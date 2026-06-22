Các bác sĩ kịch liệt phản đối 5 loại đồ uống: Phá thận, hại gan nhưng ai cũng tưởng uống càng nhiều càng tốt

Trà trái cây, nước ép, đồ uống thể thao... toàn những cái tên nghe rất "lành". Nhưng nếu uống đều đặn mỗi ngày, chúng lại có thể thành thủ phạm âm thầm phá thận, hại gan mà ít ai ngờ tới.

Có một nghịch lý mà rất nhiều người đang gặp phải: ăn uống kiêng khem cẩn thận, tập luyện đều đặn, nhưng cân nặng vẫn không nhúc nhích, sức khỏe cũng chẳng cải thiện là bao. Họ soi từng calo trong bữa ăn, nhưng lại vô tư cầm lên ly trà trái cây, chai nước ép hay nước uống thể thao mỗi ngày mà không mảy may nghi ngờ. Vấn đề nằm ở chỗ, không loại đồ uống nào trong số này gây hại nếu chỉ thỉnh thoảng dùng. Nhưng khi trở thành thói quen lặp lại mỗi ngày, ranh giới giữa "vô hại" và "tàn phá cơ thể" lại mong manh hơn nhiều người tưởng.

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Trương Tân Phương, người sáng lập trang dinh dưỡng "ViVi Nutrition Lifestyle", đã chỉ thẳng 5 loại đồ uống quen mặt nhất, những thứ trông có vẻ lành mạnh nhưng lại đang âm thầm bào mòn gan, thận của không ít người mỗi ngày:

1. Trà trái cây: Vị chua ngọt tự nhiên nhưng đường thì không hề tự nhiên

Trà trái cây luôn được xem là phiên bản "healthy" hơn trà sữa hay nước ngọt có ga. Nhưng theo Trương Tân Phương, chính vị chát đặc trưng của trà lại là lý do khiến các cửa hàng phải bù đắp bằng rất nhiều siro, phổ biến nhất là siro fructose cao. Loại đường này hấp thụ vào máu cực nhanh, khiến đường huyết tăng vọt chỉ sau vài chục phút uống vào.

Một ly trà trái cây thỉnh thoảng không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu ngày nào cũng uống, gan và tuyến tụy phải liên tục tăng ca xử lý lượng đường dư thừa. Theo thời gian, đây chính là một trong những con đường âm thầm dẫn đến kháng insulin, tích mỡ nội tạng và rối loạn chuyển hóa, dù người uống vẫn đinh ninh mình đang chọn thứ gì đó "lành". Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu bạn chọn trà cái cây đóng gói sẵn.

2. Cà phê thêm bọt sữa, caramel: Một ly hai gánh nặng

Cà phê đen nguyên chất từ lâu được ghi nhận có lợi cho trao đổi chất. Nhưng chỉ cần thêm một lớp bọt sữa béo ngậy hay vài bơm siro caramel, ly cà phê đó lập tức đổi bản chất, trở thành hỗn hợp vừa nhiều đường vừa nhiều chất béo bão hòa.

Mức độ nguy hiểm của thói quen này không hề nhỏ. Trương Tân Phương dẫn lại một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy chỉ cần uống đều đặn hai cốc loại đồ uống này mỗi ngày, nguy cơ mắc tiểu đường type 2 có thể tăng tới 41%. Điều đáng nói hơn cả là ngay cả khi người uống chọn phiên bản không đường, hoặc cố gắng bù lại bằng cách tập luyện nhiều hơn, mức độ rủi ro cũng không giảm đi đáng kể. Nói cách khác, đây không phải bài toán có thể "trừ calo" để hòa vốn.

3. Nước uống thể thao: Càng tưởng tốt cho thận, càng dễ làm hại thận

Đây có lẽ là loại đồ uống bị hiểu lầm nhiều nhất. Không ít người, đặc biệt dân văn phòng ít vận động mạnh, vẫn có thói quen uống nước thể thao thay nước lọc hàng ngày vì nghĩ nó "bù khoáng, tốt hơn nước trắng".

Trương Tân Phương khẳng định thẳng, với những hoạt động sinh hoạt bình thường, không đổ mồ hôi nhiều, loại đồ uống này về bản chất chẳng khác gì nước đường có pha thêm chất điện giải. Lượng đường trong đó không hề thấp như vẻ ngoài "thể thao" của nó. Tệ hơn, khi cơ thể không thực sự cần bù điện giải mà vẫn liên tục nạp vào, thận buộc phải làm việc nhiều hơn để lọc và đào thải lượng khoáng dư thừa, vô tình tạo thêm gánh nặng chuyển hóa cho cơ quan vốn đã âm thầm làm việc không ngừng nghỉ này.

Chỉ khi tập luyện cường độ cao liên tục trên một giờ, hoặc đổ mồ hôi nhiều đến mức mất nước rõ rệt, cơ thể mới thực sự cần đến loại đồ uống này. Ngoài tình huống đó, nước lọc đơn giản vẫn luôn là lựa chọn an toàn nhất.

4. Nước ép trái cây đóng chai: Cái bẫy mang tên "tự nhiên"

Nhiều người tin rằng uống một ly nước ép cũng tương đương ăn một phần trái cây. Đây chính xác là ngộ nhận mà Trương Tân Phương muốn cảnh báo. Trái cây nguyên quả và nước ép trái cây đóng chai là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Không ít sản phẩm gắn mác "nước ép" trên kệ siêu thị thực chất chỉ chứa một tỷ lệ rất nhỏ nước ép thật, phần còn lại là nước, đường và hương liệu pha thêm để tạo vị.

Quá trình cô đặc để bảo quản lâu cũng khiến hàm lượng đường trong sản phẩm cuối cùng cao hơn hẳn so với trái cây tươi, trong khi phần chất xơ tự nhiên gần như biến mất hoàn toàn. Mà chính chất xơ mới là yếu tố giúp làm chậm tốc độ hấp thu đường vào máu. Thiếu đi lá chắn này, uống nước ép đóng chai thường xuyên chẳng khác nào uống nước đường có hương trái cây, dù bao bì vẫn in đầy hình ảnh hoa quả tươi mát.

5. Đồ uống có cồn: Hại không chỉ dừng ở calo trong ly rượu

Cocktail, rượu mùi hay các loại đồ uống có cồn khác không đơn thuần chỉ mang đến lượng calo rỗng. Trương Tân Phương chỉ ra một cơ chế nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ: cồn làm tăng cảm giác thèm ăn và đồng thời làm suy giảm khả năng tự kiểm soát của não bộ.

Đó là lý do vì sao những buổi nhậu thường đi kèm các món chiên rán, nhiều dầu mỡ, mà người uống lại ăn nhiều hơn bình thường mà không hề nhận ra. Sự kết hợp giữa cồn và thực phẩm giàu calo tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, vừa khiến gan phải gồng mình chuyển hóa cồn, vừa làm tăng tích trữ mỡ nội tạng, hai gánh nặng cùng lúc đổ dồn lên cơ thể chỉ sau một buổi tối vui vẻ.

Điểm chung nguy hiểm của cả 5 loại đồ uống

Theo Trương Tân Phương, sở dĩ những loại đồ uống này dễ gây hại mà ít ai cảnh giác là vì chúng cùng lúc sở hữu ba đặc điểm: lượng calo cao nhưng không hề thể hiện rõ trên vị giác, không tạo cảm giác no nên rất dễ uống thêm, và cực kỳ dễ trở thành thói quen lặp lại mỗi ngày. Một ly hôm nay có thể chẳng để lại dấu vết gì, nhưng khi lặp đi lặp lại trong nhiều tháng, nhiều năm, tác động tích lũy lên gan, thận và vóc dáng mới thực sự bộc lộ.

Vậy nên uống gì để an toàn?

Không cần phải tuyệt đối cấm bản thân với những loại đồ uống kể trên, điều quan trọng là thay đổi tần suất, từ thói quen "mỗi ngày một cốc" thành "thỉnh thoảng mới uống". Trương Tân Phương gợi ý một số lựa chọn lý tưởng để dùng hàng ngày:

- Nước lọc

- Trà không đường

- Cà phê đen không đường hoặc không thêm kem

- Sữa đậu nành không đường

- Trà thảo mộc không đường

Cô nhấn mạnh, rất nhiều người tăng cân hay suy giảm sức khỏe không phải vì ăn quá nhiều, mà vì uống quá nhiều mà không hề hay biết. Sai lầm phổ biến nhất chính là đặt niềm tin tuyệt đối vào những loại đồ uống trông có vẻ lành mạnh, trong khi thực chất chúng lại là gánh nặng âm thầm cho gan, thận và vóc dáng về lâu dài.