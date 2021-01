Căn bệnh có thể gây tử vong sau bữa cỗ Tết

Bệnh do bia rượu



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 loại bệnh và là nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh. Có 8,3% nguyên nhân gây tử vong (gần 33 triệu người chết) liên quan đến rượu, bia.

Tại Việt Nam tỷ lệ người uống rượu bia cao. Thống kê, Việt Nam đứng thứ 2 ở khu vực Ðông Nam Á, đứng thứ 10 ở châu Á và thứ 29 trên thế giới. Năm 2017, nước ta tiêu tốn cho rượu, bia khoảng 4 tỉ USD và 50.000 tỉ đồng giải quyết hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia, 71,7% tử vong do xơ gan ở nam giới do rượu, bia và 15% số giường bệnh tại các bệnh viện tâm thần dành để điều trị những người loạn thần do uống rượu, bia.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 1 đơn vị cồn bằng 10g cồn nguyên chất, tương đương ¾ chai hoặc lon bia 330ml chứa 5% độ cồ ly bia hơi ly rượu vang 100ml có 13,5% độ cồ ly 30ml rượu mạnh chứa 40% độ cồn. Bộ Y tế khuyến cáo, nam giới không uống quá 2 đơn vị cồn/ngày và không quá 5 ngày/tuần; nữ giới không uống quá 1 đơn vị cồn/ngày.

TS BS Đào Việt Hằng – Phó giám đốc Trung tâm Nội soi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết rượu bia là tác nhân gây ra rất nhiều bệnh tật và vào dịp Tết, cuối năm thì tác hại từ rượu bia càng rõ nét hơn.

Theo TS Hằng, căn bệnh nguy hiểm nhất do rượu bia mang đến đó là viêm tụy cấp. Năm nào cũng vậy, dịp Tết số ca nhập viện do viêm tụy cấp tăng đột biến và nhiều bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong.

Khác với các bệnh lý khác, viêm tụy cấp diễn tiến rất nhanh, người bệnh có thể không biết rõ bệnh gì đã rơi vào suy đa tạng, tử vong.

Trong cơ thể người, tụy là một cơ quan thuộc bộ máy tiêu hóa có chức năng giải phóng các enzym đổ vào ruột non giúp tiêu hóa thức ăn, đồng thời sản xuất insulin có tác dụng điều hòa đường huyết. Tuyến tụy đóng vai trò hết sức quan trọng nhằm giữ cơ thể chúng ta luôn trong trạng thái cân bằng, khỏe mạnh.

Nhầm với các dấu hiệu khác

Khi tuyến tụy bị viêm cấp, khiến cho các tổn thương viêm lan tỏa toàn bộ nhu mô tuyến tụy. Người bệnh có triệu chứng như đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói.

TS Hằng cho biết, nguy hiểm của bệnh đó là người bệnh thường nhầm với những cơn đau dạ dày hoặc đau bụng do tiêu hóa mà ít người nghĩ đó là dấu hiệu của căn bệnh cực kỳ nguy hiểm.

Nguyên nhân của bệnh chủ yếu do lạm dụng rượu bia và ở Việt Nam dịp Tết được coi là mùa viêm tụy cấp.

Khi thấy các dấu hiệu đau bụng sau một bữa ăn thịnh soạn thì mọi người cần chú ý. Vì đây là dấu hiệu nổi bật nhất, thường xuất hiện một cách đột ngột ở vùng thượng vị, có thể lan lên ngực, ra hai mạng sườn hai bên, xiên ra sau lưng. Bệnh nhân có thể bị đau bụng liên tục, dữ dội kéo dài nhiều giờ, có thể đau khởi phát sau khi ăn. Cũng có khi khởi phát tự nhiên.

Đa số người bệnh có nôn hoặc buồn nôn, lúc đầu nôn ra thức ăn, sau đó nôn ra dịch, nôn xong có thể đỡ đau hoặc không.

Bí trung đại tiện, do tình trạng liệt ruột cơ năng, người bệnh không trung tiện, không đi ngoài, bụng trướng và đầy tức khó chịu.

Khó thở do đau, do tràn dịch màng bụng, màng phổi.

Triệu chứng toàn thân khác đó là sốt, thường có sốt nhẹ, có thể sốt cao vì viêm nhiễm đường mật do sỏi, giun hoặc do hoại tử tụy rộng.

Nếu không được cấp cứu thì chỉ sau 48h bệnh nhân có thể bị suy tạng thậm chí rất nhiều bệnh nhân viêm tụy cấp phải lọc máu để duy trì sự sống. TS Hằng cho biết có những bệnh nhân bác sĩ không thể can thiệp được thêm và người bệnh cứ thế tử vong.

Chính vì vậy, TS Hằng khuyến cáo ngày Tết cần hết sức cẩn trọng các bệnh do rượu bia và đặc biệt khi có bất thường gì về sức khỏe trong dịp Tết không nền chần chừ mà cần đến ngay các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.