Cách trì hoãn khoái cảm, kéo dài thời gian "yêu"





Xuất tinh sớm là một trong những rối loạn chức năng tình dục phổ biến nhất hiện nay. Các nghiên cứu cho thấy có khoảng 30 đến 75 phần trăm nam giới có thể bị ảnh hưởng bởi xuất tinh sớm tại một thời điểm nào đó trong đời, theo chuyên trang sức khỏe nam giới Hims.

Bạn có thể đang đối phó với chứng xuất tinh sớm nếu:

- Bạn hầu như luôn đạt cực khoái trong vòng một phút sau khi giao hợp (điều này được gọi là xuất tinh sớm suốt đời).

- Gần đây bạn bắt đầu đạt cực khoái trong vòng ba phút sau khi giao hợp (điều này được gọi là xuất tinh sớm mắc phải).

- Bạn xuất tinh trước khi “màn chính” của hoạt động tình dục bắt đầu.

Vậy một người đàn ông nên làm gì khi khoái cảm đến quá nhanh? Nghĩ về bóng đá, thời tiết, thuế?

Mặc dù việc đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ vu vơ đôi khi có thể giúp ích, nhưng nếu bạn lo lắng rằng mình có thể đang đối phó với chứng xuất tinh sớm, lựa chọn tốt nhất là nói chuyện với một chuyên gia y tế, lý tưởng nhất là người chuyên về sức khỏe nam giới. Họ có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ, đưa ra một số hướng dẫn về cách ngừng xuất tinh sớm.

Có một vài kỹ thuật hành vi có thể cải thiện trải nghiệm tình dục của bạn, kéo dài thời gian “yêu”.

Cách để trì hoãn khoái cảm, kéo dài cuộc “yêu”

1. Tập Cơ Sàn Chậu (Kegel)

Đúng vậy, nam giới cũng có thể hưởng lợi từ bài tập Kegel. Các bài tập sàn chậu bao gồm việc co thắt các cơ bạn dùng để nhịn tiểu và rèn luyện chúng để đáp ứng tốt hơn. Điều này có thể giúp bạn "hãm phanh" việc xuất tinh tốt hơn.

Các nghiên cứu về rèn luyện cơ sàn chậu đã chỉ ra rằng các bài tập sàn chậu (còn gọi là bài tập Kegel) có thể giảm một số dấu hiệu của chứng xuất tinh sớm và các vấn đề sức khỏe tình dục nam giới khác, như rối loạn cương dương.

2. Thử Phương Pháp Dừng-Nghỉ (Stop-Pause Method)

Giống như trong thể thao, đôi khi tạm dừng trận đấu khi căng thẳng lên quá cao là điều quan trọng. Một lần tạm dừng nhanh chóng giữa cuộc "yêu" là một cách đơn giản để trì hoãn việc xuất tinh quá sớm.

Nếu bạn gần kết thúc mà đối tác của bạn thậm chí còn chưa "khởi động," việc yêu cầu dừng lại một chút có thể cho bạn một khoảnh khắc để thư giãn và tránh đạt cực khoái quá sớm.

Ngoài ra, chỉ vì bạn "dừng lại" một chút không có nghĩa là bạn phải dừng toàn bộ cuộc “yêu”. Đây là thời điểm tuyệt vời để có một chút dạo đầu giữa giờ nhằm giữ cảm xúc cho cả hai.

3. Thử “Tự Sướng” Trước Khi Quan Hệ

Nếu các bài tập hoặc kỹ thuật trị liệu hành vi không hiệu quả với bạn, một lựa chọn khác là thử thủ dâm trước khi quan hệ tình dục.

Ý tưởng đằng sau việc thủ dâm trước khi quan hệ tình dục là tận dụng “giai đoạn trơ” của bạn — một khoảng thời gian ngắn khi bạn có thể thấy khó đạt cực khoái và xuất tinh lại hơn. Trong thời gian này, bạn có thể nhận thấy mình có thể quan hệ tình dục lâu hơn mà không cảm thấy “bị cám dỗ” để đạt cực khoái.

4. Gặp Chuyên Gia Trị Liệu Tình Dục để Tư Vấn hoặc Trị Liệu

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, một số vấn đề tâm lý có thể đóng vai trò trong chứng xuất tinh sớm, bao gồm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức bền tình dục và nghĩ rằng chúng có thể do một vấn đề sức khỏe tâm thần, hãy cân nhắc trị liệu.

Bạn không cần phải dành toàn bộ thời gian để nói về đời sống tình dục của mình. Gặp gỡ một nhà trị liệu là một cách tuyệt vời để học các chiến lược mới để đối phó thành công với cảm giác lo lắng, căng thẳng và lo âu — một số thủ phạm phổ biến gây ra lo lắng về hiệu suất tình dục, xuất tinh sớm và rối loạn cương dương.

Bạn cũng có thể muốn gặp nhà trị liệu cùng với đối tác của mình nếu xuất tinh sớm đang gây ra các vấn đề trong mối quan hệ. Họ có thể cung cấp một không gian an toàn để thảo luận cởi mở và trung thực về vấn đề này và đưa ra các mẹo và kỹ thuật để cùng nhau thử.

5. Thử Sử Dụng Bao Cao Su Dày Hơn

Nếu bạn thường không sử dụng bao cao su, hãy cân nhắc bắt đầu sử dụng. Nghiên cứu về xuất tinh sớm đã chỉ ra rằng bao cao su dày hơn có thể giúp bạn kéo dài cuộc "yêu".

Nếu bạn đã sử dụng bao cao su, hãy thử chuyển sang loại dày hơn hoặc loại có chất gây tê cục bộ như lidocaine hoặc benzocaine. Chỉ cần lưu ý rằng một số chất gây tê cục bộ có thể gây ra phản ứng dị ứng, có nghĩa là bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại bao cao su có thuốc nào. Bạn cũng nên cho đối tác của mình biết.



