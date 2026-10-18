Cách đuổi chuột bằng 1 nguyên liệu rẻ tiền nhưng cực hiệu quả: Nhiều gia đình đã có sẵn

Chuột có thể trở thành vấn đề trong tháng 10. Tuy nhiên, có một sản phẩm gia dụng giá rẻ mà nhiều người đã có sẵn trong nhà vào mùa thu, có thể giúp xua đuổi chúng.

Khi thời tiết bên ngoài trở lạnh, chuột thường tìm cách lẻn vào nhà và điều này có thể khiến nhiều gia đình lo lắng. Tuy nhiên, ngay từ mùa thu, bạn có thể thực hiện một biện pháp đơn giản để ngăn chuột và các loài gặm nhấm khác xâm nhập.

Tháng 10 là thời điểm chuột có xu hướng tìm đến nhà ở nhiều hơn, bởi nhiệt độ bắt đầu giảm, khiến chúng mạnh dạn đến gần con người để tìm nơi trú ẩn ấm áp.

Điều đáng lo ngại là chuột có thể sinh sản quanh năm nếu điều kiện sống thuận lợi. Vì vậy, chúng có thể âm thầm xuất hiện trong nhà suốt một thời gian dài trước khi số lượng tăng lên và gây ra tình trạng xâm nhập nghiêm trọng.

Bả độc và bẫy có thể tiêu diệt chuột, nhưng nhiều chủ nhà xem đây là giải pháp cuối cùng, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi. Vào mùa thu, có thể thử những biện pháp tự nhiên để xua đuổi chúng. Các chuyên gia tại dịch vụ kiểm soát dịch hại Emergency Pest Control 24/7 chia sẻ rằng một cách đơn giản để ngăn chuột là nhét giấy thơm sấy quần áo vào những khu vực quanh nhà mà chúng thường làm tổ.

Các chuyên gia cho biết: “Chuột có khứu giác nhạy bén và sở thích riêng đối với mùi hương. Mùi thơm nồng của giấy thơm làm mềm vải có thể lấn át các giác quan của chúng, khiến chúng tránh xa những khu vực được đặt loại giấy này. Một lợi ích bổ sung là không gian trong nhà cũng trở nên thơm tho hơn trong khi bạn xua đuổi các loài gây hại”.

Chuột có khứu giác nhạy hơn con người rất nhiều. Chúng phụ thuộc đáng kể vào khả năng này để sinh tồn và đánh giá mức độ an toàn của môi trường xung quanh.

Giấy thơm sấy quần áo tỏa ra mùi hương nhân tạo khá mạnh, không chỉ khiến loài gặm nhấm khó chịu mà còn có thể làm chúng sợ hãi, bởi những mùi lạ đôi khi báo hiệu nguy cơ tiềm ẩn.

Giấy thơm sấy quần áo. (Ảnh: Getty)

Các mùi hương nhân tạo nồng cũng có thể cản trở khả năng đánh hơi tìm thức ăn của chuột. Vì vậy, chúng có thể nhanh chóng rời đi để tìm nơi khác dễ kiếm thức ăn hơn.

Tuy nhiên, giấy thơm sấy quần áo không thể xua đuổi chuột mãi mãi mà chỉ là biện pháp tạm thời. Cách này được cho là phù hợp hơn vào mùa thu, khi chuột tìm nơi làm tổ và có thể nhanh chóng chuyển sang địa điểm khác nếu cảm thấy không thuận lợi.

Cách sử dụng giấy thơm để xua đuổi chuột

Chuột thường trú ẩn tại những nơi tối tăm, ít bị quấy rầy trong nhà để giữ ấm. Đây cũng là những vị trí thích hợp để đặt giấy thơm sấy quần áo.

Bạn có thể đặt giấy thơm ở phía trong cùng của tủ, dọc theo các khe nứt ở chân tường hoặc phía sau những thiết bị lớn như máy giặt. Nếu nhà có nhà kho hoặc gác mái, hãy đặt giấy thơm tại những khu vực này. Thay giấy sau khoảng một tuần hoặc khi mùi hương bắt đầu phai nhạt để tiếp tục duy trì tác dụng xua đuổi chuột.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chuột thường làm tổ ở những nơi dễ tiếp cận nguồn thức ăn. Vì vậy, hãy bảo quản thực phẩm trong hộp kín, dọn sạch vụn thức ăn và tránh để bát đĩa bẩn trong bếp quá lâu.

Chuột cũng có thể chui qua những khe hở rất nhỏ. Do đó, khi có thời gian, bạn nên nhét bùi nhùi thép vào các khe nứt hoặc lỗ hở quanh nhà để bịt kín đường xâm nhập, giúp hạn chế chuột lọt vào bên trong.