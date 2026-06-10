Các bác sĩ thừa nhận: Dấu hiệu nguy hiểm nhất của ung thư phổi KHÔNG PHẢI ho, mà là 5 thứ…

Những dấu hiệu này nguy hiểm ở chỗ, chẳng mấy người biết đó là "lời cầu cứu" của cơ thể trước ung thư phổi. Chúng thường bị xem nhẹ hoặc bỏ qua.

Trong suy nghĩ của nhiều người, ung thư phổi gần như luôn bắt đầu bằng những cơn ho kéo dài, ho ra máu hoặc khó thở dữ dội. Chính vì vậy, không ít người cảm thấy yên tâm khi bản thân không hề ho, dù cơ thể đã xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường khác.

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, họ Từ (tên đã được thay đổi), sống tại Trung Quốc cũng vì nghĩ như vậy mà rơi vào cảnh "hối không kịp".

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Suốt nhiều tháng, ông Từ bị đau chân dai dẳng. Ban đầu chỉ là cảm giác nhức mỏi âm ỉ. Sau đó cơn đau tăng dần, uống thuốc giảm đau không đỡ. Gần đây, ông còn thường xuyên cảm thấy tức ngực, cơ thể mệt mỏi và xuống sức nhanh hơn trước. Ông chỉ nghĩ do có tuổi nên cơ thể "xuống cấp", cộng thêm bị cảm lạnh dai dẳng.

Đến khi cơ thể suy kiệt, ông mới chịu đến bệnh viện. Chẳng ngờ, đi khám xương khớp mà lại nhận kết quả ung thư phổi đã di căn xương. "Tôi đau chân chứ có ho nhiều đâu, sao lại là ung thư phổi được?" , ông liên tục hỏi bác sĩ.

Đây cũng là thắc mắc chung của rất nhiều người.

Bác sĩ Xu Hao thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh An Huy (Trung Quốc) cho biết, phổi là cơ quan trực tiếp tham gia hô hấp. Khi khối u xuất hiện trong đường thở hoặc kích thích niêm mạc phế quản, phản ứng tự nhiên của cơ thể là ho để tống dị vật ra ngoài. Đó là lý do ho kéo dài, ho dai dẳng không rõ nguyên nhân luôn được xem là một trong những dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất của ung thư phổi.

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Tuy nhiên, không phải khối u nào cũng nằm ở vị trí gây ho ngay từ đầu. Nhiều khối u xuất hiện ở vùng ngoại vi phổi, phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không tạo ra triệu chứng hô hấp rõ rệt. Khi đó, cơ thể có thể phát tín hiệu theo những cách hoàn toàn khác. Đáng tiếc là những dấu hiệu này thường bị bỏ qua hoặc nhầm với các bệnh lý thông thường. Đặc biệt là 4 thay đổi sau đây:

1. Sụt cân nhanh dù không ăn kiêng

Bác sĩ hô hấp Hong Xuan thuộc Bệnh viện Ung thư Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) cảnh báo, đây là một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất nhwung ít ai liên tưởng tới ung thư phổi.

Nhiều người bỗng giảm vài kg trong thời gian ngắn mà không hề thay đổi chế độ ăn uống hay tập luyện. Không ít trường hợp còn cho rằng mình giảm cân thành công nên cảm thấy vui mừng.

Thực tế, tế bào ung thư tiêu thụ rất nhiều năng lượng để phát triển. Đồng thời, cơ thể cũng bị rối loạn chuyển hóa, khiến người bệnh mất cơ, chán ăn và sụt cân nhanh chóng. Nếu cân nặng giảm bất thường kèm theo mệt mỏi kéo dài, tức ngực thì đây là tín hiệu không nên xem nhẹ.

2. Đau ngực hoặc tức ngực kéo dài

Khác với những cơn đau ngực dữ dội do bệnh tim, đau ngực liên quan đến ung thư phổi thường khá âm thầm. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy ngực nặng hơn bình thường, tức nhẹ một bên ngực hoặc đau âm ỉ kéo dài nhiều tuần. Nhiều người nhầm với đau cơ, đau dây thần kinh liên sườn hoặc hậu quả của làm việc quá sức.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn hơn hoặc bắt đầu xâm lấn màng phổi, cơn đau thường tăng dần và xuất hiện thường xuyên hơn. Bác sĩ Wang Dongjin của Bệnh viện Tháp Trống Nam Kinh (Trung Quốc) nhắc nhở, nếu cảm giác tức ngực kéo dài không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người hút thuốc hoặc có yếu tố nguy cơ cao, cần đi kiểm tra sớm.

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3. Khàn tiếng dai dẳng

Đây cũng là một dấu hiệu ung thư phổi rất dễ bị bỏ qua. Nhiều người cho rằng khàn tiếng là do cảm lạnh, viêm họng hoặc nói quá nhiều. Nhưng bác sĩ Hong Xuan giải thích, khi khối u nằm gần dây thần kinh điều khiển thanh quản, giọng nói có thể thay đổi rõ rệt. Giọng trở nên khàn đặc, nói hụt hơi hoặc mất tiếng kéo dài.

Điều đáng chú ý là triệu chứng này thường không cải thiện dù đã điều trị viêm họng thông thường. Nên nếu khàn tiếng kéo dài trên 2 tuần mà không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi đi kèm tức ngực hoặc khó thở, cần được thăm khám chuyên khoa.

4. Đau chân hoặc đau xương dai dẳng

Bác sĩ Xu Hao nhận định, trong kinh nghiệm lâm sàng của ông, đây là dấu hiệu khiến nhiều bệnh nhân ung thư phổi phải bất ngờ nhất.

Không ít trường hợp phát hiện ung thư phổi khi đi khám đau lưng, đau hông hoặc đau chân kéo dài. Nguyên nhân là tế bào ung thư phổi có thể di căn tới xương. Cơn đau thường âm ỉ, kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Thuốc giảm đau thông thường ít hiệu quả. Đặc biệt, cơn đau có xu hướng tăng lên về đêm và ngày càng nặng hơn theo thời gian. Triệu chứng này tương tự của ông Từ.

Vì vậy, nếu đau xương kéo dài mà không tìm được nguyên nhân rõ ràng, việc kiểm tra toàn diện là rất cần thiết.

5. Ngón tay dùi trống

Nhắc đến các dấu hiệu ung thư phổi quan trọng nhưng dễ bị xem nhẹ, bỏ qua thì nhất định phải có hiện tượng ngón tay dùi trống.

Bác sĩ Li Huawei tại Bệnh viện Đa khoa số 1 trực thuộc Đại học Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) mô tả, hiện tượng này xảy ra khi người bệnh có đầu ngón tay to bè bất thường, móng tay cong và phồng lên giống mặt kính đồng hồ. Đây là dấu hiệu có thể xuất hiện ở một số bệnh phổi mạn tính, trong đó có ung thư phổi.

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Tất nhiên, không phải ai có ngón tay dùi trống cũng mắc ung thư. Nhưng nếu hiện tượng này xuất hiện cùng các triệu chứng bất thường khác, việc đi khám sớm là điều cần thiết.

Ung thư phổi vẫn là một trong những loại ung thư gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh này xuất hiện, mà là nó thường âm thầm phát triển trong thời gian dài trước khi được phát hiện và không còn khả năng điều trị. Vì vậy, đừng chủ quan rồi hối hận như trường hợp của ông Từ!

Nguồn và ảnh: Zhihu, Family Doctor, Baidu Health