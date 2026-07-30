Cả tháng chỉ chọn một số, người thợ hồ 42 tuổi nhận tin vui: Hé lộ giải độc đắc "khủng"

Hơn 1 tháng nay, người thợ hồ chỉ mua những tờ vé số có 2 số cuối là 03, không mua số khác.

Thông tin một người thợ hồ 42 tuổi ở Vĩnh Long đã trúng độc đắc với số tiền “khủng” lên tới 32 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân) đã khiến dư luận xuýt xoa.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh (ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, người thợ hồ đã trúng 16 tờ vé số giải độc đắc, mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng. 16 tờ vé số may mắn mang dãy số 007403, thuộc đài Trà Vinh, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24/7.

Chủ đại lý cho biết, người đàn ông mua vé số trong lúc đang nghỉ trưa. Người thợ hồ chia sẻ, hơn 1 tháng nay, ông chỉ trung thành mua những tờ vé số có 2 số cuối là 03, không mua số khác. Và rồi, may mắn đã thực sự gõ cửa.

16 tờ vé số trúng giải độc đắc của người thợ hồ ở Vĩnh Long. (Ảnh: Đại lý vé số Phước Danh)

Được biết, người đàn ông may mắn nhận 14 tỷ tiền mặt. Số tiền còn lại, ông nhận bằng hình thức chuyển khoản để gửi tiết kiệm. Ông cũng dự định sẽ xây nhà và dành một phần giúp đỡ những người khó khăn xung quanh.

Đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai mới đây cũng đổi thưởng cho một người đàn ông trúng 5 tờ vé số độc đắc, nhận tiền thưởng 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). 5 tờ vé số mang dãy số 760654 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 26/7.

Theo đại lý vé số, người đàn ông trong lúc đang ngồi ăn với bạn bè, thấy một người bán dạo đi qua nên đã mua ủng hộ 15 tờ, chia hết cho mọi người. Ông nhờ người bán dạo chọn thêm giúp mình 5 tờ. Không ngờ, những tờ vé số ngày đã giúp cuộc đời ông bước sang trang khác. Sau khi nhận thưởng, người đàn ông mở tiệc mời mọi người. Ông cũng giúp đỡ những người khó khăn một ít tiền, phần còn lại đem gửi ngân hàng.