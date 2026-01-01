Cách làm nộm dưa chuột giòn, ngon tuyệt cho ngày nghỉ lễ

Nộm dưa chuột là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày nắng nóng nhờ vị thanh mát, dễ ăn. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng nộm bị nhũn, ra nhiều nước, nhạt vị hoặc kém hấp dẫn.

Dưới đây là các bước chế biến món nộm dưa chuột ngon tuyệt cho ngày nghỉ lễ mà mọi người có thể thử.

Bước 1: Chọn và sơ chế dưa chuột đúng cách

Dưa chuột nên chọn quả thon, cầm chắc tay, vỏ xanh đậm, ít hạt. Sau khi rửa sạch, bổ dọc quả dưa, dùng thìa nạo bỏ phần ruột và hạt – đây là phần chứa nhiều nước khiến nộm dễ bị nhũn. Dưa sau đó được thái lát xéo hoặc thái sợi vừa ăn.

Tiếp theo, trộn dưa với một lượng nhỏ muối, để khoảng 10 phút cho dưa tiết bớt nước. Khi thấy dưa mềm nhẹ, dùng tay vắt thật ráo rồi để riêng. Đây là bước quan trọng quyết định độ giòn và khả năng "không ra nước" của món nộm.

Nộm dưa chuột.

Bước 2: Chuẩn bị các nguyên liệu đi kèm

Cà rốt gọt vỏ, thái sợi mỏng để tạo màu sắc bắt mắt. Lạc rang chín, giã dập vừa phải để giữ độ bùi. Hành khô thái lát mỏng, phi vàng giòn. Rau thơm gồm mùi ta, húng láng rửa sạch, để ráo rồi thái nhỏ. Tỏi và ớt băm nhuyễn tùy khẩu vị.

Bước 3: Pha nước trộn nộm

Nước trộn là "linh hồn" của món nộm dưa chuột. Cho vào bát nước mắm, đường và giấm hoặc nước cốt chanh theo tỷ lệ phù hợp, khuấy tan cho đường hòa quyện. Thêm tỏi, ớt băm, nếm lại để đạt vị chua – ngọt – mặn cân bằng. Có thể cho thêm một chút dầu mè để tăng hương thơm, nhưng không nên dùng quá nhiều.

Bước 4: Trộn nộm

Cho dưa chuột đã vắt ráo và cà rốt vào tô lớn. Chan từ từ nước trộn, dùng tay bóp nhẹ để gia vị thấm đều nhưng không làm dập nguyên liệu. Khi dưa đã ngấm, cho lạc rang và hành khô phi vào, trộn đều lần nữa.

Bước 5: Hoàn thiện và thưởng thức

Cuối cùng, cho rau thơm vào trộn nhanh tay rồi bày ra đĩa. Nộm dưa chuột ngon nhất khi dùng ngay sau khi trộn, giữ được độ giòn, vị tươi mát và hương thơm đặc trưng. Tránh để lâu khiến món ăn ra nước, giảm chất lượng.

Ngoài công thức cơ bản, nộm dưa chuột có thể biến tấu linh hoạt bằng cách thêm tai heo luộc thái mỏng, thịt gà xé sợi hoặc tép khô để tăng độ đậm đà. Với người ăn chay hay ăn kiêng, món nộm vẫn giữ được giá trị nhờ ít năng lượng, giàu chất xơ, giúp bữa ăn thanh nhẹ và dễ tiêu hóa.

Đơn giản trong cách làm nhưng tinh tế ở từng bước, nộm dưa chuột là minh chứng cho sự khéo léo của ẩm thực Việt – nơi những món ăn bình dị vẫn đủ sức mang lại cảm giác ngon miệng và dễ chịu cho mọi bữa cơm gia đình.



