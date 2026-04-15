Cách đuổi chuột cực hiệu quả bằng 3 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Một chuyên gia về kiểm soát côn trùng từ Fantastic Pest Control (một thương hiệu/dịch vụ kiểm soát côn trùng, động vật gây hại tại Anh) thừa nhận chuột là “một trong những loài gây hại phổ biến nhất” trong nhà. Thay vì chỉ nghĩ tới bẫy hoặc thuốc, nhiều người bất ngờ khi biết rằng có những nguyên liệu rất sẵn trong bếp lại có thể giúp xua đuổi chúng khá hiệu quả.

Đuổi chuột bằng 3 nguyên liệu có sẵn trong bếp

Với khứu giác nhạy bén, chuột thường né tránh những khu vực có mùi cay nồng, hăng gắt hoặc quá đậm đặc. Những mùi này khiến chuột khó định hướng, khó tìm thức ăn và cảm thấy khu vực đó không an toàn. Trong số đó, 3 nguyên liệu trong bếp có tác dụng hỗ trợ đuổi chuột hiệu quả được nhắc tới nhiều là dầu ớt, bạc hà và tỏi.

Dầu ớt: Mùi cay nồng khiến chuột khó chịu

Hãy thử đuổi chuột bằng dầu ớt.

Dầu ớt được xem là một trong những cách xua chuột tự nhiên khá đơn giản. Nguyên nhân nằm ở capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay nóng đặc trưng của ớt. Khi chuột tiếp xúc hoặc ngửi thấy dầu ớt, chúng có thể gặp cảm giác bỏng rát, châm chích và khó chịu ở mũi, từ đó có xu hướng tránh xa khu vực đó.

Theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại, chủ nhà có thể rắc bột ớt hoặc nhỏ vài giọt dầu ớt ở những nơi chuột có thể chui vào hoặc trú ẩn, chẳng hạn sau đồ nội thất, góc khuất hay các khe hẹp.

Các chuyên gia từ tạp chí The Spruce cũng gợi ý có thể “đặt bông gòn thấm dầu ớt ở gần lối ra vào” để ngăn chuột bén mảng.

Cách làm này phù hợp với những vị trí nhỏ, kín, nơi chuột thường qua lại nhưng con người không sử dụng thường xuyên.

Bạc hà: Mùi thơm với người, khó chịu với chuột

Bạc hà lục.

Nếu dầu ớt gây khó chịu vì độ cay nóng, bạc hà lại phát huy tác dụng nhờ mùi thơm quá mạnh đối với loài gặm nhấm này. Fantastic Pest Control lưu ý nên ưu tiên dùng bạc hà lục. Có thể trồng bạc hà trong chậu nhỏ rồi đặt gần cửa, chân tường hoặc những vị trí chuột hay đi qua.

Trong trường hợp không muốn trồng cây, tinh dầu bạc hà nguyên chất cũng là một lựa chọn. Cách dùng được gợi ý là nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà lên bông gòn, sau đó đặt rải rác quanh nhà và giữ nguyên cho tới khi mùi hương nhạt đi. Mùi bạc hà đủ mạnh có thể khiến chuột không muốn tiến gần những khu vực này.

Đây là cách khá tiện với những gia đình muốn áp dụng biện pháp tự nhiên mà không làm ảnh hưởng nhiều tới không gian sinh hoạt.

Tỏi: Mùi hăng gắt khiến chuột tránh xa

Tỏi và bột tỏi.

Tỏi cũng nằm trong nhóm nguyên liệu có khả năng đuổi chuột nhờ mùi hăng mạnh và kéo dài. Mùi của tỏi được cho là cực kỳ khó chịu với chuột, đến mức chúng có thể xem đó như một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Không chỉ vậy, mùi tỏi còn có thể làm rối loạn khứu giác của chuột, khiến chúng khó lần ra nguồn thức ăn bên trong nhà. Theo The Spruce, có thể đặt tép tỏi gần các điểm chuột chui vào hoặc rắc bột tỏi ở những vị trí này để tăng tác dụng xua đuổi.

Tỏi có chứa allicin, một loại dầu có thể gây kích thích đối với loài gặm nhấm. Bên cạnh đó, mùi tỏi rất mạnh nên có thể lưu lại khá lâu sau khi sử dụng. Chính vì vậy, nếu tự làm hỗn hợp đuổi chuột tại nhà, bột tỏi thường được xem là lựa chọn thuận tiện hơn so với dùng tép tỏi tươi.

Với nhiều gia đình, đây có thể là cách đơn giản để tăng thêm một lớp bảo vệ tự nhiên cho ngôi nhà mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào bẫy hay hóa chất. Dù vậy, để việc đuổi chuột hiệu quả hơn, các nguyên liệu này vẫn cần được đặt đều, thay mới khi mùi giảm và dùng ở đúng những vị trí chuột thường xuyên xuất hiện.

Nguồn: Mirror