Tại sao các phi tần nhà Thanh lại sợ thái giám chạm vào vị trí này của họ sau khi được hoàng đế sủng ái?

Cuộc đấu trở thành phi tần của các mỹ nhân

Trong cung đình thời xưa, người ta thường nhắc đến câu thơ: "Hậu cung giai lệ ba nghìn", miêu tả cảnh các vua chúa tiêu khiển với sắc đẹp của vô số mỹ nhân. Nhưng câu thơ này cũng chính là sự thật cay đắng, khi nó thể hiện rõ ràng về sự tàn khốc của số phận những người phụ nữ bình dân, muốn thay đổi số mệnh của mình bằng cách trở thành phi tần, để có cơ hội vươn lên xã hội thượng lưu.

Hãy tưởng tượng, một cô gái mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi, mang theo những hoài bão và lo lắng bước vào kinh thành, từ biệt gia đình để tham gia tuyển chọn phi tần cho hoàng đế. Chặng đường dài từ quê hương đến kinh thành đầy những gian khổ, những đêm thức trắng, lòng đầy nỗi sợ hãi và hy vọng. Mỗi cô gái đều phải giữ vẻ ngoài đoan trang, thanh lịch để thu hút sự chú ý của hoàng đế.

Các mỹ nữ từ khắp nơi tụ hội về kinh thành, mỗi người đều mang vẻ đẹp và tài năng để mong giành được sự yêu thích của hoàng đế. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, cuộc tuyển chọn lại không phải là giấc mơ huy hoàng như họ tưởng, mà là một cuộc thi khắc nghiệt. Các mỹ nữ từ khắp nơi tụ hội về kinh thành, mỗi người đều mang vẻ đẹp và tài năng để mong giành được sự yêu thích của hoàng đế. Tiêu chuẩn tuyển chọn nghiêm ngặt đến mức không chỉ sắc đẹp mà cả dáng vóc, cử chỉ, âm thanh hay làn da cũng phải hoàn hảo. Những ai có khuyết điểm dù là nhỏ nhất sẽ bị loại ngay lập tức.

Cuối cùng, chỉ một số ít may mắn vượt qua được vòng tuyển chọn và được vào cung, trở thành phi tần của hoàng đế. Tuy nhiên, họ không bước vào một cuộc sống hoa lệ, mà là một thử thách tàn khốc.

Cuộc sống trong cung: Những tầng lớp xã hội khắt khe

Một khi bước vào cung, những cô gái trẻ từ những thiếu nữ ngây thơ đã trở thành những con chim bị nhốt trong lồng. Mỗi hành động, lời nói của họ đều phải tuân theo những quy tắc cung đình khắt khe. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hình phạt nghiêm khắc, thậm chí là cái chết. Cung đình thời đó phân chia các tầng lớp rất rõ ràng: từ hoàng hậu, quý phi, phi tần cho đến các cấp bậc thấp hơn như thường tại, đáp ứng. Mỗi cấp bậc không chỉ khác biệt về quyền lợi, mà ngay cả chế độ đãi ngộ cũng rất phân biệt.

Các phi tần, dù có địa vị cao hay thấp, đều phải tuân theo phép tắc cung đình. Họ phải luôn luôn giữ một thái độ khôn khéo, ăn nói cẩn thận. (Ảnh: Sohu)

Hoàng hậu, người đứng đầu hậu cung, có quyền lực và trách nhiệm to lớn, không chỉ quản lý các công việc trong hậu cung mà còn phải hỗ trợ hoàng đế trong việc xử lý các công việc quốc gia. Các phi tần, dù có địa vị cao hay thấp, đều phải tuân theo phép tắc cung đình. Họ phải luôn luôn giữ một thái độ khôn khéo, ăn nói cẩn thận, không chỉ để làm vừa lòng hoàng đế mà còn phải tránh đụng chạm đến các phi tần khác, tránh rơi vào vòng tranh chấp cung đình.

Vì sao các phi tần nhà Thanh e ngại sự can thiệp của thái giám?

Một trong những điều khiến các phi tần sợ hãi nhất là sự kiểm soát của thái giám đối với cuộc sống tình dục của hoàng đế. Để ngăn hoàng đế sa đà vào việc hưởng lạc quá mức, thái giám sẽ giám sát rất chặt chẽ những buổi thăng hoa của hoàng đế với các phi tần. Trong một số trường hợp, nếu hoàng đế không muốn một phi tần mang thai, thái giám sẽ thực hiện hành động bóp vào phần hông của họ sau khi qua đêm với hoàng đế, như một biện pháp tránh thai.

Đây là một phương pháp tránh thai cổ xưa, khiến cho các phi tần vô cùng lo sợ. Ngoài sự đau đớn về thể xác, đây cũng là một cuộc chơi nguy hiểm đối với họ, vì sự lựa chọn có thai hay không hoàn toàn không nằm trong tay họ.

Nếu hoàng đế không muốn một phi tần mang thai, thái giám sẽ thực hiện hành động bóp vào phần hông của họ sau khi qua đêm với hoàng đế, như một biện pháp tránh thai. (Ảnh: Sohu)

Với các phi tần, việc sinh con, đặc biệt là sinh hoàng tử, là một sự khẳng định địa vị và tương lai trong hậu cung. Những phi tần sinh được hoàng tử sẽ nhận được sự yêu thích của hoàng đế và có thể được phong làm quý phi, nhận được thưởng hậu. Tuy nhiên, đối với những người không thể sinh con, đặc biệt là không thể sinh hoàng tử, họ sẽ dần dần bị lạnh nhạt, rồi đến một ngày, sẽ bị bỏ rơi, sống trong cô đơn và tuyệt vọng.

Ngay cả khi có thai, cuộc sống của họ vẫn đầy nguy hiểm. Với điều kiện y tế thiếu thốn, mang thai và sinh nở thời xưa là một cuộc chiến sinh tử. Trong hậu cung, sự ghen ghét và tính toán đầy toan tính khiến cho những phi tần mang thai thường trở thành mục tiêu tấn công của các phi tần khác. Họ có thể bị đầu độc, hãm hại, hoặc thậm chí bị sẩy thai.

Đoạn kết của cuộc đời những phi tần

Trong cung, những phi tần giống như những con chim bị nhốt trong lồng vàng, không thể tự quyết định số phận của mình, chỉ biết để người khác thao túng. Một số may mắn sống qua được một thời gian được hoàng đế yêu thương, tận hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng đa số những phi tần còn lại, sau khi tuổi trẻ qua đi, sắc đẹp phai tàn, sẽ bị hoàng đế lạnh nhạt, và cuối cùng họ phải sống một cuộc đời cô đơn và đầy tiếc nuối trong cung.

Với các phi tần, việc sinh con, đặc biệt là sinh hoàng tử, là một sự khẳng định địa vị và tương lai trong hậu cung. (Ảnh: Sohu)

Một số phi tần, vì bị cuốn vào các cuộc đấu đá trong cung, đã phải chịu đựng cái kết bi thảm. Câu chuyện của họ trở thành bài học cảnh tỉnh cho thế hệ sau, cũng là lời nhắc nhở về sự tàn khốc và bất công của chế độ phong kiến đối với phụ nữ.

Nhìn lại lịch sử, cuộc đời của các phi tần thật sự đầy kịch tính và bi thương. Những trải nghiệm của họ khiến chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn về sự áp bức và gò bó phụ nữ trong xã hội phong kiến, đồng thời cũng giúp chúng ta suy ngẫm về các vấn đề lớn trong cuộc sống như tình yêu, tự do và số phận.

Theo Sohu, Sina, 163