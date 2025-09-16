Cách hồ Tây chỉ 500m, khu đô thị đắt đỏ nhất Thủ đô: Sơn Hải xây trụ sở “hoành tráng”, Thaco cùng Takashimaya khuấy động thị trường bán lẻ

Tập đoàn Sơn xây trụ sở "hoành tráng"

Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM đã thông báo về việc mời thi tuyển thiết kế ý tưởng kiến trúc công trình Tòa tháp đôi Trụ sở Tập đoàn Sơn Hải và ELCOM Innovation Hub tại Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Địa điểm xây dựng tại lô đất dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây - Giai đoạn 1, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Quy mô công trình gồm: Xây dựng tòa tháp đôi, mỗi tòa cao 17 tầng nổi và 2 tầng hầm, diện tích xây dựng tối đa khoảng 3.000 m2. Mật độ xây dựng tối đa khoảng 40%. Đây là công trình dân dụng cấp I.

Hình thức sẽ là thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng đơn vị dự thi trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo kế hoạch, thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển bắt đầu từ ngày 25/08/2025. Đơn vị sẽ tiếp nhận đơn đăng ký dự thi và cung cấp tài liệu thi tuyển trong vòng 15 ngày cho đến trước 17h00 ngày 08/09/2025. Thời gian thực hiện bài dự thi và nộp bài dự thi trong vòng 30 ngày. Hạn nộp bài dự thi trước 17h00 ngày 08/10/2025.

Mục tiêu của cuộc thi là tìm kiếm phương án thiết kế tối ưu nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy hoạch, kiến trúc, công năng, kỹ thuật, văn hóa… Đồng thời, ý tưởng phải đảm bảo tính khả thi cao trong đầu tư xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Tập đoàn Sơn Hải được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nổi tiếng với các công trình chất lượng cao, tiến độ nhanh và chế độ bảo hành lên tới 10 năm.

Thaco và Takashimaya cùng khởi công TTTM đầu tiên tại Thủ đô

Cùng với tập đoàn Sơn Hải, từ giữa tháng 7/2025 đến nay, khu đô thị Tây Hồ Tây cũng đã liên tiếp khởi công 2 trung tâm thương mại lớn.

Cụ thể, vào ngày 2/8, Toshin Development – đơn vị phát triển bất động sản thuộc Tập đoàn Takashimaya (Nhật Bản) đã chính thức tổ chức lễ khởi công dự án Westlake Square Hanoi. Đây là tổ hợp gồm không gian bán lẻ và văn phòng tại lô đất C1CC1, khu đô thị Tây Hồ Tây.

Westlake Square Hanoi là dự án đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của Takashimaya Department Store tại Hà Nội – một trong những thương hiệu bách hóa lâu đời và danh tiếng nhất Nhật Bản.

Với tổng diện tích sàn khoảng 43.000 m2, trong giai đoạn đầu, Westlake Square Hanoi sẽ bao gồm trung tâm thương mại từ tầng hầm B1 đến tầng 6, cùng khối văn phòng cao cấp từ tầng 7 đến tầng 10.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào hoạt động, Westlake Square Hanoi được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung nguồn cung bán lẻ cho khu vực Tây Hồ Tây, đồng thời tạo thêm không gian mua sắm và làm việc tại Thủ đô.

Trước đó vào ngày 16/7, dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ và mua sắm thuộc khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) đã chính thức được khởi công. Dự án có tên thương mại là Thiso Mall Tây Hồ Tây nằm trên lô đất B1-CC1-2.

Trung tâm thương mại này được đầu tư bởi Công ty Đại Quang Minh (Thadico) thuộc Thaco Group. Dự án có diện tích xây dựng gần 24.000 m2, quy mô gồm 5 tầng nổi và 3 tầng hầm với diện tích sàn hơn 52.000 m2.

Đây là trung tâm thương mại Thiso Mall đầu tiên tại Hà Nội. Đồng thời, cũng là trung tâm thương mại thứ 3 do Công ty Đại Quang Minh đầu tư, sau Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích và Thiso Mall Sala (TP. HCM).

Dự kiến, Thiso Mall Tây Hồ Tây sẽ được hoàn thành trong năm 2026.

Được biết, Thiso thuộc Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sở hữu. Doanh nghiệp này kinh doanh và quản lý vận hành các bất động sản theo mô hình “một điểm đến - nhiều tiện ích, dịch vụ”, gồm nhiều loại hình phức hợp như: Thiso Complex (quy mô lớn), Thiso Center (quy mô vừa), Thiso Mall (trung cấp và cao cấp).

Thiso cũng phát triển kinh doanh bán lẻ với thương hiệu Thiso Retail (Emart Việt Nam) và các loại hình thương mại, dịch vụ khác thông qua các hình thức liên kết, liên doanh và tự doanh.

Theo định hướng phát triển được đăng trên website của Thaco, Thiso đã xây dựng chiến lược mở rộng hệ thống giai đoạn từ năm 2025 - 2027 với tổng 14 dự án trọng điểm, 15 đại siêu thị Emart và 7 trung tâm hội nghị - sự kiện thế hệ mới Thiskyhall sẽ được đưa vào hoạt động trên toàn quốc.

Năm 2025, ngoài việc triển khai trung tâm thương mại Thiso Mall đầu tiên tại Hà Nội, Thiso sẽ đồng thời mở rộng thị phần ra các đô thị vệ tinh của TP.HCM là Biên Hòa và Cần Thơ.

Sự xuất hiện của Thiso Mall và Westlake Square Hanoi tại khu vực Tây Hồ Tây (Hà Nội) được kỳ vọng sẽ tăng sức hút thương mại, góp phần thu hút doanh nghiệp và nâng tầm giá trị cho toàn khu vực.

Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (tên thương mại là Starlake Tây Hồ Tây) được xem là “khu nhà giàu” vì có giá chung cư, biệt thự, liền kề đắt đỏ nhất Thủ đô.

Theo bảng giá đất do UBND Thành phố ban hành hồi cuối năm ngoái (áp dụng đến ngày 31/12/2025), Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất đắt nhất Thủ đô. Tuyến đường cao nhất ở dự án này đạt hơn 113 triệu đồng/m2, cao gấp 3,3 lần so với bảng giá cũ.

Hiện nhiều căn hộ chung cư thuộc khu đô thị Starlake đang được rao bán với giá hơn 130 triệu đồng/m2. Với phân khúc biệt thự, mức giá còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần, dao động từ 400 - 800 triệu đồng/m2.