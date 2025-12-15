Cách ngăn rết vào nhà như dân chuyên

Rết là một trong những loài côn trùng ít gây phiền toái hơn so với những loài khác. Tuy nhiên, khi một con (hoặc vài con) xuất hiện trong nhà, chúng vẫn có thể khiến bạn giật mình, theo chuyên trang chăm sóc nhà cửa The Spruce.

Vậy điều gì thực sự thu hút rết vào nhà? Và làm thế nào để ngăn chúng coi nhà bạn là nơi trú ngụ? Dưới đây, các chuyên gia kiểm soát côn trùng giải thích lý do vì sao rết xuất hiện trong nhà và cách ngăn chặn chúng xâm nhập một lần và mãi mãi.

4 lý do khiến rết vào nhà

- Chúng đang tìm kiếm thức ăn: Rết là loài săn mồi và thường truy đuổi các côn trùng khác như nhện, kiến, bọ và gián. Nhà côn trùng học người Mỹ Kris Bagnara cho biết: nếu những loài côn trùng này có mặt trong nhà bạn, rết cũng có thể sớm xuất hiện theo.

- Độ ẩm thu hút chúng: Rết ưa thích những khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp và tầng hầm. Chuyên gia diệt côn trùng người Mỹ Allan Bossel giải thích rằng chúng bị thu hút bởi không gian trong nhà ẩm ướt vì những nơi này hấp dẫn con mồi của chúng.

- Chúng bị thu hút bởi không gian tối: Theo Bagnara, bạn thường sẽ tìm thấy rết ẩn nấp trong những góc tối, khe hẹp trong nhà vì chúng là loài hoạt động về đêm và rất nhạy cảm với ánh sáng.

- Thời tiết xấu khiến chúng tìm vào nhà: Bagnara cho biết, một số điều kiện thời tiết như mưa lớn, không khí lạnh hoặc những đợt nóng gay gắt có thể buộc rết phải di chuyển vào trong nhà để tránh thời tiết khắc nghiệt.

Thời tiết xấu có thể khiến rết bò vào nhà bạn để tìm nơi trú ẩn.

Cách ngăn rết vào nhà

Các chuyên gia đồng ý rằng cách tốt nhất để ngăn rết là loại bỏ con mồi của chúng trước tiên.

Bagnara giải thích rằng việc giữ cho ngôi nhà không có côn trùng là một trong những biện pháp ngăn chặn hiệu quả nhất, vì bạn đã loại bỏ nguồn thức ăn của chúng.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa các vấn đề do côn trùng khác gây ra là giữ không gian sống gọn gàng, không có vụn thức ăn và bừa bộn. Việc trám kín các vết nứt và khe hở gần cửa sổ hoặc các lối ra vào cũng giúp ngăn rết và con mồi của chúng xâm nhập.

Giảm độ ẩm trong nhà cũng rất quan trọng để rết không bị thu hút đến những môi trường này. Bagnara gợi ý nên sử dụng máy hút ẩm, sửa các chỗ rò rỉ nước và làm sạch máng nước để loại bỏ nước đọng và giảm độ ẩm tích tụ.

Ông cũng khuyến nghị kiểm tra các gioăng cao su chống gió ở cửa và cửa sổ để đảm bảo không có khe hở. Các gioăng này dễ bị hư hỏng do sử dụng thường xuyên.

Câu hỏi thường gặp Làm thế nào để loại bỏ rết bằng phương pháp tự nhiên? Đất tảo cát (diatomaceous earth – DE) là một loại bột không gây hại và không độc đối với con người nhưng rất hiệu quả trong việc xử lý côn trùng. Bossel khuyên nên trộn giấm, nước rửa chén, nước và DE để tạo thành dung dịch diệt rết tự nhiên. Rết thường ẩn nấp ở đâu trong nhà? Rết thích những nơi tối, ẩm và ít bị quấy rầy. Bagnara chia sẻ rằng tầng hầm, dưới bồn rửa và gần các vòi nước, cống thoát nước là những nơi thường thấy rết. Bossel cũng khuyên nên kiểm tra gác mái và các không gian hẹp khác để tìm các điểm mà rết có thể xâm nhập.



