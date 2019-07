Các khu vực do Ankara kiểm soát ở Syria trở thành vùng an toàn cho IS

Hawar News mới đây đã công bố một bức ảnh lá cờ IS cắm trên các phương tiện của phiến quân Shohada al-Sharqieh, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, ở thành phố Jerablus của Syria, và khẳng định, các khu vực do Ankara kiểm soát ở bắc Aleppo đã biến thành vùng an toàn cho những kẻ khủng bố IS.



Trong một diễn biến có liên quan, hồi đầu tháng này, hàng chục kẻ khủng bố IS đã được chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ sang khu vực Afrin ở tây bắc Aleppo, sau khi xuất hiện thông tin nói rằng, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào lực lượng Dân chủ Syria (SDF) (chủ yếu là các tay súng người Kurd) do Mỹ hậu thuẫn ở Đông Euphrates.

Trang web Hawar News dẫn lời các nguồn tin địa phương ở Afrin cho biết, những kẻ khủng bố IS đã được nhìn thấy hoạt động dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với khu vực al-Shieh ở Afrin.

"Những kẻ khủng bố IS được đào tạo bài bản đang được Ankara phái tới Afrin, cùng lúc, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đưa một lượng lớn các thiết bị quân sự tới biên giới với Syria để tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria", Hawar News lưu ý.

Bên cạnh đó, hàng nghìn tay súng thánh chiến từ nhiều nhóm phiên quân khác được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần đây cũng đã được phái đến Afrin từ tỉnh Idlib, sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại SDF.

https://anninhthudo.vn/quan-su/cac-khu-vuc-do-ankara-kiem-soat-o-syria-tro-thanh-vung-an-toan-cho-is/819194.antd