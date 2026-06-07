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Cách cập nhật và chỉnh sửa thông tin sai trên ứng dụng VNeID nhanh chóng, đơn giản

Nhật Hạ
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Trong trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, sai sót thông tin trên VNeID, người dân có thể thực hiện theo một trong 3 cách sau để được hỗ trợ kịp thời.

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Thông tin cá nhân trên VNeID bị sai có sửa được không?

Khi công dân thực hiện đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể dễ dàng tiến hành tra cứu về thông tin cư trú của mình. Thông tin cư trú trên tài khoản định danh điện tử ở mức 2 hoạt động tương tự giống như sổ hộ khẩu, thể hiện các thông tin về nơi thường trú, tạm trú, chủ hộ và chi tiết các thành viên trong hộ khẩu.

Tuy nhiên, khi sử dụng các tính năng tra cứu thông tin về cư trú, nhiều người lại phát hiện mình bị nhầm lẫn các thông tin liên quan trong hộ khẩu. ﻿

Trong trường hợp phát hiện sai sót về thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, giới tính, số CMND/CCCD cũ, địa chỉ cư trú hoặc thông tin hộ khẩu trên VNeID mức 2, người dùng hoàn toàn có thể yêu cầu chỉnh sửa lại thông tin. Những dữ liệu này được đồng bộ trực tiếp từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, vì vậy việc sửa đổi sẽ cần thực hiện theo quy trình chính thức và có sự xác nhận từ cơ quan công an có thẩm quyền.

Hướng dẫn cách sửa thông tin trên VNeID

Trong trường hợp phát hiện thông tin chưa chính xác, sai sót thông tin trên VNeID, người dân có thể thực hiện theo một trong 3 cách sau để được hỗ trợ kịp thời.

Cách 1: Công dân có thể trực tiếp đến trụ sở công an xã, phường, nơi mình cư trú để được hướng dẫn điều chỉnh.

Cách 2: Có thể gọi đường dây nóng của Công an xã, phường, nơi mình cư trú để được hướng dẫn điều chỉnh

Cách 3: Người dân phản ánh trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Đây là phương pháp tiện lợi, cho phép người dân thực hiện ngay trên điện thoại của mình qua 4 bước đơn giản:

Bước 1: Trước tiên, bạn cần khởi chạy ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản đã được xác thực ở mức 2.

Bước 2: Tại giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào biểu tượng Cá nhân ở góc dưới bên phải màn hình.

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào Thông tin tài khoản , sau đó bạn hãy rà soát kỹ các mục như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, thông tin hộ khẩu,... Nếu phát hiện lỗi ở các trường có thể chỉnh sửa, hãy nhấn vào từng mục và cập nhật lại chính xác thông tin tương ứng.

Bước 4: Sau khi hoàn tất việc chỉnh sửa, bạn cần cuộn xuống phía dưới màn hình, tích chọn ô Tôi cam kết các thông tin khai báo là đúng sự thật . Sau đó, nhấn Cập nhật để gửi yêu cầu đến hệ thống xử lý.

Tags

VNEID

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