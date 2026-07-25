Ca sĩ Việt bị 1 nghệ sĩ nhân dân mắng thẳng "về bán cà phê đi", nay đắt show bậc nhất

Gần 20 năm làm nghề, nữ ca sĩ từng bị mắng 1 tiếng rưỡi đã trở thành giọng ca thực lực bậc nhất.

Tháng 5/2026, Văn Mai Hương xuất hiện trong một chương trình và có những chia sẻ thu hút sự quan tâm của khán giả về hành trình đến với âm nhạc. Nữ ca sĩ kể chi tiết về quãng thời gian theo học thanh nhạc cùng người thầy đầu tiên là NSND Hà Thủy. Trước khi trở thành Á quân Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương đã tìm đến NSND Hà Thủy để học thanh nhạc từ năm 14 tuổi. Nhận ra tố chất ở cô học trò nhỏ nhưng cũng nhìn thấy sự bướng bỉnh, nữ nghệ sĩ quyết định thử thách lòng kiên trì của Văn Mai Hương bằng cách từ chối nhận dạy và thẳng thắn bảo cô "về bán cà phê đi".

Trước khi trở thành Á quân Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương đã tìm đến NSND Hà Thủy để học thanh nhạc từ năm 14 tuổi

Nhìn lại hành trình ấy, Văn Mai Hương cho biết bản thân hiện tại có nhiều nét tính cách giống người thầy đầu tiên, đặc biệt là sự nghiêm túc trong công việc. Nữ ca sĩ kể rằng suốt nhiều năm học thanh nhạc, cô gần như chưa từng nghỉ một buổi, bất kể trời mưa hay đang ốm sốt. Văn Mai Hương hài hước nhớ lại: "Môn học duy nhất mà tôi không nghỉ một buổi nào trong suốt những năm học của tôi, ngày nắng cũng như ngày mưa hay là ốm sốt... tôi đều đi học hết. Một buổi học của mình có hai tiếng thôi nhưng mà u chửi là mất đâu đó một tiếng rưỡi. Còn mình học có 30 phút thôi".

Khi mới bước chân vào trường nhạc, Văn Mai Hương gần như là một "tờ giấy trắng", chưa có nền tảng thanh nhạc

Khi mới bước chân vào trường nhạc, Văn Mai Hương gần như là một "tờ giấy trắng", chưa có nền tảng thanh nhạc. Chính vì vậy, những lời nhận xét thẳng thắn, thậm chí nghiêm khắc của NSND Hà Thủy nhiều lần khiến cô bật khóc. "Có lúc u chửi em khóc rồi mà, khóc đầy ra ấy. Ngày xưa em mới đi học thì em đâu biết hát đâu, em còn chả biết hát giả thanh", nữ ca sĩ chia sẻ. Những tâm sự chân thành của Văn Mai Hương giúp nhiều khán giả hiểu hơn về hành trình rèn luyện kéo dài nhiều năm phía sau một trong những giọng ca nội lực của Vpop. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn đặc biệt dành cho người thầy đầu tiên đã đặt nền móng cho sự nghiệp của mình.

NSND Hà Thủy cũng dành nhiều tình cảm cho học trò

Ở chiều ngược lại, NSND Hà Thủy cũng dành nhiều tình cảm cho học trò. Nữ nghệ sĩ kể Văn Mai Hương thường xuyên "ting ting" gửi quà vào dịp 20/11 và đích thân đến nhà tặng hoa cô giáo. Bà trân trọng tình cảm ấy đến mức giữ những lẵng hoa của học trò rất lâu trong nhà. NSND Hà Thủy tên đầy đủ là Phạm Thị Hà Thủy, sinh năm 1960 tại Lào Cai. Bà từng là ca sĩ nổi bật của dòng nhạc cổ điển và nhạc nhẹ, giành nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp. Mang quân hàm Đại tá, bà từng giữ chức Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Trong giới chuyên môn, NSND Hà Thủy được nhiều thế hệ học trò gọi là "phù thủy đào tạo ngôi sao" nhờ phương pháp giảng dạy nghiêm khắc, kết hợp giữa nghệ thuật và tính kỷ luật quân đội. Bà là người góp phần đào tạo nên nhiều giọng ca nổi bật như Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, Văn Mai Hương hay Hoàng Quyên. Với những đóng góp cho nghệ thuật và giáo dục, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.

Hiện tại, Văn Mai Hương được xem là một trong những vocalist nổi bật nhất của nhạc Việt

Hiện tại, Văn Mai Hương được xem là một trong những vocalist nổi bật nhất của nhạc Việt nhờ chất giọng nội lực, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng biến hóa qua nhiều giai đoạn sự nghiệp. Sinh năm 1994, cô ghi dấu ấn đầu tiên khi giành ngôi Á quân Vietnam Idol 2010 ở tuổi 16. Được đào tạo bài bản tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Văn Mai Hương sở hữu chất giọng soprano giàu nội lực, kỹ thuật thanh nhạc vững vàng nhưng vẫn giữ được sự mềm mại và cảm xúc trong cách xử lý ca khúc.

Sự nghiệp của nữ ca sĩ trải qua nhiều lần chuyển mình

Sự nghiệp của nữ ca sĩ trải qua nhiều lần chuyển mình. Từ hình ảnh ca sĩ teen pop với những bản hit quen thuộc như Nếu Như Anh Đến, Chuyện Tình Nhà Thơ, Văn Mai Hương dần xây dựng hình tượng trưởng thành, sang trọng hơn qua các dự án như Mona Lisa hay Cầu Hôn. Khác với nhiều nghệ sĩ tập trung phát hành đĩa đơn, Văn Mai Hương lựa chọn hướng đi đầu tư album chỉn chu. Đến nay, cô đã phát hành 5 album phòng thu. Giai đoạn từ năm 2021 được xem là thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp khi nữ ca sĩ hợp tác cùng Hứa Kim Tuyền, tạo nên màu sắc âm nhạc riêng biệt.

Mưa Tháng Sáu - Văn Mai Hương ft. GREY D, Trung Quân

Album Minh Tinh ra mắt năm 2023 được xem là cột mốc quan trọng giúp Văn Mai Hương khẳng định thực lực. Đây là concept album mang đậm màu sắc điện ảnh, với chất liệu âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, làm nổi bật cá tính nghệ thuật của nữ ca sĩ. Album sở hữu hai ca khúc tạo hiệu ứng mạnh là Mưa Tháng Sáu và Đại Minh Tinh.

MV Ướt Lòng - Văn Mai Hương

Đến năm 2025, Văn Mai Hương tiếp tục phát hành album Giai Nhân

Đến năm 2025, Văn Mai Hương tiếp tục phát hành album Giai Nhân, đánh dấu những thử nghiệm mới về âm thanh cũng như hình tượng nữ tính, trưởng thành hơn. Không chỉ hoạt động nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc, Văn Mai Hương còn gây bất ngờ khi lấn sân điện ảnh với dự án Thỏ Ơi!!. Bộ phim nhanh chóng vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng, đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những gương mặt được chú ý nhất màn ảnh rộng năm nay.

Vai diễn Hải Lan được đánh giá phù hợp với hình ảnh và khí chất của Văn Mai Hương. Ngay lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nữ ca sĩ nhận nhiều lời khen nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc. Đặc biệt, khả năng đài từ được xem là lợi thế nổi bật khi cô xử lý các phân đoạn nội tâm. Cách nhả chữ, kiểm soát giọng nói giàu nhạc tính giúp nhân vật trở nên mềm mại nhưng vẫn đủ chiều sâu.

Văn Mai Hương còn gây bất ngờ khi lấn sân điện ảnh với dự án Thỏ Ơi!!

Sau gần 16 năm kể từ Vietnam Idol 2010, Văn Mai Hương vẫn duy trì hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực biểu diễn lẫn phát hành sản phẩm âm nhạc. Song song đó, nữ ca sĩ cũng trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện, chương trình và concert lớn. Từ cô học trò từng bị thầy thẳng thắn bảo "về bán cà phê đi", Văn Mai Hương đã vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ đắt show và có vị trí vững chắc của Vpop, đồng thời mở ra nhiều cơ hội ở lĩnh vực điện ảnh trong chặng đường tiếp theo.