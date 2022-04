Căn bệnh ung thư có tiên lượng cực xấu, tỷ lệ tử vong cao: Dấu hiệu nhận biết dễ bị bỏ qua

Có nhiều căn bệnh ung thư phát triển âm thầm, dấu hiệu lại thường bị lẫn với các bệnh lý thông thường, khiến người bệnh chủ quan không đi khám bệnh kịp thời, các tế bào ung thư đã di căn gây khó khăn cho quá trình điều trị.



Ung thư tuyến tuỵ nguy hiểm thế nào?

Nói đến căn bệnh ung thư đáng sợ nhất thì đó chính là ung thư tuyến tụy. Bởi lẽ đây là căn bệnh có tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. Theo số liệu của Viện ung thư quốc gia Hoa Kỳ, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư tuyến tuỵ chỉ đạt mức 7.2% và nguy cơ mắc bệnh là 1/65.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư tụy chỉ đứng thứ 14 về tỉ lệ mắc (458.918 ca mắc/năm). Tuy nhiên, ung thư tụy lại đứng hàng thứ 7 về tỉ lệ tử vong do ung thư (432.242 ca tử vong/năm). Ung thư tuỵ được coi là loại ung thư có tiên lượng xấu nhất.

Tại Việt Nam, tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) ước tính năm 2018 Việt Nam có gần 1.000 người mắc mới ung thư tụy và gần 900 người chết vì bệnh này.

Ảnh minh họa: Ung thư tuyến tụy là một trong những căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao.

Nguyên nhân gây ung thư tuyến tuỵ

Tuyến tuỵ là cơ quan quan trọng giúp sản sinh insulin và các enzyme để tiêu hóa thức ăn. Hiện nay nguyên nhân cụ thể của ung thư tụy vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, các thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc lá, lười vận động, chế độ ăn uống không hợp lý (ăn quá nhiều chất béo),... có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy.

Ở giai đoạn đầu, người mắc ung thư tuyến tuỵ hầu như không có bất cứ biểu hiện nào. Và chỉ khi khối u phát triển đến một mức độ nhất định thì cơ thể người bệnh mới xuất hiện một số triệu chứng nhất định.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tuỵ

1. Đau lưng

Một trong những dấu hiệu nhận biết của ung thư tuyến tụy là đau vùng lưng phía dưới. Thông thường, khi bị đau thắt lưng nhiều người sẽ chỉ nghĩ rằng bản thân hoạt động quá sức hoặc ngồi lâu nên cột sống thắt lưng bị tổn thương gây đau.

Tuy nhiên, trên thực tế, ung thư tuyến tụy cũng có thể gây ra tình trạng đau thắt lưng. Vì tuyến tụy nằm sát phúc mạc, phía sau dạ dày, khi khối u phát triển sẽ dễ xâm lấn vào phía sau phúc mạc, gây ra các cơn đau nhức ở vùng thắt lưng. Cơn đau này sẽ kéo dài và sẽ đặc biệt đau đớn vào ban đêm.

Ảnh minh họa: Ung thư tuyến tụy có thể gây ra tình trạng đau lưng.

2. Vàng da

Trong hầu hết các trường hợp, vàng da là biểu hiện thường gặp ở các bệnh lý về gan và túi mật. Tuy nhiên, vàng da cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc ung thư tuyến tụy, đặc biệt nếu khối u xuất hiện ở khu vực đầu tuyến tụy thì cơ thể sẽ xuất hiện triệu chứng vàng da ở giai đoạn đầu.

Điều này là do ung thư đầu tụy dễ dàng chèn ép và xâm lấn vào ống mật chủ, từ đó ảnh hưởng đến chức năng của mật, dẫn đến ứ mật và vàng da, bao gồm vàng củng mạc, thay đổi màu sắc nước tiểu,... Các bệnh nhân mắc ung thư tuyến tụy sẽ bị vàng da và ngứa da ở các mức độ khác nhau.

Ảnh minh họa: Vàng da là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tụy.

3. Chán ăn

Tuyến tụy có chức năng nội tiết (kích thích sản xuất insulin giúp hấp thu tốt lượng glucose làm giảm lượng đường trong máu) và chức năng ngoại tiết (Tiết ra các dịch tiêu hóa. Khi thức ăn vào dạ dày thì các enzym tiêu hóa sẽ đi qua nhiều ống dẫn nhỏ đến ống tụy chính rồi sau đó tiến đến ống dẫn mật. Ống mật sẽ lấy dịch tụy vào túi mật, trộn cùng với mật để hỗ trợ hoạt động tiêu hóa của cơ thể).

Vì vậy, khi mắc ung thư tuyến tụy, chức năng tiết ra men tiêu hóa của tụy cũng sẽ bị giảm sút, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Lúc này người bệnh thường có các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và chán ăn.

4. Sụt cân

Các nghiên cứu dữ liệu đã chỉ ra rằng hơn 70% bệnh nhân ung thư tuyến tụy bị sụt cân nghiêm trọng.

Điều này là do người bệnh không chỉ do chức năng tuyến tụy giảm sút gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa mà còn do các tế bào ung thư liên tục hấp thu các chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể, từ đó dẫn đến tình trạng sụt cân nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Vì vậy, nếu bạn bị sụt cân trong một khoảng thời gian ngắn mà không áp dụng bất cứ bài tập giảm cân nào thì hãy đến các cơ sở bệnh viện để thăm khám và được chẩn đoán điều trị kịp thời.

Có thể nói, ung thư tuyến tụy hay bất kỳ loại ung thư đều gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, mọi người hãy duy trì lối sống lành mạnh, tâm trạng vui vẻ, tích cực, xây dựng chế độ ăn uống điều độ để có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

