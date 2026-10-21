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Cận cảnh gói thầu 822 tỷ đồng tại bệnh viện Cà Mau bị tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm

Tân Lộc
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Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27, thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định. Gói thầu 27 trị giá 822 tỷ đồng này đang chậm tiến độ.

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Công an tỉnh Cà Mau đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu số 27 (thi công toà nhà chính) thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, quy mô 1.200 giường﻿, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, do đã hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định.

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Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định thụ lý giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm﻿ có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu gói thầu số 27 có giá dự toán hơn 822 tỷ đồng, gồm các hạng mục xây dựng khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc và hệ thống cấp thoát nước..

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Trước đó, vào tháng 7/2024, chủ đầu tư dự án Bệnh viện này công bố kết quả chấm thầu, phê duyệt đơn vị trúng thầu, lập tức các nhà thầu bị loại có đơn soát xét lại việc đấu thầu. Sau đó, chủ đầu tư hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 27, để đánh giá lại hồ sơ dự thầu của các nhà thầu. Sau khi kiểm tra lại, đơn vị tư vấn chấm thầu được phát hiện đã đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đúng tiêu chí theo hồ sơ mời thầu, quy định về đấu thầu, dẫn đến sai lệch kết quả chọn nhà thầu.

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Sau đấu thầu lại, gói thầu do Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng và Công ty cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 trúng thầu thực hiện, thời gian thi công theo hợp đồng đến ngày 22/9/2026.

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Khi hết hạn hợp đồng (tháng 9/2026), khối lượng thực hiện của gói thầu 27 đạt hơn 418 tỷ đồng, tương đương hơn 58% giá trị hợp đồng. Nếu tính tới ngày 19/10, khối lượng thi công cũng mới đạt hơn 60% so với hợp đồng.

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Nguyên nhân chậm trễ được xác định do nhà thầu huy động nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, vật tư, thiết bị trình duyệt, đặt hàng nhập về công trình chậm. Ngoài ra, thi công vào mùa mưa, vật liệu xây dựng (cát, đá) khan hiếm và giá tăng cao...

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Ngày 19/10, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu số 27 đến hết ngày 31/12/2026, thay cho mốc hoàn thành tháng 9/2026 như hợp đồng ban đầu. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau được HĐND tỉnh này thông qua chủ trương đầu tư tháng 7/2020, quy mô 1.200 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 3.322 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án bị chậm tiến độ kéo dài.

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Tags

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau

cà mau

gói thầu

Công an tỉnh Cà Mau

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