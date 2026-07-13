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Các nạn nhân sống sót trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc lần lượt rời đảo, chuẩn bị về nước

Nhật Huy/VTC News
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Sau hơn một ngày được cấp cứu và điều trị tích cực, các du khách sống sót trong vụ lật ca nô tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài (Phú Quốc) đã ổn định sức khỏe. Đến trưa 12/7, 12 du khách Ấn Độ rời Phú Quốc để tiếp tục hành trình về nước. 4 người khác dự kiến rời đảo trong tối cùng ngày.

UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, 15 thi thể du khách Ấn Độ tử vong trong vụ lật ca nô tại khu vực Hòn Mây Rút Ngoài, đã được đưa về TPHCM vào hôm nay (12/7), để bàn giao cho thân nhân theo nguyện vọng của phía Ấn Độ.

15 thi thể nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã về đến TP.HCM. Clip: Nguyễn Dũng

Với các nạn nhân sống sót, 17 người được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Mặt Trời (Sun International Hospital) Phú Quốc. Trong số này, 16 người đã xuất viện với sức khỏe cơ bản ổn định. Trưa 12/7, có 12 người đã rời Phú Quốc; 4 người còn lại dự kiến rời đảo trong tối cùng ngày.

Hiện, tại bệnh viện Quốc tế Mặt Trời còn một trường hợp tiếp tục được điều trị tích cực do có bệnh nền, với sự hỗ trợ trực tiếp của các bác sĩ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Dự kiến, ngày mai (13/7), bệnh nhân sẽ được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Nhằm chia sẻ với các nạn nhân và gia đình, chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc cùng doanh nghiệp thống nhất hỗ trợ 90 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 13 triệu đồng đối với mỗi người bị thương.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc thăm hỏi các nạn nhân lật ca nô đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: H. Dung.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa để phối hợp triển khai công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 11/7, ca nô Ocean Pearl Island (của Cty Du lịch Minh Huy PC) khi chở 32 du khách Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới, đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, gồm 13 nam và 2 nữ, đều mang quốc tịch Ấn Độ.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, ngụ ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc) - thuyền trưởng ca nô, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định pháp luật, liên quan đến vụ lật ca nô.

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