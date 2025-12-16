Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này - chiếm 90% thị phần toàn cầu, Trung Quốc cực ưa chuộng

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã vượt mốc 2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 11, xuất khẩu cá tra đạt 195 triệu USD, tiếp tục tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng phục hồi ổn định của ngành trong những tháng cuối năm.

Sau mức tăng mạnh trong tháng 10, thị trường Trung Quốc tiếp tục giữ được đà tăng ổn định trong tháng 11. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt gần 59 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là thị trường đóng góp lớn nhất trong tháng, tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu cá tra.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 11 đạt 20 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ. Mức giảm này do tác động từ chính sách thuế đối ứng 20%, khiến sản phẩm cá tra Việt Nam giảm sức cạnh tranh về giá tại thị trường Mỹ. Xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 8 và chưa có dấu hiệu đảo chiều trong tháng 11.

Xuất khẩu cá tra sang khối các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) tháng 11 đạt 12 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm của EU chủ yếu đến từ hai thị trường lớn là Hà Lan (giảm 18%) và Đức (giảm 20%). Dù vậy, một số thị trường EU khác ghi nhận tín hiệu tăng trưởng nhẹ, thể hiện tiềm năng phát triển trong nội khối của sản phẩm cá tra Việt Nam.

Trong khối thị trường CPTPP, thị trường Anh đạt 5 triệu USD, giảm nhẹ 4% so với năm ngoái. Mức giảm thấp hơn so với hai tháng trước đó, được xem là tín hiệu hồi phục bước đầu sau giai đoạn giảm sâu. Mexico tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch tăng mạnh lên 8 triệu USD, tương đương mức tăng 50%. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Malaysia vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định với mức tăng nhẹ 2%, thể hiện xu hướng tích cực về nhu cầu và khả năng mở rộng xuất khẩu tại các thị trường này.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Brazil đạt 15 triệu USD trong tháng 11, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Thái Lan tăng 24%, Ai Cập tăng 33% và Nga tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng của các thị trường này trong cơ cấu xuất khẩu cá tra vẫn còn tương đối nhỏ. Do đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường thâm nhập và mở rộng phân khúc sản phẩm cá tra tại những thị trường giàu tiềm năng này.

Tính từ tháng 1 đến hết tháng 11/2025, kim ngạch xuất khẩu phi lê cá tra mã HS0304 đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu.

Nhóm cá tra đông lạnh, khô, nguyên con, bong bóng cá (mã HS03, trừ HS0304) đạt gần 348 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, cá tra chế biến mã HS16 đạt 48 triệu USD, tăng 13% so với năm 2024.

Số liệu kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc cho thấy tín hiệu tăng trưởng tích cực, tuy nhiên việc Mỹ và EU giảm sâu khiến tỷ trọng của thị trường Trung Quốc tăng lên mức 30% trong cơ cấu xuất khẩu cá tra. Trong khi đó, Brazil và nhiều thị trường thuộc khối CPTPP ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn còn dư địa để phát triển.

Bước sang năm 2026, mức thuế đối ứng 20% tại thị trường Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục gây tác động bất lợi, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm cá tra Việt Nam tại thị trường này.