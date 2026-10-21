Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

Trước đó, vào tháng 7/2024, chủ đầu tư dự án Bệnh viện này công bố kết quả chấm thầu, phê duyệt đơn vị trúng thầu, lập tức các nhà thầu bị loại có đơn soát xét lại việc đấu thầu. Sau đó, chủ đầu tư hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 27, để đánh giá lại hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Sau khi kiểm tra lại, đơn vị tư vấn chấm thầu được phát hiện đã đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đúng tiêu chí theo hồ sơ mời thầu, quy định về đấu thầu, dẫn đến sai lệch kết quả chọn nhà thầu.