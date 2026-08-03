Ca sĩ Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: Giỏi Văn đỗ Á khoa đại học, hát hay múa giỏi nhan sắc như Hoa hậu

Từ một cô gái học chuyên Văn, đỗ Á khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, mỹ nhân này từng bước khẳng định năng lực ở cả ca hát, diễn xuất lẫn sáng tác trước khi sở hữu vị trí riêng trong lòng khán giả.

Lamoon đang được xem là một trong những nghệ sĩ Gen Z có hành trình phát triển đáng chú ý nhất Vpop trong vài năm trở lại đây. Từ một cô gái học chuyên Văn, đỗ Á khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Lamoon từng bước khẳng định năng lực ở cả ca hát, diễn xuất lẫn sáng tác trước khi sở hữu vị trí riêng trong lòng khán giả.

Lamoon có học vấn đáng nể trước khi nổi tiếng

Lamoon tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, sinh năm 2003. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, cô từng theo học lớp chuyên Văn tại THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 2021, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi trở thành Á khoa đầu vào ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nền tảng đào tạo bài bản giúp Lamoon sớm xây dựng lợi thế về biểu cảm, kỹ năng sân khấu và khả năng hóa thân vào nhiều hình tượng khác nhau.

Lamoon bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2023 . Tại cuộc thi, Lamoon ghi dấu với chất giọng giàu cảm xúc, màu sắc âm nhạc riêng cùng hình ảnh trong trẻo, gần gũi. Dù khi ấy chưa sở hữu độ nhận diện quá lớn so với nhiều nghệ sĩ trẻ cùng thế hệ, cô vẫn được đánh giá là một trong những thí sinh có màu sắc nổi bật của mùa giải.

Lamoon và Mỹ Tâm ở Vietnam Idol 2023

Sau Vietnam Idol 2023 , năm 2025 trở thành cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Lamoon đến gần hơn với công chúng. Nữ nghệ sĩ có màn chạm ngõ điện ảnh với vai Út Khờ trong bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối . Thành công của tác phẩm không chỉ giúp Lamoon tiếp cận thêm lượng lớn khán giả đại chúng mà còn chứng minh khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc của cô. Song song với vai diễn, việc thể hiện ca khúc Mặt Trời Trong Bóng Tối - nhạc phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối - cũng trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ, mang về nhiều tình cảm từ công chúng.

Vai diễn Út Khờ giúp Lamoon phủ sóng

Bước ngoặt lớn nhất của Lamoon đến từ Em Xinh Say Hi . Là nhân tố mới, Lamoon chưa được đánh giá là ứng viên nổi bật. Nhưng càng bước sâu vào cuộc thi, Lamoon càng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn, tư duy sân khấu và khả năng làm chủ hình ảnh. Lamoon viral MXH rầm rộ ngay sau sân khấu Live Stage 1 Cầm Kỳ Thi Hoạ. Khả năng dùng tiếng Việt uyển chuyển trong sáng tác nhạc giúp Lamoon được gọi là "ca sĩ chuyên Văn". Nhiều tiết mục có sự góp mặt của nữ ca sĩ liên tục tạo sức hút trên mạng xã hội, giúp cô xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo.

Lamoon viral MXH rầm rộ ngay sau sân khấu Live Stage 1 Cầm Kỳ Thi Hoạ

Việc tiến thẳng vào Top 5 chung cuộc được xem là thành quả xứng đáng cho hành trình bứt phá của Lamoon. Sau chương trình, Lamoon nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt Gen Z được nhắc đến nhiều nhất mỗi khi khán giả bàn luận về lớp nghệ sĩ nữ mới của Vpop.

Album đầu tay của Lamoon

Tận dụng sức nóng của Em Xinh, Lamoon nhanh chóng phát hành album đầu tay Là Moon gồm 12 ca khúc mang dấu ấn sáng tác cá nhân vào cuối năm 2025. Đây được xem là bước đi cho thấy định hướng phát triển lâu dài của nữ nghệ sĩ, khi cô lựa chọn đầu tư vào sản phẩm âm nhạc thay vì chỉ tận dụng sự nổi tiếng từ gameshow.

Điểm mạnh của Lamoon nằm ở bộ kỹ năng khá toàn diện. Bên cạnh ca hát, cô còn có khả năng sáng tác, diễn xuất và xây dựng hình ảnh cá nhân theo hướng riêng biệt. Hình mẫu một nghệ sĩ trẻ có thể biểu diễn, sáng tạo âm nhạc và liên tục làm mới bản thân đang giúp Lamoon tạo được dấu ấn khác biệt giữa thế hệ nghệ sĩ mới của Vpop.

Nhan sắc ngày càng lên hương của Lamoon

Song hành với sự thăng tiến trong sự nghiệp là sự thay đổi rõ rệt về hình ảnh. Nếu trước đây Lamoon gắn liền với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo thì hiện tại, nữ ca sĩ ngày càng cho thấy sự trưởng thành trong thần thái và phong cách thời trang. Nhiều khán giả nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa nét dịu dàng và sự sang trọng, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa cuốn hút trước ống kính. Khí chất Lamoon ngày càng lên hương, trưởng thành, phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp. Người hâm mộ mong muốn ngoài các hoạt động âm nhạc, phim ảnh, Lamoon cũng nên thử sức để làm đa dạng hình ảnh và phát huy thế mạnh.

Lamoon tiếp tục trở thành tâm điểm khi được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler cũng công bố thêm những gương mặt được đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026

Mới đây, Lamoon tiếp tục trở thành tâm điểm khi được chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler cũng công bố thêm những gương mặt được đề cử cho The 100 Most Beautiful Faces 2026. Bên cạnh hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí thế giới, sự xuất hiện của Lamoon khiến nhiều khán giả Việt bất ngờ và thích thú.

Đây là một trong số ít lần một nghệ sĩ trẻ của Vpop được gọi tên trong danh sách đề cử vốn quy tụ nhiều biểu tượng nhan sắc toàn cầu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Lamoon đang sở hữu giai đoạn thăng hạng nhan sắc rõ nét nhất kể từ khi bước chân vào showbiz, đồng thời ngày càng toát lên thần thái không thua kém nhiều người đẹp từng chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp.

Với những gì đang thể hiện, cái tên Lamoon được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop trong thời gian tới

Từ một cô gái bước ra từ cuộc thi âm nhạc, Lamoon đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực, từ ca hát, diễn xuất đến sáng tác và xây dựng hình ảnh. Việc được gọi tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 là thêm một dấu mốc đáng chú ý. Với những gì đang thể hiện, cái tên Lamoon được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop trong thời gian tới.