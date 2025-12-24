“Cái tóc là góc con người” - tóc thay đổi theo 5 kiểu này đồng nghĩa cơ thể đang mắc bệnh, ai cũng nên biết để phòng và sống thọ

Mái tóc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ bên ngoài, mà còn phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe của cơ thể. Cụ thể, tóc khỏe thường gắn liền với chế độ dinh dưỡng đầy đủ, tuần hoàn máu tốt và nội tiết ổn định. Khi cơ thể cân bằng, tóc mọc đều, bóng và ít gãy rụng. Ngược lại, tóc yếu thường là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe đang suy giảm.

Khi cơ thể mắc bệnh, mái tóc thường là một trong những bộ phận biểu hiện sớm. Tóc có thể rụng nhiều, khô xơ, chẻ ngọn hoặc bạc nhanh bất thường. Một số bệnh lý và tình trạng stress kéo dài khiến chu kỳ mọc tóc bị gián đoạn. Việc thiếu hụt dinh dưỡng cũng làm tóc mỏng và dễ gãy.

Theo một nghiên cứu được công bố trên PubMed Central, khi tóc bắt đầu thay đổi theo những kiểu này, đồng nghĩa cơ thể đang mắc bệnh mà bạn không biết. Nếu có dù chỉ một thì cũng nên thay đổi lối sống để bệnh thuyên giảm.

5 dấu hiệu ở tóc cảnh báo bệnh tật mà ít người biết

1. Thiếu sắt và thiếu máu: Tóc rụng nhiều hơn khi tắm

Thiếu sắt khiến lượng oxy đưa đến nang tóc suy giảm rõ rệt. Theo đó, khi nang tóc không được nuôi dưỡng đầy đủ, chu kỳ mọc tóc bị rút ngắn. Hệ quả dễ thấy nhất là tóc rụng nhiều khi gội đầu hoặc chải tóc. Tình trạng này thường bị nhầm với rụng tóc thông thường.

Nếu thiếu máu kéo dài, tóc mới mọc sẽ mỏng và yếu hơn tóc cũ. Cơ thể ưu tiên máu cho các cơ quan quan trọng, còn tóc bị "bỏ quên". Điều này khiến tóc rụng liên tục mà khó phục hồi tự nhiên. Bên cạnh đó, phụ nữ là nhóm dễ gặp tình trạng này hơn. Cần phát hiện sớm giúp hạn chế rụng tóc kéo dài.

2. Bệnh tuyến giáp: Tóc khô và mỏng hơn

Tuyến giáp kiểm soát quá trình trao đổi chất của toàn cơ thể, trong đó có tóc. Khi hormone tuyến giáp rối loạn, tóc dễ trở nên khô và mỏng. Sợi tóc mất độ đàn hồi và dễ gãy rụng. Tóc mọc chậm hơn bình thường. Đây là dấu hiệu khá điển hình của bệnh tuyến giáp.

Ở cả suy giáp và cường giáp, tóc đều chịu ảnh hưởng tiêu cực. Nang tóc bước vào giai đoạn "nghỉ" sớm hơn chu kỳ tự nhiên. Điều này khiến tóc thưa dần theo thời gian. Nhìn chung, việc chăm sóc tóc bên ngoài ít mang lại hiệu quả. Cần phải điều trị nguyên nhân từ bên trong là yếu tố quyết định.

3. Thiếu vitamin B12: Dễ xỉn màu và bạc sớm

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc tạo tế bào máu và nuôi dưỡng hệ thần kinh. Khi thiếu B12, tóc dễ xỉn màu và kém sức sống. Quá trình sản xuất melanin bị ảnh hưởng. Điều này khiến tóc bạc sớm dù tuổi còn trẻ. Dấu hiệu thường tiến triển âm thầm.

Ngoài bạc sớm, tóc còn có xu hướng mỏng và yếu hơn. Nang tóc không được cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết. Tóc mới mọc thiếu độ bóng và dễ gãy. Thêm vào đó, việc bổ sung dưỡng tóc bên ngoài không giải quyết được gốc rễ, phải cân bằng dinh dưỡng mới giảm bớt bệnh.

4. Stress quá mức: Tóc rụng từng mảng lớn

Stress kéo dài làm tăng hormone cortisol trong cơ thể. Hormone này gây rối loạn chu kỳ sinh trưởng của tóc. Hệ quả là tóc rụng nhiều trong thời gian ngắn. Một số trường hợp rụng thành từng mảng lớn. Đây là phản ứng rõ rệt của cơ thể với căng thẳng kéo dài.

Bên cạnh đó, khi stress không được kiểm soát, nang tóc chuyển nhanh sang giai đoạn rụng. Tóc mới chưa kịp mọc thì tóc cũ đã rụng hàng loạt. Da đầu trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Tình trạng này khiến người bệnh lo lắng, càng làm stress trầm trọng hơn. Quá trình lão hóa sớm vì thế dễ hình thành.

5. Viêm mãn tính: Da đầu bị đỏ, bong tróc và ngứa ngáy

Viêm mãn tính trong cơ thể thường biểu hiện rõ trên da đầu. Da đầu dễ bị đỏ, bong tróc và ngứa kéo dài. Môi trường da đầu mất cân bằng khiến nang tóc suy yếu. Tóc mọc chậm và dễ gãy rụng. Đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng viêm bên trong.

Nếu viêm kéo dài, da đầu khó phục hồi về trạng thái khỏe mạnh. Nang tóc bị kích thích liên tục và dần teo nhỏ. Điều này làm mật độ tóc giảm theo thời gian. Việc chỉ dùng dầu gội đặc trị thường không đủ. Cần kiểm soát viêm từ tổng thể sức khỏe.

Làm gì khi tóc bắt đầu phản ứng tiêu cực?

- Quan sát kỹ sự thay đổi của tóc và da đầu, như rụng nhiều bất thường, khô xơ, ngứa hoặc bong tróc kéo dài.

- Xem lại chế độ ăn uống, bổ sung đầy đủ sắt, protein, vitamin nhóm B và các vi chất cần thiết cho tóc.

- Giảm căng thẳng tinh thần, ngủ đủ giấc và tránh làm việc quá sức trong thời gian dài.

- Hạn chế uốn, nhuộm, tạo kiểu bằng nhiệt cao để tránh làm tóc và da đầu tổn thương thêm.

- Sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc dịu nhẹ, phù hợp với tình trạng da đầu hiện tại.

- Khám sức khỏe và xét nghiệm cần thiết nếu tình trạng rụng tóc kéo dài hoặc nặng dần.

Theo Indiatimes