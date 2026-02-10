Cách nằm của người EQ cao cũng khác

Trên mạng xã hội Xiaohongshu (Trung Quốc), một bài đăng của nữ sinh viên bất ngờ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ vì một câu mở đầu rất giản dị: “Người EQ cao, đến cả cách ngủ cũng khác.”

Ảnh minh họa.

Không kể chuyện cao siêu, không phân tích tâm lý phức tạp, cô gái này chỉ ghi lại những quan sát rất nhỏ trong quá trình sống chung ký túc xá - nơi mỗi người một giường tầng, không gian chật hẹp, riêng tư gần như bằng không, và mọi hành vi đều dễ dàng ảnh hưởng tới người khác.

Bài viết không xoay quanh mâu thuẫn hay drama thường thấy, mà tập trung vào một chi tiết tưởng chừng vụn vặt: cách một người bạn cùng phòng nằm ngủ. Chính từ điều nhỏ ấy, nhiều cư dân mạng giật mình nhận ra rằng EQ đôi khi không thể hiện ở những lời nói hay cách cư xử lớn lao, mà lộ rõ nhất trong những khoảnh khắc rất đời thường, rất riêng tư như khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Ký túc xá giường tầng vốn là môi trường buộc con người phải sống chậm và để ý đến nhau nhiều hơn. Mỗi người một tầng giường, nhưng chỉ cách nhau vài chục centimet. Bất kỳ chuyển động nào, từ xoay người, leo thang, đặt điện thoại xuống - đều có thể tạo ra tiếng động ảnh hưởng tới cả phòng. Vì vậy, cách nằm không chỉ là tư thế nghỉ ngơi, mà còn là thái độ sống chung .

Ảnh minh họa.

Theo chia sẻ trong bài viết, người được xem là có EQ cao thường nằm gọn trong phần giường của mình , không dựa mạnh khiến giường rung lắc. Khi trở mình, họ xoay người chậm, hạn chế tiếng cọt kẹt của khung giường tầng. Tư thế nằm thường quay vào trong, tránh va chạm vô tình với người ở tầng trên hoặc dưới.

Không chỉ khi ngủ, cách chuẩn bị để nằm cũng thể hiện sự tinh tế. Trước giờ tắt đèn, người này thường hoàn tất mọi việc cá nhân: sạc điện thoại, lấy sẵn đồ cần dùng, chỉnh báo thức từ sớm. Khi lên giường, họ không bật đèn lớn, không mở video có âm thanh, hạn chế tối đa ánh sáng và tiếng ồn phát ra từ điện thoại.

Việc leo lên - xuống giường tầng cũng được thực hiện nhẹ nhàng. Không giẫm mạnh lên thang, không rung khung giường, không để vật dụng rơi xuống sàn vào lúc cả phòng đã yên tĩnh. Những hành động ấy diễn ra rất tự nhiên, không phô trương, cũng không cần ai nhắc nhở.

Điều đáng nói là tất cả những chi tiết này không xuất phát từ sự gò bó , mà từ thói quen luôn đặt cảm nhận của người khác trong đầu. Người có EQ cao thường ý thức rõ rằng: mình chỉ cần thoải mái thêm một chút, rất có thể người khác sẽ khó chịu cả đêm. Vì thế, họ chọn cách điều chỉnh bản thân trước, âm thầm và vừa đủ.

Ngược lại, trong cùng một không gian tập thể, cũng có những người nằm ngủ theo bản năng: bật đèn khi cần, xoay người thoải mái, đặt báo thức ồn ào hay sử dụng điện thoại không để ý xung quanh. Những hành vi ấy không hẳn xuất phát từ ác ý, mà đơn giản là sự vô tư quen thuộc khi chưa từng phải sống chung sát sao với người khác.

Bài đăng trên Xiaohongshu kết lại bằng một nhận xét khiến nhiều người đồng tình: EQ không phải lúc nào cũng thể hiện qua lời nói hay cách ứng xử lớn lao , mà đôi khi nằm ở việc bạn có đủ tinh tế để nghĩ cho giấc ngủ của người khác hay không.

Trong không gian chật hẹp như ký túc xá, “cách nằm” vô tình trở thành tấm gương phản chiếu rất rõ điều đó.

Sau cùng, điều khiến câu chuyện lan tỏa không phải là việc gắn nhãn ai cao hay thấp, mà là cảm giác quen thuộc: ai từng ở KTX, từng ngủ giường tầng, đều hiểu rằng những người khiến ta thấy dễ chịu nhất thường là những người ít gây chú ý nhất . Và đôi khi, sự dễ chịu ấy bắt đầu từ chính tư thế nằm yên lặng trong đêm.