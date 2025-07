Cách giải rượu không cần thuốc

Theo bác sĩ Lý Gia Cường (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM), mỗi năm, khoảng 3 triệu người trên toàn thế giới tử vong vì rượu bia, con số chiếm tới 5,3% các ca tử vong toàn cầu. Đồ uống chứa cồn là nguyên nhân gây ra hơn 200 loại bệnh và chấn thương, từ rối loạn tâm thần, xơ gan đến ung thư và tim mạch.

Không ít người sau những buổi tiệc tùng tìm cách “giải rượu” để mau tỉnh táo, tránh mệt mỏi, đau đầu. Dưới đây là những cách hỗ trợ phục hồi nhanh mà không cần dùng đến thuốc, theo khuyến cáo từ chuyên gia.

Nước ép trái cây

Rượu có thể làm hạ đường huyết, khiến não thiếu “nhiên liệu” và cơ thể rơi vào trạng thái uể oải, đau đầu. Bổ sung carbohydrate là cách giải rượu hiệu quả nhưng thường bị bỏ qua.

Một cốc nước ép cam, táo hoặc nho sau khi uống rượu giúp bổ sung đường, tăng năng lượng và giảm cảm giác khó chịu. Ngoài ra, nước ép còn cung cấp nước - yếu tố quan trọng để làm loãng nồng độ cồn trong máu.

Uống nhiều nước lọc

Nước lọc vẫn là “vũ khí” quan trọng giúp cơ thể đào thải chất độc sau khi uống rượu. Việc uống nhiều nước giúp bù lại lượng dịch bị mất, hỗ trợ gan, thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc thải cồn ra khỏi cơ thể. Đây là biện pháp đơn giản nhất nhưng dễ bị xem nhẹ.

Trà gừng

Trà gừng là một trong những cách tự nhiên được nhiều người tin dùng để làm dịu cảm giác say. Gừng có tác dụng chống co thắt, giảm đầy hơi, buồn nôn, đồng thời tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài gừng, các loại trà từ hoa cúc hoặc nghệ tây cũng được đánh giá cao vì có khả năng làm dịu thần kinh, hỗ trợ gan và làm giảm tác động tiêu cực của rượu lên niêm mạc ruột.

Nước đậu xanh, đậu đen

Đậu xanh và đậu đen có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ tiêu hóa. Nước ninh đậu đen hoặc cháo đậu xanh loãng là lựa chọn thích hợp nếu cơ thể mệt lả sau khi uống rượu. Đây là bài thuốc dân gian được nhiều người áp dụng.

Nước dừa

Nước dừa không chỉ là thức uống giải khát mà còn rất giàu điện giải như natri và kali. Khi cơ thể mất nước do rượu, việc bổ sung nước dừa có thể giúp phục hồi nhanh chóng, tương tự đồ uống thể thao. Một cốc nước dừa mát lạnh có thể giúp bạn tỉnh táo hơn rõ rệt.

Sữa và nước cháo loãng

Các loại nước bổ dưỡng như sữa, nước cháo loãng, nước cơm giúp cung cấp năng lượng và điện giải, đặc biệt hiệu quả khi người say có biểu hiện nôn ói, mất nước. Mật ong cũng là lựa chọn phù hợp vì chứa đường tự nhiên và chất chống oxy hóa.

Thế nào là say rượu?

Say rượu xảy ra khi cơ thể tiếp nhận lượng cồn vượt quá khả năng chuyển hóa, khiến nồng độ cồn trong máu tăng cao. Người say có thể bị rối loạn vận động, phán đoán kém, buồn nôn, tim đập chậm, thậm chí co giật, hôn mê và tử vong.

“Cách tốt nhất để giải rượu là hạn chế uống quá nhiều ngay từ đầu. Tuy nhiên, nếu đã lỡ quá chén, hãy chọn giải pháp hỗ trợ từ thực phẩm và đồ uống lành mạnh, tránh lạm dụng thuốc giải rượu không rõ nguồn gốc”, bác sĩ Cường khuyến cáo.