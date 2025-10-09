HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân

Ngọc Giang |

Người nhà bệnh nhân đã lao vào chửi bới, hành hung điều dưỡng ngay tại phòng cấp cứu khi các bác sĩ đang nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch

Ngày 9-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP HCM) đã có báo cáo sự việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc

Theo báo cáo của bệnh viện, vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ 36 phút ngày 7-10. Khoảng 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân N.T.S (nhập viện từ ngày 30-9-2025) có dấu hiệu ngưng tim, ngưng thở. Ca trực do bác sĩ phụ trách cùng ê kíp đã khẩn trương hồi sức cấp cứu suốt 20 phút nhưng tình trạng bệnh nhân vẫn rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

CLIP ghi lại cảnh nhân viên y tế bị người nhà đánh vào vùng đầu

Khi ê kíp đang tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu và mời thân nhân vào để giải thích tình hình, lúc này không có người nhà. Điều dưỡng đã gọi điện cho người nhà, sau đó một nam thanh niên (không rõ họ tên) được cho là thân nhân bệnh nhân bước vào. Chưa kịp nghe bác sĩ thông tin, người này lớn tiếng quát tháo, chửi mắng, dùng tay đánh liên tiếp 4 cái vào đầu điều dưỡng tên Thư và tiếp tục có lời lẽ không hay.

Cú tấn công khiến điều dưỡng Thư choáng váng, hoảng loạn tinh thần, phải dừng công việc cấp cứu và được đưa đi điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.

Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân- Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế. Ảnh cắt từ clip

Theo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc đều là những bệnh nặng được nhân viên y tế theo dõi 24/24 (chăm sóc toàn diện). Những hành vi người nhà bệnh nhân trên gây ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, tính mạng của nhân viên y tế; cũng như ảnh hưởng đến an toàn của bệnh nhân khác đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ người đàn ông liên tục đánh vào đầu nhân viên y tế, dọa đốt bệnh viện tại TP HCM: Bệnh viện lên tiếng
