Căn bệnh khiến 1 Hoa hậu qua đời chỉ sau 3 ngày cưới đại gia bất động sản

Chỉ đúng 3 ngày sau khi cưới, mỹ nhân mãi mãi rời xa trần gian vì một căn bệnh quái ác.

Tờ Sports Seoul đưa tin, nữ diễn viên kiêm Hoa hậu Hàn Quốc Jang Jin Young qua đời chỉ sau 3 ngày cưới đại gia bất động sản, từng khiến công chúng vô cùng xót xa.

Nguồn tin cho biết, Jang Jin Young sinh năm 1974, thuận lợi bước chân vào showbiz sau khi giành được danh hiệu cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Chungnam vào năm 19 tuổi. Trong suốt những năm tháng còn hoạt động nghệ thuật, người đẹp ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm đáng chú ý bao gồm Singles, Scent of Love, Foul King, Lobbyist,...

Jang Jin Young quen biết doanh nhân giàu có Kim Young Kyun hơn 8 tuổi qua bạn bè chung hồi đầu năm 2008 và bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó. Tới tháng 9/2008, tai ương bất ngờ ập tới khi bác sĩ thông báo nàng hậu xứ Hàn mắc ung thư dạ dày.

Nữ diễn viên kiêm Hoa hậu Hàn Quốc Jang Jin Young qua đời chỉ sau 3 ngày cưới đại gia bất động sản, từng khiến công chúng vô cùng xót xa (Ảnh: Nate)

Khi biết tin bạn gái mắc bệnh, thay vì xa lánh, bạn trai cô, Jang Jin Young đã tạm thời gác lại công việc kinh doanh bất động sản ở Hàn Quốc, để đưa bạn gái tới Mỹ chữa trị. Anh cầu hôn bạn gái vào tháng 6/2009. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào ngày 28/8/2009.

Đúng 3 ngày sau đó, Jang Jin Young trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn. Mỹ nhân qua đời khiến mọi người không khỏi xót xa.

Ung thư dạ dày là bệnh gì?

Ung thư dạ dày xảy ra khi các tế bào trong dạ dày xuất hiện những thay đổi bất thường trong DNA, khiến chúng phát triển và phân chia mất kiểm soát. Các tế bào ung thư có thể hình thành khối u, xâm lấn sâu hơn vào thành dạ dày và theo thời gian lan sang những cơ quan khác.

Bệnh có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của dạ dày. Trong đó, loại ung thư phổ biến nhất là ung thư biểu mô tuyến, bắt đầu từ các tế bào tuyến ở lớp niêm mạc dạ dày.

Theo Mayo Clinic, tuổi cao là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa người trẻ hoàn toàn không mắc bệnh. Một số yếu tố như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori), hút thuốc, chế độ ăn nhiều muối hoặc thực phẩm hun khói, tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày... có thể làm tăng nguy cơ.

Dấu hiệu ung thư dạ dày dễ bị bỏ qua

Theo Webmd, điều khiến ung thư dạ dày khó nhận biết là giai đoạn sớm có thể gần như không có triệu chứng. Khi xuất hiện, các biểu hiện thường khá mơ hồ và giống nhiều bệnh lý tiêu hóa khác.

Ung thư dạ dày có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của dạ dày (Ảnh minh hoạ: Internet)

Một số dấu hiệu có thể gặp gồm:

Đầy bụng, nhanh no: Người bệnh có cảm giác no dù chỉ ăn một lượng thức ăn nhỏ. Đây là một trong những biểu hiện cần chú ý nếu xuất hiện dai dẳng hoặc khác thường so với trước đây.

Khó tiêu, ợ nóng: Cảm giác nóng rát, đầy bụng hoặc khó chịu sau ăn có thể xuất hiện. Tuy nhiên, đây cũng là triệu chứng rất phổ biến của trào ngược dạ dày và nhiều bệnh tiêu hóa khác.

Đau hoặc khó chịu vùng bụng: Đặc biệt là vùng bụng trên hoặc vùng thượng vị. Cơn đau có thể không dữ dội nên dễ bị bỏ qua.

Buồn nôn, nôn: Một số người có thể xuất hiện tình trạng buồn nôn hoặc nôn kéo dài. Ở giai đoạn tiến triển, người bệnh có thể nôn ra máu.

Chán ăn, sụt cân không chủ ý: Đây là những dấu hiệu đáng lưu ý hơn, đặc biệt khi cân nặng giảm mà không xuất phát từ việc ăn kiêng hay tăng cường vận động.

Khó nuốt: Có thể xuất hiện khi khối u nằm ở khu vực gần chỗ nối giữa thực quản và dạ dày.

Mệt mỏi, đi ngoài phân đen: Ở bệnh tiến triển, chảy máu trong đường tiêu hóa có thể khiến phân chuyển thành màu đen hoặc gây thiếu máu, dẫn tới mệt mỏi, suy nhược.

Điều quan trọng là không nên tự kết luận những triệu chứng trên đồng nghĩa với ung thư dạ dày. Đầy bụng, ợ nóng, đau bụng hay khó tiêu có thể bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân lành tính.

Tuy nhiên, nếu triệu chứng kéo dài, ngày càng nặng, tái diễn thường xuyên hoặc xuất hiện cùng sụt cân, nôn ra máu, phân đen, khó nuốt..., người bệnh nên đi khám để được đánh giá nguyên nhân thay vì tự mua thuốc điều trị kéo dài.

Đừng bỏ qua những dấu hiệu tưởng chừng bình thường ở dạ dày (Ảnh minh hoạ: Internet)

Người trẻ cần làm gì để giảm nguy cơ ung thư dạ dày?

Không có cách nào giúp phòng ngừa ung thư dạ dày tuyệt đối. Tuy nhiên, Mayo Clinic cho biết một số biện pháp có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

1. Đừng bỏ qua H. pylori

Nhiễm H. pylori kéo dài có liên quan đến một số loại ung thư dạ dày. Không phải cứ nhiễm vi khuẩn này là sẽ mắc ung thư, nhưng nếu được xác định nhiễm, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ để được điều trị phù hợp.

Đây là một trong những yếu tố người trẻ có thể chủ động quan tâm, đặc biệt nếu thường xuyên gặp các vấn đề về dạ dày hoặc có yếu tố nguy cơ khác.

2. Hạn chế ăn quá nhiều muối và thực phẩm hun khói

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chứa lượng muối cao và thực phẩm hun khói được xem là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Ngược lại, Mayo Clinic khuyến nghị tăng cường rau củ và trái cây trong chế độ ăn hằng ngày.

Vì vậy, thay vì thường xuyên lựa chọn các món quá mặn, đồ muối hoặc thực phẩm hun khói, người trẻ nên hướng tới chế độ ăn đa dạng, có nhiều rau củ và trái cây.

3. Không hút thuốc

Hút thuốc là một yếu tố nguy cơ của ung thư dạ dày và nhiều loại ung thư khác. Bỏ thuốc hoặc không bắt đầu hút là một trong những lựa chọn có lợi cho sức khỏe lâu dài.

4. Chú ý tiền sử bệnh của gia đình

Tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày có thể làm tăng nguy cơ. Một số hội chứng di truyền cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh.

Tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày có thể làm tăng nguy cơ (Ảnh minh hoạ: Internet)

Nếu trong gia đình có người từng mắc ung thư dạ dày, đặc biệt khi có nhiều người cùng mắc bệnh, nên chủ động trao đổi với bác sĩ để được đánh giá nguy cơ và tư vấn theo dõi phù hợp.

5. Đừng coi mọi triệu chứng dạ dày là “do ăn uống”

Đây có lẽ là điều người trẻ cần lưu ý nhất.

Một vài ngày đầy bụng, khó tiêu sau khi ăn quá no chưa phải lý do để nghĩ ngay đến ung thư. Nhưng nếu tình trạng bất thường kéo dài, tái diễn hoặc ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi đi kèm sụt cân không chủ ý, chán ăn, khó nuốt, nôn ói, phân đen..., việc đi khám sẽ giúp tìm đúng nguyên nhân.

Cleveland Clinic lưu ý, các triệu chứng của ung thư dạ dày thường dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh tiêu hóa lành tính khác. Chính vì vậy, thay vì tự chẩn đoán, người bệnh nên để bác sĩ đánh giá và chỉ định xét nghiệm cần thiết khi có dấu hiệu đáng ngờ.

Ung thư dạ dày không phải căn bệnh chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Dù nguy cơ nhìn chung tăng theo tuổi, người trẻ vẫn nên xây dựng chế độ ăn lành mạnh, không hút thuốc, chú ý đến nguy cơ H. pylori và quan trọng nhất là không bỏ qua những triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc bất thường.