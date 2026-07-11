Cam thường lộ nhan sắc thật của Chương Tử Di Việt Nam

Nhiều người bất ngờ vì khoảnh khắc này của “nàng thơ” Nguyễn Minh Hà.

Là một trong ba diễn viên chính của phim điện ảnh Mẹ Ơi, Về Nhà, Minh Hà đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Bên cạnh những quan tâm về tác phẩm hợp tác Việt - Hàn, màn xuất hiện trên thảm đỏ ra mắt phim của nàng thơ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, Minh Hà gây ấn tượng bởi gương mặt nhỏ, đường nét thanh tú và thần thái nhẹ nhàng. Nhiều cư dân mạng một lần nữa nhắc lại biệt danh "Chương Tử Di Việt Nam" từng gắn với cô từ nhiều năm trước.

Hình ảnh được Minh Hà đăng tải (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về nhan sắc, một khoảnh khắc của Minh Hà cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cụ thể, trong đoạn video ghi lại màn giao lưu tại sự kiện, khi nữ diễn viên nở nụ cười.

Nếu ở những khung hình tĩnh, nữ diễn viên được khen có gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng thì khi cười hết cỡ, một số đường nét trên gương mặt lại thay đổi khá rõ. Chính sự khác biệt này khiến khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc gây chú ý của Minh Hà (Nguồn: @edwardnhieuchuyen)

Dưới các bài đăng, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, trong khi một số người cho rằng đó chỉ là sự khác biệt do góc quay, biểu cảm hoặc ánh sáng tại sự kiện.

Nguyễn Minh Hà là gương mặt người mẫu ảnh, diễn viên trẻ nhận được nhiều chú ý trên mạng xã hội nhờ nhan sắc mang màu sắc điện ảnh và thần thái cổ điển. Cô sinh năm 1999, quê tại Phú Thọ, sau đó vào TP.HCM sinh sống và phát triển công việc nghệ thuật.

Minh Hà từng học ngành thiết kế đồ họa trước khi bén duyên với nghề mẫu ảnh, sau đó dần chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí chuyên nghiệp. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ những bộ ảnh thời trang mang phong cách vintage, gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt biết nói.

Minh Hà có vẻ đẹp cổ điển (Ảnh: IGNV)

Năm 2021, Minh Hà bất ngờ viral với biệt danh "Chương Tử Di Việt Nam". Nhiều trang truyền thông lớn của Trung Quốc như Ifeng, Sohu hay Sina đồng loạt đăng tải bài viết về người mẫu này. Thời điểm đó, ngoại hình của Minh Hà gây chú ý vì được nhận xét có nhiều nét tương đồng với nữ diễn viên Chương Tử Di thời trẻ, từ gương mặt nhỏ, đôi mắt đến đường nét tổng thể.

Thậm chí, một số bài viết còn nhận định Minh Hà sở hữu gương mặt rất điện ảnh và bày tỏ mong muốn cô có thể đảm nhận vai Chương Tử Di thời trẻ nếu có cơ hội trong các dự án điện ảnh. Khi đó, bộ phim Thượng Dương Phú vừa phát sóng nên cũng có ý kiến cho rằng Minh Hà phù hợp với hình tượng của mỹ nhân họ Chương ở giai đoạn trẻ.

Về phía Minh Hà, cô cũng từng bày tỏ sự bất ngờ khi bất ngờ được truyền thông Trung Quốc chú ý. Sau loạt bài viết được đăng tải, lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của nữ người mẫu tăng lên đáng kể.

Cô được nhận xét giống Chương Tử Di hồi trẻ

Trước khi góp mặt trong Mẹ Ơi, Về Nhà, cô từng xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc và tham gia một số dự án điện ảnh như dự án Đàn Cá Gỗ (2025), MV Phép Màu, MV Anh Luôn Là Lý Do,... Hiện tại Minh Hà đang có 116k người theo dõi trên Instagram.

Một số hình ảnh của Minh Hà:

Minh Hà được nhiều người gọi là "nàng thơ" (Ảnh: IGNV)