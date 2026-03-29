Cách phòng ngừa sỏi thận không dùng thuốc

Sỏi thận là tình trạng các khoáng chất và chất thải trong nước tiểu kết tinh thành tinh thể rắn trong thận hoặc đường tiết niệu. Khi những tinh thể này lớn dần, chúng có thể di chuyển và gây tắc nghẽn, dẫn đến cơn đau quặn thận – một trong những cơn đau dữ dội nhất trong lâm sàng.

Ở Việt Nam, sỏi thận ngày càng phổ biến do thói quen ăn mặn, uống ít nước và khí hậu nóng ẩm khiến cơ thể dễ mất nước. Điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ điều trị triệu chứng mà chưa chú trọng phòng ngừa tái phát.

1. Nguyên nhân hình thành sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi nước tiểu bị cô đặc, khiến các chất như canxi, oxalat hoặc axit uric kết tinh lại. Một số nguyên nhân chính gồm:

Uống không đủ nước: Là yếu tố nguy cơ hàng đầu, đặc biệt ở người làm việc ngoài trời hoặc trong môi trường nóng.

Chế độ ăn nhiều muối, đạm động vật: Làm tăng bài tiết canxi và axit uric trong nước tiểu. Rối loạn chuyển hóa: Như tăng oxalat niệu, tăng canxi niệu, tăng axit uric máu.

Yếu tố di truyền: Người có tiền sử gia đình mắc sỏi thận có nguy cơ cao hơn.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát: Một số vi khuẩn có thể tạo điều kiện hình thành sỏi.

Bất thường cấu trúc đường tiết niệu: Gây ứ đọng nước tiểu, tăng nguy cơ kết tinh.

Sỏi thận có biểu hiện đa dạng tùy kích thước và vị trí, thường gặp nhất là đau vùng hông lưng lan xuống bụng dưới hoặc bẹn (đau quặn thận), kèm tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu, buồn nôn. Trường hợp có nhiễm trùng có thể sốt, ớn lạnh. Một số người chỉ có triệu chứng nhẹ nhưng vẫn âm thầm tổn thương thận.

Nếu không điều trị kịp thời, sỏi thận có thể gây ứ nước thận, nhiễm trùng tiết niệu, suy giảm chức năng thận, thậm chí tiến triển thành bệnh thận mạn. Nguy cơ tái phát cao nếu không kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

2. Phòng ngừa sỏi thận như thế nào?

Phòng ngừa đóng vai trò quyết định trong kiểm soát sỏi thận, đặc biệt với người có nguy cơ cao hoặc từng mắc bệnh:

Uống đủ nước là nguyên tắc quan trọng nhất trong phòng ngừa sỏi thận. Người trưởng thành nên duy trì lượng nước khoảng 2,5–3 lít mỗi ngày và điều chỉnh tùy theo thời tiết hoặc mức độ vận động. Mục tiêu là giữ nước tiểu có màu vàng nhạt, giúp pha loãng các chất khoáng, hạn chế nguy cơ kết tinh tạo sỏi.

Bên cạnh đó, việc giảm muối trong khẩu phần ăn có ý nghĩa rõ rệt. Lượng muối khuyến nghị không quá 5g mỗi ngày. Thói quen ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc thêm muối khi ăn sẽ làm tăng bài tiết canxi qua nước tiểu, từ đó thúc đẩy hình thành sỏi.

Chế độ ăn cũng cần được cân đối về protein . Việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ hoặc nội tạng có thể làm tăng axit uric và giảm citrate – một chất có vai trò ngăn tạo sỏi. Do đó, nên ưu tiên các nguồn đạm lành mạnh như cá, đậu và hạn chế chế độ ăn giàu đạm kéo dài.

Một yếu tố khác cần lưu ý là thực phẩm giàu oxalat . Các loại như rau bina, sô cô la, trà đặc hoặc các loại hạt nếu tiêu thụ nhiều có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi. Tuy nhiên, không cần kiêng tuyệt đối mà nên sử dụng ở mức hợp lý, đồng thời đảm bảo uống đủ nước để giảm nguy cơ kết tinh.

Việc bổ sung canxi cũng cần đúng cách. Trái với suy nghĩ phổ biến, việc cắt giảm hoàn toàn canxi có thể làm tăng hấp thu oxalat và gián tiếp tăng nguy cơ sỏi. Nên bổ sung canxi từ thực phẩm tự nhiên như sữa và các chế phẩm từ sữa, đồng thời tránh lạm dụng viên uống bổ sung nếu không có chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, cần hạn chế các loại đồ uống không có lợi như nước ngọt có ga, rượu bia và không nên lạm dụng nước ép trái cây. Một số loại nước ép có thể làm tăng hấp thu oxalat nếu sử dụng thường xuyên.

Duy trì cân nặng hợp lý và vận động thể lực đều đặn cũng góp phần quan trọng trong phòng ngừa sỏi thận. Hoạt động thể chất giúp cải thiện chuyển hóa, giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa – một trong những yếu tố liên quan đến hình thành sỏi.

Đối với những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, tăng axit uric máu hoặc cường tuyến cận giáp, việc kiểm soát tốt các bệnh này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ hình thành sỏi thận.

Những người có nguy cơ cao hoặc từng mắc sỏi thận nên theo dõi sức khỏe định kỳ. Các xét nghiệm nước tiểu, máu và siêu âm thận giúp phát hiện sớm bất thường, từ đó có hướng can thiệp kịp thời và phòng ngừa tái phát hiệu quả.

Cuối cùng, cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau dữ dội không giảm, sốt, tiểu ra máu rõ rệt, buồn nôn nhiều hoặc bí tiểu. Đây có thể là dấu hiệu của tắc nghẽn hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng, cần được xử trí sớm để tránh biến chứng.

Sỏi thận không chỉ là cơn đau cấp tính mà còn tiềm ẩn nguy cơ tổn thương thận lâu dài nếu tái phát nhiều lần. Việc phòng ngừa cần được thực hiện liên tục, dựa trên thay đổi chế độ ăn, thói quen sinh hoạt và kiểm soát bệnh nền. Chủ động uống đủ nước, ăn nhạt, cân đối dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe định kỳ là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ thận và giảm nguy cơ hình thành sỏi trong tương lai.