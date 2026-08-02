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Cách sử dụng BHYT trên VNeID, VssID khi đi khám, chữa bệnh nhanh chóng, đơn giản

Nhật Hạ
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Khi đi khám, chữa bệnh người dân chỉ cần mở thẻ BHYT trên VssID hoặc VNeID, sau đó xuất trình cho nhân viên y tế để thay thế cho thẻ giấy.

Từ ngày 1/6/2025, người dân có thể sử dụng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng BHXH số (VssID) hoặc ứng dụng định danh điện tử (VNeID) khi đi khám, chữa bệnh. Trong trường hợp chưa biết cách tích hợp thông tin thẻ BHYT vào smartphone, bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Cách sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh trên ứng dụng VssID

Bước 1 : Cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại

Bước 2: Sau khi cài đặt, trong lần đầu sử dụng, người dùng cần phải đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản (trong trường hợp bạn đã có tài khoản từ trước). Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử” nếu không nhớ mật khẩu đăng nhập VssID.

Bước 3 : Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần bấm vào mục thẻ BHYT, tại đây bạn sẽ thấy xuất hiện 2 mục là Sử dụng thẻ và Hình ảnh thẻ. Đối với những nơi khám có đầu đọc mã QR, bạn hãy chọn "Sử dụng thẻ", ngược lại, đối với các nơi không có thiết bị đọc mã QR, người dùng chỉ cần chọn Hình ảnh thẻ.

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VNeID và VssID khi khám chữa bệnh nhanh chóng - Ảnh 1.

Cách tích hợp và sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID trên điện thoại, đăng nhập vào tài khoản.

Bước 2: Tại mục “Ví giấy tờ”, ở menu phía dưới, chọn “Thẻ bảo hiểm y tế” tại mục “Chọn thông tin”.

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VNeID và VssID khi khám chữa bệnh nhanh chóng - Ảnh 2.

Bước 4: Bước tiếp theo, bạn điền thông tin vào các khung tương ứng, bao gồm "Đơn vị cấp thẻ BHYT", "Số thẻ BHYT", đánh dấu "Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng" và nhấn nút "Gửi yêu cầu"

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VNeID và VssID khi khám chữa bệnh nhanh chóng - Ảnh 3.

Sau khi tích hợp thành công, người dùng có thể sử dụng thẻ BHYT từ ứng dụng VNeID bằng các bước sau

Bước 1: Chọn "Ví giấy tờ" và chọn "Thẻ BHYT" từ menu hiện ra để hiển thị thông tin của thẻ BHYT và sử dụng thông tin này khi khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm.

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VNeID và VssID khi khám chữa bệnh nhanh chóng - Ảnh 4.

Bước 2: Để xem hình ảnh thẻ BHYT và sử dụng thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh, bạn nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải, chọn "Xem chi tiết ảnh" tại menu hiện ra.

Cách sử dụng thẻ BHYT điện tử trên VNeID và VssID khi khám chữa bệnh nhanh chóng - Ảnh 5.

*Lưu ý: để tích hợp và sử dụng thẻ BHYT tại ứng dụng VNeID đòi hỏi người dân phải đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2. Công dân không thể tự đăng ký tài khoản cấp độ 2, mà phải đến công an nơi mình cư trú hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để đăng ký.

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