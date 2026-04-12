Các thuê bao di động bắt buộc phải thực việc này theo quy định mới từ ngày 15/4

Mọi thuê bao di động mới từ ngày 15/4 đều phải xác thực thông tin sinh trắc học

Chỉ còn vài ngày nữa (15/4/2026), Thông tư 08 quy định về việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực.

Điểm đáng chú ý của Thông tư là yêu cầu đồng bộ dữ liệu thuê bao với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo đó, mọi thuê bao di động phát triển mới từ ngày 15/4 đều phải xác thực thông tin thông qua sinh trắc học khuôn mặt, đối chiếu trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để bảo đảm tính chính xác.

Quy định này được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng các đại lý viễn thông sử dụng thông tin cá nhân thu thập trái phép để đăng ký sẵn SIM, sau đó bán lại cho người khác sử dụng mà không thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.

Các trường thông tin này phải khớp hoàn toàn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Ngoài ra, một điểm đột phá của Thông tư 08 là quy định về việc thay đổi thiết bị. Theo tờ VTV, đây là giải pháp kỹ thuật mới nhằm tăng cường bảo mật.

Cụ thể, khi người dùng thay đổi thiết bị, tức chuyển SIM sang điện thoại khác, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực lại bằng sinh trắc học. Trong thời gian chưa hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều gọi đi và nhắn tin đối với thuê bao đó.

Biện pháp này giúp bảo vệ người dùng trong trường hợp bị mất thiết bị hoặc thất lạc SIM, đồng thời hạn chế nguy cơ kẻ gian lợi dụng số điện thoại để truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội, ứng dụng tài chính.

Theo thông tin trên tờ Hà Nội mới, người dân sẽ có khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày để thực hiện cập nhật trước khi bị chặn dịch vụ. Tuy nhiên, thực hiện sớm sẽ giúp người dùng điện thoại di động tránh khỏi những phiền toái không đáng có.

Các thuê bao di động không cần phải xác thực thông tin sinh trắc học

Điều 10 của Thông tư 08 quy định: Đối với các số thuê bao di động đã được người dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử để đăng ký, xác thực thông tin thuê bao, hoặc số thuê bao di động mà người dùng đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thì người dùng đó không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt trừ trường hợp thay đổi thiết bị đầu cuối (thay đổi điện thoại gắn SIM).

Đối với các số thuê bao di động H2H (giao tiếp giữa người với người) đã được người dùng sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để đăng ký và đã được người dùng thông qua ứng dụng VNeID trực tiếp xác nhận bản thân đang sử dụng, thì người dùng không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt, trừ trường hợp thay đổi điện thoại gắn SIM.

Thuê bao di động xác thực thông tin sinh trắc học bằng những cách sau

Trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia (ứng dụng VNelD).

Cụ thể, theo hướng dẫn trên tờ VTV, người dùng có thể thực hiện đăng ký SIM mới trực tuyến qua VNeID, thay thế một phần quy trình phải gọi video với nhân viên tại các điểm giao dịch của nhà mạng như trước đây.

Ngoài ra, hệ thống VNeID còn cho phép người dân tra cứu toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên tất cả các mạng viễn thông trong nước.

Qua đó, chủ thuê bao có thể chủ động kiểm tra, xác nhận các số đang sử dụng thực tế, đồng thời phát hiện và yêu cầu xử lý đối với những số điện thoại lạ không thuộc quyền kiểm soát, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý theo quy định của Luật Viễn thông 2023.

Ngoài ra, người dùng có thể xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu theo quy định.

Trực tiếp tại điểm do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất trực tiếp sở hữu, thiết lập theo quy định.

Hoặc trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định do doanh nghiệp khác thiết lập, được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ký hợp đồng ủy quyền để thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.



