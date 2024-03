Nồng độ cồn trong máu được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong dòng máu của một người.

Nồng độ cồn trong máu có thể đo bằng máy đo nồng độ cồn trong hơi thở hoặc phân tích mẫu máu, nước bọt, nước tiểu.

Cơ thể thường mất ít nhất 1 giờ để tiêu hóa 1 đơn vị cồn. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, một đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai hoặc 3/4 lon bia 330ml (5%); một cốc bia hơi 330ml (4%); một ly rượu vang 100 ml (13,5%); một ly nhỏ/cốc nhỏ rượu mạnh 40ml (30%).

Tuy nhiên, hai người có thể uống cùng một lượng rượu bia nhưng nồng độ cồn trong máu lại khác nhau.

Có nhiều yếu tố tác động tới nồng độ cồn sau khi uống rượu bia.

Các yếu tố tác động tới nồng độ cồn sau khi uống rượu bia

Báo Vietnamnet dẫn chia sẻ của Hiệp hội về Rượu và Ma túy Australia, cho biết nhiều yếu tố riêng lẻ ảnh hưởng đến cách phân hủy và hấp thụ rượu của cơ thể:

Kích cỡ cơ thể

Thông thường, nồng độ cồn ở những người nhỏ sẽ cao hơn khi uống cùng lượng rượu.

Bụng đói

Bạn uống rượu khi bụng trống rỗng sẽ làm cồn thẩm thấu vào máu nhanh chóng, khiến bạn say sớm hơn. Tuy nhiên, dùng bữa trước khi uống cũng không đồng nghĩa bạn sẽ không say và có thể lái xe an toàn.

Mỡ cơ thể

Các tế bào mỡ của chúng ta giữ ít nước hơn nhiều so với cơ bắp. Điều này nghĩa là rượu không được hấp thụ và tồn tại trong máu của bạn cho đến khi gan phân hủy. Những người có lượng mỡ trong cơ thể cao hơn sẽ có nồng độ cồn cao hơn.

Sức khỏe gan

Gan thực hiện hầu hết quá trình phân hủy rượu. Người bị bệnh gan hoặc tổn thương gan sẽ không thể xử lý rượu nhanh như những người có gan khỏe mạnh hơn.

Tuổi tác

Khi bạn già đi, tốc độ xử lý rượu của cơ thể sẽ giảm đi vì gan có thể nhỏ hơn. Điều này đồng nghĩa rượu có thể lưu lại trong máu lâu hơn và làm tăng nồng độ cồn.

Giới tính

Nữ giới thường có tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao hơn, lượng nước trong cơ thể thấp hơn và ít enzyme phân hủy rượu hơn so với nam giới. Do đó, ở phụ nữ, rượu bị xử lý chậm hơn và sẽ tồn tại trong máu lâu hơn.

Khả năng dung nạp rượu

Nếu bạn chưa uống rượu nhiều thì khả năng chịu đựng của bạn sẽ thấp hơn. Cơ thể bạn chưa quen với điều đó và kết quả là nồng độ cồn trong máu cao hơn.

Không nên uống rượu bia khi lái xe.

Thuốc

Nhiều loại thuốc cần được gan phân hủy, giống như rượu. Nếu bạn uống rượu trong khi dùng các loại thuốc này (ví dụ thuốc tránh thai), gan của bạn sẽ xử lý rượu chậm hơn, dẫn đến nồng độ cồn trong máu cao hơn.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào, hãy trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ về việc bạn có thể uống rượu hay không.

Nồng độ cồn của rượu

Không phải tất cả đồ uống đều có cùng lượng cồn. Lượng cồn trong rượu càng cao thì nồng độ cồn trong máu của bạn càng cao.

Nếu bạn có ý định lái xe, lựa chọn an toàn nhất là không sử dụng rượu bia.