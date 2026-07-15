Tình yêu thương mù quáng của cha mẹ là cái bẫy lớn nhất đời con.

Sống ở chung cư lâu ngày, người ta dễ dàng nhìn thấu "nền móng" giáo dục của mỗi gia đình.

Ngay cạnh nhà tôi có một người hàng xóm như thế - một "cuồng nhân bảo vệ con" đúng nghĩa. Trong thế giới của cô ấy, con mình luôn hoàn hảo không tì vết. Cả thế giới và mọi người xung quanh đều phải nhường nhịn đứa trẻ vô điều kiện.

Tình yêu của người mẹ này chưa bao giờ đi kèm sự định hướng hay dạy dỗ. Đó là sự che chở vô nguyên tắc, sự thiên vị bất chấp đúng sai, là nỗ lực bằng mọi giá để dọn sạch mọi gập ghềnh, mọi lời chỉ trích và mọi khuôn phép cho con.

Chỉ cần con gặp một chút không như ý ở trường hay dưới sân chung cư - dù đó chỉ là những quy định thông thường, mâu thuẫn nhỏ giữa đám trẻ con, hay lời nhắc nhở thiện chí của hàng xóm - cô ấy sẽ ngay lập tức "xù lông" lên.

Bất kể ngày đêm, cô ấy sẽ nhảy vào nhóm chat cư dân hoặc nhóm phụ huynh để đòi lại công bằng cho con. Không cần hỏi nguyên nhân, không cần phân biệt đúng sai.

Chỉ cần con mình chịu một chút "ấm ức" nhỏ, cô ấy sẽ dùng những lời lẽ gay gắt nhất để chỉ trích người khác, phản bác giáo viên hay đôi co với hàng xóm. Trong mắt người mẹ này, con cô không bao giờ sai. Cái sai luôn thuộc về những quy định khắt khe, những đứa bạn không biết nhường nhịn, những giáo viên không thấu tình đạt lý, và xã hội luôn cố tình gây khó dễ cho con cô.

Ai đó khuyên cô nên dạy con đúng mực, cô gạt đi: "Cháu nó còn nhỏ, chấp nhặt làm gì!"

Giáo viên phê bình hành vi sai trái của đứa trẻ, cô nghi ngờ giáo viên đang trù dập con mình.

Hàng xóm nhắc nhở đứa trẻ nghịch ngợm quá đà, cô lập tức lật mặt để bảo vệ cái gọi là "lòng tự trọng" của con.

Năm này qua năm khác, cô bướng bỉnh dựng lên một "lồng kính" kín mít, đỡ thay con mọi lời chỉ trích, mọi hình phạt và mọi hậu quả đáng lẽ đứa trẻ phải tự gánh chịu.

Cô nghĩ mình đang bảo vệ con suốt đời an yên. Nhưng cô không biết rằng, sự nuông chiều vô đáy không phải là tấm khiên bảo vệ, mà là liều thuốc độc hủy hoại cả cuộc đời đứa trẻ.

Sự dung túng thiếu khuôn phép, sự giáo dục không phân biệt đúng sai, và sự trưởng thành thiếu đi trách nhiệm... cuối cùng sẽ chỉ tạo ra một đứa trẻ không biết kính sợ, không biết lương thiện và không biết chừng mực.

Thời gian không bao giờ nói dối. Mọi cách gieo trồng của cha mẹ, dù tốt hay xấu, đều sẽ kết trái trên chính tính cách của đứa con.

Giờ đây, đứa trẻ được bao bọc ngày ấy đã hoàn toàn lớn lên thành kiểu người mà ai ai cũng muốn tránh xa.

Ở khu chung cư, cậu ta là "hung thần" khiến ai cũng đau đầu.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu ta hoàn toàn không có lòng trắc ẩn. Cậu ta thản nhiên ngược đãi, hành hạ những con mèo hoang hiền lành trong khu phố. Đi chơi với bạn bè, hễ bất đồng ý kiến là cậu ta lao vào đánh người, ngang ngược và vô lý.

Ở trường, cậu ta là kẻ bắt nạt học đường khiến thầy cô bất lực, bạn bè khiếp sợ.

Đối với thầy cô, cậu ta vô lễ, thản nhiên cãi cọ, thách thức và phớt lờ nội quy. Đối với bạn bè, cậu ta hống hách, thường xuyên bắt nạt kẻ yếu, tranh giành đồ đạc và gây gổ khắp nơi.

Lười biếng, quậy phá, bắt nạt bạn bè, vô lễ với thầy cô... Ở độ tuổi còn rất nhỏ, cậu ta hầu như không sợ một ai, việc xấu nào cũng dám làm.

Điều đáng buồn nhất là ngay cả khi những thói hư tật xấu của con đã lộ rõ mười mươi, đi đến đâu gây họa đến đó, người mẹ ấy vẫn không hề tỉnh ngộ:

Con bắt nạt bạn học thì cho rằng con hoạt bát, thẳng tính.

Con vô lễ với thầy cô thì nghĩ con có cá tính độc lập.

Con ngược đãi động vật thì bảo con chỉ tò mò, nghịch ngợm.

Con ngang ngược gây chuyện thì vẫn theo thói quen đi dọn bãi chiến trường và quay sang trách móc người khác.

Người mẹ ấy mãi mãi không hiểu rằng, sự ngạo mạn, ngang ngược và tồi tệ của đứa trẻ ngày hôm nay hoàn toàn không phải do xã hội quá khắt khe, mà gốc rễ chính là sự nuông chiều, bao che không giới hạn của cô suốt nhiều năm qua.

Tình yêu thương mù quáng của cha mẹ là cái bẫy lớn nhất đời con

Nhiều bậc cha mẹ cả đời đều phạm cùng một sai lầm: Luôn muốn gánh hết mọi giông bão thay con, để rồi cuối cùng tự tay nuôi dạy ra những đứa trẻ không chịu nổi một chút thử thách, cũng chẳng hiểu nổi một chút lương thiện.

Giáo dục thực sự chưa bao giờ là việc giữ đứa trẻ trong nhà kính, cách ly con khỏi mọi sóng gió, mọi lời phê bình và mọi thất bại.

Sống trên đời:

Quy tắc là vạch giới hạn.

Sự kính sợ là lương tri.

Thất bại là để trưởng thành.

Đúng sai là nhân sinh quan.

Để trưởng thành, một đứa trẻ bắt buộc phải hiểu được rằng: Làm sai thì phải gánh chịu hậu quả; xúc phạm người khác thì phải xin lỗi; những sinh mệnh yếu thế cần được đối xử tử tế; lời dạy của thầy cô cần được tôn trọng; và đối nhân xử thế cần phải có chừng mực, có giới hạn.

Nếu cha mẹ luôn là người đứng ra dọn dẹp hậu quả, luôn giúp con né tránh mọi hình phạt, luôn dung túng cho mọi sự tùy tiện của con, đứa trẻ sẽ mặc định rằng: Dù mình có làm sai chuyện gì thì vẫn luôn có người chống lưng, mình không bao giờ phải nhận lỗi, không bao giờ phải chịu trách nhiệm.

Lâu dần, trong lòng đứa trẻ sẽ không còn sự kính sợ, không còn khái niệm đúng sai, và cũng chẳng còn ranh giới của sự lương thiện.

Bị nuông chiều quá mức: Đứa trẻ vừa đáng thương, vừa đáng sợ

Đáng thương ở chỗ: Con chưa từng được định hướng đúng đắn, không biết thế nào là lương thiện, thế nào là quy tắc, thế nào là trách nhiệm, cả đời chỉ biết tiêu hao bản thân trong sự tùy tiện, ngông cuồng.

Đáng sợ ở chỗ: Con đã quen với sự ngạo mạn, quen coi mình là cái rốn của vũ trụ, quen với việc hễ có chuyện là có người dọn dẹp hộ. Khi bước ra thế giới rộng lớn hơn, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ cho những thói hư tật xấu của mình.

Lúc nhỏ, cha mẹ có thể giúp con dàn xếp mâu thuẫn hàng xóm, tranh chấp học đường, hay những lỗi lầm vụn vặt.

Nhưng khi lớn lên thì sao?

Bước chân vào xã hội, không ai bao dung cho sự ngang ngược của con chỉ vì con "còn nhỏ", cũng chẳng ai vì sự nuông chiều của cha mẹ mà phải nhẫn nhịn sự vô lý của con.

Sự bá đạo thuở học đường, những thói xấu không ai quản giáo, cuối cùng sẽ trở thành hiểm họa khôn lường trong cuộc đời.

Những cái ác được cha mẹ dung túng, những lỗi lầm được cha mẹ bao che, sự giáo dưỡng bị cha mẹ ngó lơ... một ngày nào đó sẽ biến thành cú giáng cực mạnh của cuộc đời, dạy cho đứa trẻ một bài học nhớ đời, và tát một gáo nước lạnh vào mặt những bậc cha mẹ mù quáng bênh con.

Cha mẹ thông thái yêu con bằng nguyên tắc, không yêu bằng sự dung túng

Một nhà giáo dục từng nói: "Cha mẹ nuông chiều con cái chính là tự tay chôn một quả mìn vào cuộc đời của con."

Tình yêu thương cao thượng thực sự không bao giờ là sự thiên vị và dung túng vô điều kiện, mà là sự dịu dàng nhưng có nguyên tắc, bao dung nhưng có dạy dỗ, yêu thương nhưng có quy củ.

Yêu con, hãy dạy con phân biệt đúng sai, chứ không phải dung túng cho con làm càn.

Yêu con, hãy dạy con biết kính sợ vạn vật, chứ không phải thả cửa cho con ngang ngược vô lễ.

Yêu con, hãy dạy con biết gánh vác trách nhiệm, chứ không phải mãi mãi đứng ra che mưa chắn gió, ôm hết mọi lỗi lầm về mình.

Sự "nhẫn tâm" đúng mực của cha mẹ mới là sự giáo dưỡng tốt nhất cho cuộc đời đứa trẻ. Sự không dung túng của cha mẹ mới là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy nhất cho tương lai của con.

Đừng dùng sự nuông chiều vô giới hạn để nuôi dạy ra một đứa trẻ không biết lương thiện, không biết kính sợ, và không biết gánh vác.

Sự dịu dàng bao bọc quá mức, cuối cùng sẽ hóa thành sự tàn nhẫn hủy hoại cả cuộc đời con.

Nguồn: Sohu