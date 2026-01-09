Cách đuổi chuột cực hiệu quả bằng 1 thứ mà bếp nhà nào cũng có

Trong những tháng mùa đông, đặc biệt là thời điểm đầu năm khi thời tiết ẩm ướt, chuột thường tìm đến khu vực vườn tược và quanh nhà để trú ẩn. Bên cạnh các biện pháp kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp, nhiều chuyên gia cho rằng một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp có thể giúp xua đuổi chuột theo cách tự nhiên và đơn giản. Đó chính là tỏi.

Vì sao tỏi có tác dụng đuổi chuột?

Có thể dùng tỏi để đuổi chuột khỏi nhà (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại, mùi hăng và nồng đặc trưng của tỏi có thể trở thành “rào cản” tự nhiên đối với chuột. Tờ Express phỏng vấn chuyên gia từ Proof Pest Control (một đơn vị kiểm soát sinh vật gây hại tại Anh) cho biết, mùi tỏi mạnh và nồng có thể được xem là “một cách tự nhiên và hiệu quả để xua đuổi chuột”.

Khứu giác đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp chuột tìm thức ăn và cảm nhận nguy hiểm. Khi gặp các mùi quá mạnh như tỏi, khả năng định hướng của chúng bị rối loạn, buộc chúng phải tránh xa khu vực đó.

Cách dùng tỏi để đuổi chuột

Việc sử dụng tỏi để xua đuổi chuột được đánh giá là rất dễ thực hiện. Cách phổ biến nhất là đập dập các tép tỏi tươi rồi đặt ở những vị trí thường xuyên phát hiện chuột xuất hiện trong vườn hoặc quanh nhà.

Để hiệu quả kéo dài hơn, có thể cho tỏi đã đập dập vào một túi lưới nhỏ rồi treo tại những khu vực chuột hay lui tới. Mùi tỏi sẽ lan tỏa liên tục, tạo thành vùng khó chịu khiến chuột không muốn tiếp cận.

Một số gia đình pha dầu tỏi với nước, cho vào bình xịt để dùng khi cần. Dung dịch này được xịt quanh những vị trí nghi ngờ là nơi chuột làm tổ.

Không chỉ đuổi chuột, tỏi còn khiến nhiều loài gây hại khác “bỏ chạy”

Tỏi (Ảnh minh họa).

Bên cạnh chuột, tỏi còn được cho là có tác dụng xua đuổi ốc sên và rắn. Mùi hương nồng của tỏi gây khó chịu mạnh đối với các loài này, làm chúng rời khỏi không gian sống của gia đình.

Tỏi chứa allicin - hợp chất được giải phóng khi tỏi bị nghiền nát. Theo các chuyên gia, dù ban đầu một số loài có thể bị thu hút bởi mùi này, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, mùi hương của tỏi sẽ kích thích mạnh niêm mạc và khiến chúng nhanh chóng rút lui.

Với dung dịch nước tỏi, người trồng cây có thể xịt định kỳ hàng tuần trong suốt thời gian có cây trồng cần bảo vệ. Điều này giúp hạn chế sự xâm nhập của các loài gây hại bằng phương pháp tự nhiên.

Việc tận dụng tỏi - một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp - được đánh giá là giải pháp đơn giản, dễ áp dụng trong đời sống hằng ngày, đặc biệt khi cần đuổi các loài gây hại mà không muốn sử dụng các biện pháp hóa học mạnh.