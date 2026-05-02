Các nhà sư Thiếu Lâm Tự ăn gì mỗi ngày: Thực đơn được tiết lộ khác hẳn những gì thấy trên phim ảnh

Những bữa ăn trong Thiếu Lâm Tự có thực sự thanh đạm như trên phim

Trong nhiều bộ phim cổ trang, hình ảnh các nhà sư trong những ngôi chùa nổi tiếng như Thiếu Lâm Tự thường gắn liền với những bữa cơm chay đạm bạc. Đặc biệt, trong các tác phẩm quen thuộc như Tây Du Ký, mỗi lần Tôn Ngộ Không đi hóa duyên trở về, thứ mang về thường chỉ là một ít cơm chay. Những cảnh phim ấy dễ khiến nhiều người nghĩ rằng đời sống ăn uống của người xuất gia vô cùng kham khổ, quanh năm chỉ có vài món rau, cháo hoặc cơm trắng.

Thế nhưng, thực tế không hoàn toàn giống với những gì được khắc họa trên màn ảnh. Các nhà sư đúng là có đời sống tiết chế, không đặt nặng chuyện ăn uống, nhưng bữa ăn trong chùa không phải lúc nào cũng đơn điệu đến mức chỉ có vài món nhạt nhẽo. Đặc biệt, với những ngôi chùa nổi tiếng như Thiếu Lâm Tự, thực đơn hằng ngày của tăng nhân vẫn được chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tu tập và rèn luyện thể lực.

Muốn trở thành người xuất gia, điều quan trọng không chỉ là có tấm lòng hướng thiện, mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt các thanh quy giới luật. Phật giáo nhấn mạnh "ngũ giới thập thiện", trong đó ngũ giới gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Những giới luật này không chỉ điều chỉnh hành vi bên ngoài, mà còn hướng người tu hành đến sự tự kiểm soát và thanh tịnh trong nội tâm.

Vì sao nhiều nhà sư ăn chay?

Một trong những tư tưởng cốt lõi của Phật giáo là chúng sinh bình đẳng. Ngay cả với những sinh vật nhỏ bé như con kiến, đệ tử nhà Phật cũng không được tùy tiện sát hại. Chính tinh thần tôn trọng sinh linh này là lý do nhiều tăng nhân lựa chọn ăn chay, tránh sử dụng thịt cá trong bữa ăn hằng ngày.

Theo quan niệm Phật môn, ăn thịt thường gắn với sát sinh, điều này không phù hợp với tinh thần từ bi. Vì vậy, phần lớn tăng nhân đều hạn chế hoặc tránh các món mặn. Không chỉ thịt cá, một số thực phẩm có mùi vị nồng như hành, gừng, tỏi cũng thường không xuất hiện trong bữa ăn của người tu hành, bởi chúng được cho là không phù hợp với nếp sống thanh tịnh.

Tuy nhiên, bữa ăn chay trong chùa không đồng nghĩa với việc chỉ có rau luộc hoặc cơm trắng. Để duy trì sức khỏe, đặc biệt với những nhà sư có lịch sinh hoạt nghiêm ngặt, thực đơn vẫn cần có các nhóm thực phẩm cung cấp năng lượng và dinh dưỡng. Đây cũng là điểm khiến nhiều người bất ngờ khi biết về đời sống ăn uống thực tế của các nhà sư Thiếu Lâm Tự.

Thực đơn hằng ngày của các nhà sư Thiếu Lâm Tự có gì?

Buổi sáng, các nhà sư Thiếu Lâm Tự thường dùng những món đơn giản như sữa đậu nành, màn thầu và một số thực phẩm làm từ đậu. Đây đều là những món quen thuộc, dễ ăn, phù hợp với nếp sinh hoạt trong chùa, đồng thời cung cấp năng lượng cho một ngày tu tập.

Đến bữa trưa, thực đơn thường đầy đủ hơn. Ngoài cơm hoặc các món chính từ ngũ cốc, đậu phụ là thực phẩm xuất hiện khá thường xuyên. Khác với hình dung của nhiều người rằng món chay trong chùa luôn nhạt và đơn giản, đậu phụ có thể được chế biến với hương vị đậm đà hơn, giúp dễ ăn cùng cơm và các món phụ khác.

Bên cạnh đó, các loại nấm như nấm hương, nấm khô, cùng mì, ngũ cốc, trái cây và một số món từ đậu cũng là những thực phẩm thường gặp. Nhìn chung, thực đơn không cầu kỳ, nhưng cũng không quá nghèo nàn. Các món ăn được chuẩn bị theo hướng giản dị, thanh sạch, phù hợp với giới luật và nhu cầu sinh hoạt của người tu hành.

Điều đáng chú ý là trong chùa có quy định "quá ngọ bất thực", nghĩa là sau buổi trưa, tăng nhân sẽ không ăn thêm. Đây là một nếp sinh hoạt đặc thù, thể hiện sự tiết chế trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, bữa trưa thường đóng vai trò quan trọng hơn, giúp cung cấp đủ năng lượng cho phần còn lại của ngày.

Đời sống trong chùa: giản dị nhưng đầy kỷ luật

Ẩm thực chỉ là một phần trong nếp sống nghiêm cẩn của Phật môn. Ngoài chuyện ăn uống, thời gian tụng kinh, tọa thiền, nghỉ ngơi của các nhà sư cũng được sắp xếp rõ ràng. Cuộc sống ấy có thể khiến người ngoài cảm thấy đơn điệu, nhưng với người tu hành, sự lặp lại và kỷ luật lại chính là cách để giữ tâm an định.

Chính vì vậy, bữa ăn của các nhà sư Thiếu Lâm Tự không nên được nhìn đơn thuần như một thực đơn "lạ" để thỏa mãn sự tò mò. Đằng sau những món ăn giản dị ấy là cả một hệ thống giới luật, quan niệm sống và cách rèn luyện bản thân. Khác với hình ảnh có phần kham khổ trên phim ảnh, đời sống ẩm thực trong chùa tuy thanh đạm nhưng vẫn có sự cân bằng nhất định, đặt trọng tâm vào sự tiết chế, thanh tịnh và tôn trọng sinh linh.

Theo Sohu, Sina, 163