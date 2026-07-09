Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Đi hát 2 năm không ai biết mặt, làm YouTuber đổi đời ngoạn mục

Nữ ca sĩ đổi đời ngoạn mục nhờ làm YouTuber sau nhiều năm ca hát mờ nhạt.

Woni (RESCENE) - lận đận trong 2 năm đầu tiên ra mắt

Mới đây, Woni (RESCENE) bất ngờ được đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026. Hình ảnh đề cử của nữ idol nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều sự chú ý dành cho cái tên vốn trước đó vẫn còn khá xa lạ với số đông khán giả quốc tế.

Woni được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Woni tên thật là Jeong Woni, sinh ngày 25/5/2004 tại Geoje, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ debut trong nhóm nhạc RESCENE vào tháng 3/2024 với vai trò leader, cùng các thành viên Liv, Minami, May và Zena. Nhóm ra mắt dưới trướng THE MUZE Entertainment với single album Re:Scene , sau ca khúc pre-debut YoYo .

Woni là trưởng nhóm của RESCENE

Dù có màu sắc khá rõ ngay từ thời điểm ra mắt, RESCENE không phải nhóm nữ bùng nổ tức thì. Giữa thời điểm thị trường Kpop quá đông tân binh, đặc biệt là các nhóm nữ đến từ công ty lớn liên tục chiếm sóng, một nhóm xuất thân từ công ty nhỏ như RESCENE khó tránh khỏi việc bị chìm giữa đường đua. Nhóm vẫn phát hành nhạc đều, có hình ảnh chỉn chu, nhưng cái tên RESCENE trong một thời gian dài chưa đủ quen để được khán giả đại chúng nhớ mặt gọi tên.

Thời gian đầu ra mắt, Woni cùng RESCENE không nổi bật trong thị trường KPop vô cùng khắc nghiệt

Woni cũng ở trong tình thế tương tự. Dù là leader và có visual sáng, cô chưa phải nhân tố được nhắc đến rộng rãi sau debut. Trước đó, nữ idol gần như vẫn nằm trong nhóm những tân binh có tiềm năng nhưng chưa có cú hích đủ lớn.

Woni cùng RESCENE có khởi đầu không mấy thuận lợi trong 2 năm đầu sau khi debut với độ nhận diện không quá phổ biến

Thực tế, RESCENE từng có khoảnh khắc được chú ý nhờ Love Attack . Ca khúc này có giai điệu bắt tai, phần hình ảnh trẻ trung và từng giúp nhóm kéo thêm một lượng người nghe mới. Tuy nhiên, độ lan tỏa của Love Attack khi đó vẫn chưa đủ mạnh để đưa RESCENE bước hẳn ra khỏi phạm vi fandom nhỏ. Vì thế Woni cùng RESCENE có khởi đầu không mấy thuận lợi trong 2 năm đầu sau khi debut với độ nhận diện không quá phổ biến.

Làm YouTuber lại thành công, Woni kéo cả nhóm lội ngược dòng

Bước ngoặt lớn nhất của Woni không đến từ một sân khấu âm nhạc hoành tráng, mà đến từ kênh YouTube cá nhân. Đầu năm 2026, nữ idol bắt đầu hoạt động mạnh hơn trên nền tảng này với những video đời thường, vlog ngắn và các khoảnh khắc gần gũi. Chính sự tự nhiên này lại giúp cô nổi bật giữa rất nhiều idol tân binh đang cố xây dựng hình ảnh hoàn hảo.

Bước ngoặt lớn nhất của Woni không đến từ một sân khấu âm nhạc hoành tráng, mà đến từ kênh YouTube cá nhân

Kênh YouTube của Woni có tên 안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다, dùng handle @helloiamwoninicetomeetyou. Nội dung trên kênh không quá cầu kỳ. Woni thường xuất hiện với hình ảnh đời thường, nói chuyện nhẹ nhàng, làm các biểu cảm đáng yêu hoặc chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Cách cô lên hình không tạo cảm giác xa cách như một idol được đóng khung trong concept sân khấu, mà giống một cô gái trẻ đang thoải mái trò chuyện với người xem.

Kênh YouTube với lượng view và sự tăng trưởng đáng nể của Woni

Một trong những chi tiết giúp Woni được nhớ nhiều hơn là câu nói gắn với quê nhà Geoje với câu nói “ Geoje, yaho! ”. Khoảnh khắc này xuất phát từ một tập nội dung trên kênh YouTube khi cô cùng thành viên Minami thử concept gyaru. Trong video, Woni vốn là người đến từ Geoje nên trêu Minami rằng nếu ăn mặc như vậy về Geoje thì sẽ bị người dân ở đó “để ý”. Minami liền đáp lại bằng câu hô vui tai “ Geoje, yaho! ” với biểu cảm rất tự nhiên. Một câu nói tưởng như vu vơ lại được cắt ra thành clip ngắn, lan mạnh trên YouTube Shorts và mạng xã hội Hàn. Từ đó, “ Geoje, yaho! ” trở thành dấu hiệu nhận diện riêng của Woni.

Câu nói giúp Woni và các thành viên RESCENE trở thành hiện tượng và được chú ý khắp Hàn Quốc

Số liệu YouTube cho thấy tốc độ tăng trưởng của Woni rất đáng nể. Kênh cá nhân của cô hiện đạt khoảng 1,28 triệu người đăng ký, với tổng lượt xem vượt 222 triệu sau 88 video. Trung bình mỗi video thu về hơn 2 triệu lượt xem. Hiệu ứng từ YouTube nhanh chóng kéo theo danh tiếng ngoài đời thực. Woni leo lên No.1 BXH danh tiếng thương hiệu cá nhân idol tân binh tháng 7/2026 với chỉ số hơn 1,58 triệu, tăng gần 39% so với tháng trước. Trong phần từ khóa liên quan đến cô, “YouTube”, “Geoje” và Pretty Girl đều xuất hiện nổi bật. Điều này phần nào cho thấy kênh cá nhân đã trở thành bệ phóng lớn nhất giúp Woni được biết đến rộng rãi.

Sự nổi lên của Woni cũng giúp RESCENE hưởng lợi rõ rệt

Sự nổi lên của Woni cũng giúp RESCENE hưởng lợi rõ rệt. Khi khán giả bắt đầu tò mò về cô, họ tìm lại các sân khấu nhóm, nghe lại Love Attack và chú ý hơn đến sản phẩm mới Pretty Girl. Từ một nhóm nữ từng bị bỏ qua giữa quá nhiều tân binh, RESCENE bỗng nhiên trở thành một cái tên nổi tiếng khắp Hàn Quốc.

Ca khúc Love Attack của RESCENE thăng hạng vượt bậc đạt No.1 Melon Top 100 sau gần 2 năm phát hành

Đỉnh điểm là tối 8/7, Love Attack leo lên No.1 Melon Top 100 sau gần 2 năm phát hành. Cùng thời điểm, RESCENE còn có thêm loạt ca khúc lọt Top 100 như Pretty Girl, Deja Vu và Runaway . Riêng Pretty Gir l cũng thăng hạng rất nhanh sau khi ra mắt lúc 18h (giờ Hàn Quốc). Đến 22h (giờ Hàn Quốc), ca khúc đã lên #6 Melon, #4 Bugs và #14 Genie, cho thấy cú bật của RESCENE không chỉ dừng ở một bài hát cũ được nghe lại.

Với một nhóm nữ từng loay hoay suốt gần 2 năm sau debut, cú viral của Woni chẳng khác nào “phao cứu sinh”, giúp RESCENE nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Từ một kênh YouTube cá nhân, Woni vô tình mở ra bước ngoặt lớn cho cả nhóm. Những clip đời thường giúp cô được nhớ mặt, rồi kéo khán giả tìm đến RESCENE, nghe lại nhạc cũ và chú ý hơn đến sản phẩm mới. Với một nhóm nữ từng loay hoay suốt gần 2 năm sau debut, cú viral của Woni chẳng khác nào “phao cứu sinh”, giúp RESCENE nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Ảnh: X/ TC Candler



