Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây

Tại Việt Nam, đặc biệt là vào những tháng cao điểm mùa hè, những ngôi nhà có tường hông hoặc mặt tiền hướng Tây luôn phải hứng chịu lượng bức xạ nhiệt rất lớn. Khác với hướng Đông chỉ đón nắng dịu vào buổi sáng, hướng Tây đối mặt trực diện với ánh nắng gay gắt từ khoảng giữa trưa cho đến cuối chiều.

Bức tường gạch và bê tông thông thường có tính chất tích nhiệt mạnh. Chúng hấp thụ năng lượng mặt trời liên tục suốt cả ngày và bắt đầu tỏa lượng nhiệt này ngược vào không gian sinh hoạt từ lúc chiều muộn cho đến tận đêm khuya. Hiện tượng tích nhiệt kéo dài khiến phòng ốc luôn ngột ngạt, đồng thời buộc các thiết bị làm mát như điều hòa phải hoạt động hết công suất, hóa đơn tiền điện tăng đáng kể.

Do đó, việc tìm kiếm giải pháp chống nóng cho mảng tường hướng Tây là bài toán cấp thiết để bảo vệ sức khỏe và tối ưu hóa chi phí vận hành cho mỗi gia đình.

Có thể sử dụng các loại gạch chống nóng, sơn chống nóng để làm dịu nhiệt độ của nhà hướng Tây. Ảnh: FN

Thay đổi từ cốt lõi với giải pháp kết cấu xây dựng

Để giải quyết vấn đề nhiệt độ một cách bền vững ngay từ khâu thiết kế hoặc cải tạo lớn, thay đổi kết cấu xây dựng là phương án mang tính cốt lõi. Trong đó, xây dựng tường hai lớp là giải pháp kinh điển thường được các kiến trúc sư khuyên dùng.

Cấu trúc này gồm một bức tường phía ngoài chịu tác động trực tiếp của thời tiết và một bức tường phía trong. Ở giữa hai lớp tường là một khoảng trống rỗng dày từ 5cm đến 10cm. Khoảng không này đóng vai trò như lớp đệm khí cách nhiệt tự nhiên, làm chậm quá trình truyền nhiệt trực tiếp giữa hai bề mặt tường.

Bên cạnh tường kép, thiết kế khoảng lùi kiến trúc như logia thay thế cho ban công cũng đem lại tác dụng rõ rệt. Khác với ban công nhô hẳn ra ngoài, logia được thiết kế lùi sâu vào trong khung nhà. Sự thay đổi này giúp tận dụng bóng mát từ sàn tầng trên và hai bức tường biên, hạn chế lượng ánh sáng trực diện chiếu vào các ô cửa sổ hay cửa chính, giữ cho không gian sinh hoạt phía sau mát mẻ hơn.

Ứng dụng vật liệu cách nhiệt hiện đại

Nếu không tiện can thiệp sâu vào kết cấu thô của những công trình đã đi vào sử dụng ổn định, gia chủ có thể linh hoạt bổ sung các lớp vật liệu chống nóng chuyên dụng lên bề mặt tường hiện hữu. Vật liệu được ưa chuộng hiện nay là tấm cách nhiệt PU Foam (Polyurethane) hoặc tấm XPS. Các tấm này sở hữu cấu trúc ô kín, có khả năng ngăn chặn sự truyền nhiệt tốt, trọng lượng nhẹ và dễ thi công.

Ở phía ngoài nhà, thợ thi công thường dùng vít nở chuyên dụng cố định tấm cách nhiệt lên tường, sau đó phủ sơn chống thấm hoặc trát vữa mỏng bảo vệ. Ở phía trong nhà, phương pháp ốp hệ khung xương thạch cao kết hợp lớp bông khoáng hoặc bông thủy tinh ở giữa là giải pháp tối ưu giúp ngăn lượng nhiệt lớn rò rỉ vào phòng.

Ngoài ra, sử dụng sơn chống nóng ngoại thất cũng là giải pháp nhanh gọn và kinh tế. Các dòng sơn thế hệ mới chứa phụ gia phản xạ bức xạ mặt trời, ngăn không cho phần lớn nhiệt lượng đi sâu vào lớp gạch. Việc sơn phủ hai đến ba lớp sơn chống nóng chất lượng có thể giúp giảm đáng kể nhiệt độ bề mặt ngoài của bức tường, làm dịu bớt áp lực nhiệt trước khi nó kịp xâm nhập vào nhà.

Kết hợp trồng cây xanh nếu và cải tạo thông gió sẽ giúp nhà hướng Tây mát mẻ hơn. Ảnh: NC

Tạo không gian xanh và hệ thống lam che nắng ngoài trời

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tận dụng yếu tố tự nhiên và các biện pháp che chắn vật lý cũng đem lại hiệu quả thực tế cao, đồng thời cải thiện thẩm mỹ cho ngôi nhà. Lắp đặt hệ thống lam chắn nắng ở mặt ngoài tường hướng Tây là cách thức hiệu quả. Các thanh lam làm từ chất liệu gỗ nhựa composite, nhôm hoặc bê tông đúc sẵn được bố trí song song phía trước mảng tường.

Chúng hoạt động như một tấm khiên che chắn, ngăn bớt ánh nắng trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo cho các luồng gió lưu thông tự nhiên ở khoảng trống phía sau, hạn chế hiện tượng om nhiệt.

Song song với đó, xu hướng kiến tạo bức tường xanh bằng các loại cây dây leo như cúc tần Ấn Độ, cây trầu bà hay thường xuân đang ngày càng được ưa chuộng. Khi phủ kín bề mặt tường ngoài, thảm lá xanh mướt hoạt động như một lớp màng lọc ánh sáng tự nhiên.

Nhờ quá trình quang hợp và thoát hơi nước của lá cây, bức tường gạch phía sau được bảo vệ trước ánh nắng trực tiếp, mang lại cảnh quan mát mẻ và dịu mắt cho tổng thể công trình.

Lưu ý quan trọng khi chống nóng cho tường nhà hướng Tây

Để đạt được hiệu quả giảm nhiệt tối ưu, các gia đình không nên chỉ phụ thuộc vào một giải pháp đơn lẻ. Chống nóng cho nhà hướng Tây đòi hỏi tư duy đồng bộ. Ngoài việc xử lý diện tường, cần hạn chế dùng các mảng kính lớn ở mặt tiếp nắng. Trong trường hợp đang sử dụng cửa kính hoặc bắt buộc phải sử dụng cửa kính, việc dán phim cách nhiệt, sử dụng kính hộp hai lớp hoặc lắp đặt rèm vải dày, rèm tổ ong là những giải pháp hỗ trợ cần thiết.

Đồng thời, việc duy trì lưu thông khí trong nhà bằng cách thiết kế giếng trời hoặc sử dụng quạt hút cũng rất quan trọng. Khi luồng khí nóng bên trong được luân chuyển và đẩy ra ngoài liên tục, căn nhà sẽ hạ nhiệt nhanh hơn khi chiều xuống. Việc đầu tư cho các biện pháp cách nhiệt có thể đòi hỏi chi phí ban đầu nhất định, song về lâu dài, đây là phương án thông minh giúp bảo vệ sức khỏe các thành viên và tiết kiệm chi phí điện năng vận hành thiết bị làm mát.