Loài vật cực hiếm tưởng tuyệt chủng bất ngờ "sống lại" sau 100 năm: Camera giấu kín ghi lại cảnh đặc biệt

Loài vật cực hiếm bất ngờ "sống lại" sau 100 năm

Các chuyên gia động vật hoang dã tại Anh cho biết họ đã "vô cùng kinh ngạc" khi phát hiện một cá thể của loài vật ăn thịt cực hiếm gần Truro, Cornwall. Đó là một con chồn thông xuất hiện trong đoạn video do camera giấu kín ghi lại tại khu đất Trewithen.

Đây là loài động vật sống về đêm, kích thước xấp xỉ một con mèo, thuộc họ chồn và có họ hàng với chồn, rái cá. Chúng có thân dài, đuôi rậm, bộ lông màu nâu và mảng lông màu vàng nổi bật ở cổ, thường được gọi là "yếm".

Điều khiến phát hiện này trở nên đặc biệt là chồn thông từng là loài bản địa của Cornwall nhưng đã biến mất khỏi khu vực này hơn 100 năm. Vì vậy, việc một cá thể bất ngờ lọt vào ống kính khiến các chuyên gia bảo tồn không khỏi vui mừng.

Tổ chức Kernow Conservation CIC đã xác nhận đây là một "phát hiện đặc biệt". Trong thông báo, tổ chức này cho biết một chiếc camera giấu kín đặt bên trong khu vực nuôi hải ly đã ghi lại được cảnh tượng đáng kinh ngạc: một con chồn thông đang di chuyển trong khu vực.

Đáng chú ý, chiếc camera này ban đầu không được đặt để tìm chồn thông. Thiết bị được sử dụng trong quá trình khảo sát quần thể chuột nước, sau khi loài này được tái thả vào năm ngoái. Chính vì vậy, sự xuất hiện của chồn thông càng trở thành một khoảnh khắc ngoài dự đoán.

Loài thú ăn thịt từng phổ biến nhưng suýt biến mất

Chồn thông từng là một trong những loài săn mồi phổ biến tại Anh. Tuy nhiên, số lượng của chúng suy giảm nghiêm trọng trong thế kỷ 18 và 19 do bị săn bắn, bẫy, giết để lấy lông và cả vì mục đích giải trí.

Không chỉ đối mặt với sự truy đuổi của con người, loài vật này còn mất dần môi trường sống. Chúng ưa thích các khu rừng, nhưng đến năm 1900, khoảng 95% diện tích rừng ở Anh đã bị phá hủy. Sự suy giảm môi trường sống khiến quần thể chồn thông gần như biến mất khỏi nhiều khu vực.

Dù từng đứng bên bờ tuyệt chủng tại Anh, loài này vẫn còn tồn tại ở một số vùng nhất định trên khắp Vương quốc Anh. Những năm gần đây, cùng với các nỗ lực phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn động vật hoang dã, chồn thông bắt đầu có dấu hiệu trở lại ở một số nơi.

Theo Kernow Conservation CIC, sự phục hồi dần dần của chồn thông trên khắp Vương quốc Anh đồng nghĩa với việc những khoảnh khắc như vậy có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Tuy nhiên, việc ghi nhận một cá thể tại Cornwall, nơi loài này đã biến mất hơn một thế kỷ, vẫn là điều thực sự đặc biệt.

Tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái

Với các nhà bảo tồn, sự xuất hiện của một loài thú ăn thịt bản địa không chỉ là tin vui về mặt sinh học. Nó còn có thể là dấu hiệu cho thấy môi trường sống trong khu vực đang dần phục hồi, đủ điều kiện để đón nhận những loài từng biến mất.

Chồn thông là loài săn mồi có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Chúng góp phần duy trì sự cân bằng tự nhiên bằng cách kiểm soát một số quần thể động vật nhỏ. Sự trở lại của chúng vì vậy được xem là một tín hiệu đáng mừng đối với đa dạng sinh học.

Hiện các chuyên gia vẫn chưa xác định được con chồn thông trong đoạn video chỉ đi ngang qua khu vực hay đang sinh sống tại đây. Dù vậy, chỉ riêng việc loài vật này xuất hiện trở lại sau hơn 100 năm vắng bóng cũng đủ khiến giới bảo tồn phấn khích.

Trong bối cảnh nhiều loài động vật hoang dã trên thế giới đang chịu áp lực từ mất môi trường sống và hoạt động của con người, khoảnh khắc một con chồn thông lặng lẽ bước qua ống kính camera giấu kín ở Cornwall được xem như một lời nhắc nhở: nếu thiên nhiên có cơ hội phục hồi, những điều tưởng như đã biến mất vẫn có thể trở lại.

Theo Birdguides, BBC, Forestryengland