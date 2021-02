Căn bệnh đe dọa tính mạng và khả năng sinh sản của nam giới

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sưng tấy vùng bìu lan tỏa xuống tầng sinh môn, làm cho người bệnh hạn chế đi lại và gây khó khăn khi đi vệ sinh. Sau hội chẩn, các bác sĩ các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật mở rộng vùng thương tổn, cắt bỏ rộng rãi tổ chức hoại tử, để da hở và sử dụng băng gạc chăm sóc vết thương đặc biệt.

Sau từ 7 ngày đến 2 tuần, khi vết thương sạch tùy theo tình trạng thương tổn, bác sĩ sẽ tái tạo da bìu để che phủ tinh hoàn vì nếu để tinh hoàn lộ ngoài lâu cũng ảnh hưởng quá trình sinh tinh do da bìu có chức năng điều tiết nhiệt độ. Sau 2 tuần điều trị tại BV Việt Đức, ông R.D.D. đã ổn định và ra viện.



Bệnh nhân D. tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BVCC

Theo chẩn đoán, bệnh nhân đã mắc bệnh Fournier là một nhiễm trùng nặng có đặc điểm gây hoại tử lan rộng vùng tầng sinh môn, vùng bìu ra xung quanh, lên phía trên thành bụng và có thể dẫn đến tử vong. Đây là bệnh hiếm gặp, chủ yếu ở nam giới trên 50 tuổi, cơ địa nghiện rượu, đái tháo đường ... Tỷ lệ mắc bệnh trong khoảng từ 0.1 - 0.4 trên 100.000 dân.

Bệnh có nguồn gốc từ các bệnh lý nhiễm trùng vùng hậu môn trực tràng: áp-xe quanh trực tràng, nứt kẽ hậu môn hoặc thủng đại trực tràng. Liên quan đến đường tiết niệu có viêm nhiễm ở niệu đạo, chấn thương đường tiết niệu, tổn thương sau nong niệu đạo, viêm mào tinh, viêm nhiễm đường tiết niệu dưới (mang sonde tiểu kéo dài). Bệnh lý vùng da liên như viêm mủ hạch bẹn, loét tỳ đè, chấn thương, viêm mủ da bìu, viêm chân lông do tụ cầu.

Liên quan đến chấn thương như vết thương tầng sinh môn, chấn thương phần mềm, đeo khuyên bộ phận sinh dục, tiêm chích heroin, đặt chất tạo hình tiết niệu sinh dục, tiêm xuyên cơ, điều trị steroid hoặc tia xạ tại chỗ, đặt bi dương vật... Ở những người tình dục đồng giới nam quan hệ đường hậu môn nguy cơ cao chấn thương và mắc bệnh.

Phụ nữ khá hiếm gặp bệnh Fournier, ca mắc chủ yếu liên quan đến nhiễm trùng nạo phá thai, áp-xe môi lớn và tuyến Bartholin, sau cắt tử cung… cũng đã được ghi nhận. Đối với trẻ nhỏ nguyên nhân có thể gặp sau cắt bao quy đầu, thoát vị bẹn nghẹt, viêm lỗ rốn, côn trùng đốt, chấn thương, nong niệu đạo, nhiễm trùng hệ thống…

Biểu hiện đầu tiên của nhiễm trùng là sốt, môi khô lưỡi bẩn hơi thở hôi. Nếu đến bệnh viện muộn hoặc diễn biến nặng có biểu hiện suy đa tạng: mạch nhanh, huyết áp tụt, thiểu niệu… hoặc sốc nhiễm khuẩn. Tổn thương điển hình là viêm tấy lan rộng vùng bìu, xu hướng lan rộng ra 2 bên, xuống tầng sinh môn, quanh hậu môn hoặc lan lên thành bụng dưới. Do tâm lý ngại nên nhiều trường hợp đến bệnh viện muộn có hoại tử đen da, kèm vỡ mủ, thậm chí có hơi dưới da lan rộng, sờ lép bép. Có trường hợp đã hoại tử mất hết da bìu, đặc biệt dương vật bị mất da toàn bộ như “lột găng tay”.

Do nhiễm các vi khuẩn gram (-) và kỵ khí có độc tính cao nên bệnh nhân sẽ nhanh chóng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Ngay cả sau khi được điều trị, người bệnh vẫn phải đối mặt với một số vấn đề gặp phải như chất lượng cuộc sống giảm, gây hại tình dục, nhất là nam giới dễ bị cương đau dương vật khi quan hệ, hoặc suy giảm tình dục do trầm cảm, do mặc cảm hình ảnh sau tạo hình… Một số các báo cáo cho thấy chất lượng hoạt động tình dục bị ảnh hưởng tới 70% ở nam giới sau mắc bệnh.

Vì vậy, khuyến cáo dành cho nam giới là, khi có những bệnh lý đường tiểu, hậu môn trực tràng trên cơ địa có bệnh nền cần được thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Nếu có những dấu hiệu nhiễm trùng như trên nên đến khám sớm để được điều trị kịp thời, tránh những ảnh hưởng nguy hại tới sức khỏe.