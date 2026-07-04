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Các nhà khoa học phát hiện 1 đồ uống siêu tốt cho tim mạch: Đứng trên cả táo trong bảng xếp hạng

Trà My (Theo Mirror
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Nghiên cứu mới cho thấy không phải tất cả các loại trái cây và rau củ đều mang lại lợi ích như nhau. Và một tách trà xanh có thể tốt cho sức khỏe tim mạch hơn cả một quả táo.

Nguyên nhân là bởi một số loại trái cây và rau củ chứa hàm lượng flavanol khá thấp. Đây là nhóm hợp chất thực vật có vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống, nổi bật với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi chế độ ăn của hơn 30.000 người tại Anh và Mỹ, đồng thời đánh giá lượng flavanol thông qua các chỉ dấu sinh học. Kết quả cho thấy chưa đến 20% số người tham gia đạt mức khuyến nghị trên 500 mg flavanol mỗi ngày, ngay cả khi họ vẫn ăn đủ 5 khẩu phần rau củ, trái cây theo khuyến cáo.

Dựa trên hàm lượng flavanol, nhóm nghiên cứu đã xếp hạng 10 thực phẩm giàu hợp chất này nhất. Đáng chú ý, trà xanh đứng ở vị trí thứ tư, xếp trên cả táo, việt quất và dâu tây. Kết quả được công bố trên tạp chí Food & Function.

Giáo sư Gunter Kuhnle nhận định: "Khuyến nghị ăn 5 khẩu phần rau củ, trái cây mỗi ngày vẫn hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta cũng cần quan tâm nhiều hơn đến việc đó là '5 loại nào'."

Theo nghiên cứu, một cốc trà xanh khoảng 250 ml chứa gần 200 mg flavanol, trong khi một hộp việt quất chỉ cung cấp khoảng 80 mg.

Ba thực phẩm đứng trên trà xanh về hàm lượng flavanol là:

- Mận

- Nam việt quất (cranberry)

- Mâm xôi đen (blackberry)

Nhiều nghiên cứu trước đây đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (National Library of Medicine) cũng cho thấy trà xanh có thể hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý, đặc biệt là ung thư cũng như các bệnh về thần kinh, tim mạch, hô hấp và rối loạn chuyển hóa.

Phát hiện 1 đồ uống siêu tốt cho tim mạch: "Vượt mặt" nhiều loại rau, trái cây - Ảnh 1.

Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho thấy trà xanh có thể hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Ngoài ra, trà xanh còn góp phần hỗ trợ cơ thể đào thải các chất có hại. Vì vậy, các nhà khoa học khuyến khích mọi người có thể bổ sung trà xanh vào chế độ ăn uống lành mạnh nhằm tăng cường sức khỏe và khả năng miễn dịch.

Tuy nhiên, do trà xanh vẫn chứa caffeine, người dùng nên hạn chế uống vào buổi tối để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

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Tags

tim mạch

sức khỏe tim mạch

trà xanh

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