, người mẹ có vết thương vùng cổ, còn con gái bị đa vết thương.

Sáng nay (6/10), một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết, sức khỏe hai mẹ con chị N.T.L.H. (38 tuổi, ngụ xã Năm Căn, Cà Mau) và cháu V.N.B.C. (11 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Cả hai đang được theo dõi, điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị H. và cháu C. nhập viện lúc 19h25 ngày 5/10. Khi nhập viện, chị H. được chẩn đoán bị vết thương vùng cổ; cháu C. nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, có vết thương hở ở vùng mũi, cổ và đứt lìa ngón tay 2 bên.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ cấp cứu, chị C. và cháu H. được thở oxy, bù dịch và phẫu thuật điều trị các vết thương.

Tới sáng nay, cả 2 mẹ con chị C. và cháu H. đã tỉnh, tiếp tục được thở oxy, bù dịch, kháng sinh, giảm đau, truyền máu, hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc đặc biệt tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ người đàn ông dùng dao chém 3 mẹ con, khiến một bé gái tử vong ở Năm Căn, Cà Mau. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 17h20 cùng ngày, chị N.T.L.H. chở 2 con gái (6 tuổi và 11 tuổi) từ trường về nhà. Khi đến khu vực ấp 3, xã Năm Căn, 3 mẹ con chị H. bất ngờ bị Trần Chí Công (SN 1986) dùng dao tấn công.

Sau vụ việc, các nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do bị thương nặng, bé gái 6 tuổi tử vong tại bệnh viện. Chị H. và cháu V.N.B.C. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị với nhiều vết thương.

Đối tượng Công bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Theo thông tin ban đầu, chị H. là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn, chồng đã mất. Đối tượng Công đã ly hôn vợ, giữa 2 người sống chung như vợ chồng 4 năm nay.

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Tags

cà mau

Năm Căn

Trần Chí Công

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

cấp cứu

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