Căn bệnh đặc biệt nguy hiểm gây tử vong cao hơn cả ung thư

Nguy hiểm từng phút, cứu sống nhờ “đua” với thời gian

Ngày 11/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, chỉ trong một tuần qua, tại đây đã tiếp nhận hàng chục ca nhồi máu cơ tim cấp, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Tiêu biểu là trường hợp ông Đ.H.H. (70 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Theo bệnh sử, ông H. mắc nhiều bệnh nền, trước khi nhập viện xuất hiện cơn đau thắt ngực dai dẳng. BS.CKI. Hồ Văn Mót – Phó khoa Nội Tim mạch – Can thiệp Tim mạch của bệnh viện cho biết, kết quả chụp mạch vành cho thấy lòng mạch bị hẹp rất nặng. Bệnh nhân lập tức được đặt stent tái thông thành công.

Một trường hợp khác là Bà H.T.P. (81 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, mệt lả, hẹp 90–95% động mạch vành. Chỉ sau 30 phút can thiệp đặt stent cấp cứu, mạch máu được tái thông, bệnh nhân thoát khỏi cơn nguy kịch.

Không ít trường hợp chỉ tình cờ phát hiện bệnh. Bà D.T.H.V. (69 tuổi) bị tức nặng ngực sau một cơn tức giận, hay bà T.M. (60 tuổi, quốc tịch Campuchia) đau ngực kéo dài, điều trị nhiều nơi không cải thiện. Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cả hai được chẩn đoán hẹp mạch vành và can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật nong mạch bằng bóng phủ thuốc và đặt stent, giúp tránh được biến chứng tử vong.

BS.CKI. Hồ Văn Mót, người trực tiếp thực hiện nhiều ca cấp cứu nhấn mạnh: “Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Mỗi phút chậm trễ có thể gây tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí đe dọa tính mạng”.

Nhận diện sớm và tầm soát định kỳ – chìa khóa phòng bệnh

Theo bác sĩ Mót, các yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh tim mạch bao gồm: tuổi cao, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá…Đặc biệt, lối sống hiện đại ăn nhiều chất béo, hút thuốc lá và lười vận động đang khiến căn bệnh này ngày càng trẻ hóa. Bác sĩ khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ nên tầm soát tim mạch định kỳ.

Đặc biệt, khi xuất hiện triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được thăm khám và điều trị kịp thời. Sự chủ động này giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong và biến chứng nặng nề.

Hiện nay, các phương tiện, thiết bị y tế hiện đại đã giúp bác sĩ có thể chẩn đoán chính xác và xử lý các trường hợp mạch vành phức tạp. Bên cạnh đó, quy trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị cho người bệnh được thực hiện chặt chẽ đang góp phần cứu chữa kịp thời cho các trường hợp bệnh nặng.

Tuy nhiên, theo BS Mót, thời gian vàng trong cấp cứu nhồi máu cơ tim vẫn là yếu tố then chốt.

“Nhồi máu cơ tim cấp không chừa bất kỳ ai và thời gian là yếu tố sống còn. Nếu có dấu hiệu đau ngực, khó thở, đừng chần chừ mà hãy đến bệnh viện ngay để được kiểm tra và can thiệp kịp thời”, BS Mót nói.

Để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên chủ động tầm soát sức khỏe tim mạch định kỳ, kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu ít nhất 1–2 lần mỗi năm. Cần duy trì chế độ ăn lành mạnh với ít muối, hạn chế mỡ bão hòa, tăng cường rau xanh và trái cây, đồng thời tập thể dục đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày. Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và quản lý căng thẳng tinh thần cũng là yếu tố quan trọng để phòng bệnh.