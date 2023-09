Căn bệnh cực phổ biến có thể dẫn đến mù lòa vĩnh viễn nhưng ít ai để tâm tới

Thủy tinh thể là một thấu kính trong suốt nằm ở phần trước của mắt (phía sau mống mắt và con ngươi) giúp điều tiết và hội tụ hình ảnh của sự vật nằm đúng trên võng mạc, từ đó mắt có thể nhìn rõ các vật. Khi cấu trúc và tỉ lệ các phân tử protein trong mắt biến đổi, tạo ra những vùng mờ đục trong thủy tinh thể gây cản trở đường truyền của tia sáng lên võng mạc, khiến mắt nhìn bị mờ đục, đó chính là bệnh nhân đã mắc phải bệnh đục thủy tinh thể.



Có 2 nhóm nguyên nhân chính gây ra bệnh đục thủy tinh thể, bao gồm:

Nguyên nhân nguyên phát: Do bẩm sinh liên quan tới các rối loạn yếu tố di truyền; hoặc do quá trình lão hóa tự nhiên, phổ biến nhất ở người cao tuổi trên 65 tuổi. Hiện nay tỷ lệ đục thủy tinh thể ở người trên 65 tuổi chiếm gần 70%.

Nguyên nhân thứ phát: Mắc các bệnh mắt tái đi tái lại nhiều lần như viêm màng bồ đào; Chấn thương mắt; Thường xuyên sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng tới mắt như corticoid, thuốc hạ mỡ máu nhóm statin, các thuốc chống loạn nhịp (amiodarone), thuốc chống trầm cảm; Hoặc mắc các bệnh toàn thân như tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì…

Theo WHO, tỷ lệ mù lòa do đục thủy tinh thể tăng dần mỗi năm. Nếu như ở năm 2002, số người bị mù lòa do đục thủy tinh thể là hơn 17 triệu (47,8%) trong tổng số 37 triệu người mù trên toàn thế giới, thì đến năm 2020 được dự đoán là 40 triệu và số ca phẫu thuật đục thủy tinh thể phải tăng gấp 3 lần. Đục thủy tinh thể được xem là yếu tố nguy cơ độc lập gây tăng tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi, nữ giới chiếm tỷ lệ nhiều hơn nam.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2007, có khoảng 251.700 người mù do đục thủy tinh thể. 373.000 người mù 2 mắt do đục thuỷ tinh thể có thị lực dưới 1/10. Hiện có hơn 700.000 mắt cần phẫu thuật. Số người mắc bệnh mới hàng năm khoảng 85.000 ca 2 mắt (1% dân số) và 85.000 ca 1 mắt.

Dấu hiệu nhận biết bệnh đục thủy tinh thể

Những triệu chứng của đục thủy tinh thể người bệnh có thể cảm nhận được bao gồm:

Một số bệnh nhân khác có triệu chứng: Ra ngoài ánh sáng thì nhìn kém, nhưng vào bóng râm, trong nhà thì lại nhìn tốt hơn. Ngoài ra bệnh nhân bị bệnh đục thủy tinh thể có thể có triệu chứng: Nhìn có chấm đen, ruồi bay trước mắt, nhìn mờ như trong sương mù, nhìn đôi…

Khi phát hiện bản thân có các dấu hiệu này, người bệnh cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra bệnh tình và khám chữa bệnh càng sớm càng tốt.

Các phương pháp điều trị đục thủy tinh thể

Hiện nay, có nhiều phương pháp điều trị đục thủy tinh thể. Ở giai đoạn sớm, thủy tinh thể chưa bị đục nhiều, người bệnh có thể được chỉ định sử dụng kính hỗ trợ và dùng thuốc cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho mắt.

Tuy nhiên, khi việc dùng kính hỗ trợ và thuốc không còn phù hợp thì người bệnh nên thực hiện phẫu thuật. Có các loại phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể khác nhau, bao gồm phẫu thuật đục thủy tinh thể trong bao ICCE, phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao hay nổi bật là phương pháp phẫu thuật tán nhuyễn thủy tinh thể bằng sóng siêu âm (Phaco).

Phẫu thuật Phaco là phẫu thuật dùng năng lượng từ đầu tuýp Phaco để tán nhuyễn thủy tinh thể đục thành những mảnh nhỏ rồi hút ra ngoài qua một vết mổ nhỏ, thay vào đó là một thủy tinh thể nhân tạo.

Đặc biệt, tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể sẽ được chẩn đoán và tư vấn điều trị từ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về phân tích đáy mắt, cùng với quy trình phẫu thuật Phaco bằng hệ thống máy móc tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và thời gian phục hồi tốt nhất cho đôi mắt.

Sau khi hoàn thành phẫu thuật Phaco, người bệnh cần lưu ý những việc sau để đạt được hiệu quả tốt nhất: Tra thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ; Không dụi mắt, tránh khói bụi, không để nước tiếp xúc trực tiếp với mắt mổ; Tránh các hoạt động gắng sức: ho, mang vác nặng; Hạn chế tiếp xúc với máy tính, đọc báo, xem tivi; Chế độ ăn: nhiều chất xơ, tránh táo bón. Đặc biệt, bệnh nhân cần tuân thủ lịch tái khám sau mổ 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hoặc khi phát hiện dấu hiệu bất thường của mắt cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - International Eye Hospital

Chương trình ưu đãi Shining Days DND 2023

Hỗ trợ lên đến 49% chi phí phẫu thuật khúc xạ (cận, loạn, viễn & lão thị) bằng những phương pháp hiện đại bậc nhất: SMILE pro, ReLEx SMILE, CLEAR/SMILE, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik và Phakic; kết hợp kỹ thuật Cross-Linking.

Miễn phí khám chuyên sâu trị giá 1.000.000 đồng khi khách hàng đăng ký qua: https://shiningdaysdnd.matquocte.vn/

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Hotline: 0969.128.128 – 0968.11.55.88/ Tổng đài CSKH: 1900.6966

Website: matquocte.vn