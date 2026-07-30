Ca sĩ Trung Quốc bị cấm sóng, sang Việt Nam làm show bán vé giá "trên trời": Đẹp trai nhất thế giới 2025, hát hò thế nào?

Nam ca sĩ gây xôn xao khi mở fan meeting tại Việt Nam với giá vé cao hơn cả concert G-DRAGON và BLACKPINK.

Trương Triết Hạn tổ chức fanmeeting tại Việt Nam với giá vé gần 14 triệu đồng

Vừa qua, thông tin về fan meeting của ca sĩ diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn đang trở thành đề tài được dân mạng Việt Nam đặc biệt quan tâm và bàn tán. Theo thông tin được công bố, nam nghệ sĩ sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 29/8 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Ngay lập tức, sự kiện không chỉ thu hút sự chú ý từ người hâm mộ mà còn tạo nên nhiều thảo luận trong cộng đồng mạng, bởi đây là một trong số ít nghệ sĩ Trung Quốc lựa chọn Việt Nam làm điểm dừng để tổ chức buổi gặp gỡ fan.

Trương Triết Hạn chuẩn bị tổ chức fan meeting tại Việt Nam

Đáng chú ý, giá vé của fan meeting cũng nhanh chóng trở thành chủ đề gây xôn xao. Ban tổ chức sự kiện TIME TRAVELER của Trương Triết Hạn tại TP.HCM đã công bố sơ đồ chỗ ngồi cùng bảng giá vé chi tiết cho chương trình diễn ra lúc 19h00 ngày 29/08 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Sự kiện gồm 5 hạng vé với mức giá dao động từ 3.500.000 đến 13.800.000 VNĐ.

Trong đó, hạng vé cao nhất VVIP (13.800.000 VNĐ) mang đến nhiều đặc quyền như chụp ảnh 1:1 cùng nam nghệ sĩ, tham dự buổi duyệt âm thanh (soundcheck) và nhận bộ quà tặng gồm Film Photo Card, 4 Photo Card, ruy-băng slogan, hand banner cùng vé vào khu soundcheck. Các hạng vé còn lại gồm VIP (9.800.000 VNĐ), CAT 1 (7.800.000 VNĐ), CAT 2 (5.800.000 VNĐ) và CAT 3 (3.500.000 VNĐ) cũng đi kèm một số quyền lợi như tham dự soundcheck, nhận hand banner, ruy-băng slogan và 2 Photo Card ngẫu nhiên.

Giá vé và quyền lợi người hâm mộ tại fan meeting gây chú ý khi giá vé cao nhất có trị giá lên đến 13, 8 triệu đồng

Mức giá được công bố nhanh chóng khiến nhiều khán giả Việt Nam đặt câu hỏi về khả năng lấp đầy Nhà thi đấu Nguyễn Du. Không chỉ hạng VVIP chạm mốc 13,8 triệu đồng, ngay cả vé thấp nhất cũng có giá 3,5 triệu đồng, cao hơn mức khởi điểm của nhiều concert quy mô lớn từng tổ chức tại Việt Nam. Sự chênh lệch càng gây chú ý khi đặt bên cạnh giá vé của những ngôi sao quốc tế từng đến Việt Nam. Concert G-DRAGON năm 2025 có vé cao nhất ở mức 8 triệu đồng, thấp hơn hạng VVIP của Trương Triết Hạn 5,8 triệu đồng. Trước đó, concert BLACKPINK tại Hà Nội năm 2023 cũng dừng ở mức cao nhất 9,8 triệu đồng, dù đây là sự kiện sân vận động với quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Giá vé "trên trời" của fanmeeting Trương Triết Hạn làm nhiều khán giả đặt nghi vấn về khả năng bán vé

Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng những quyền lợi như gặp gỡ trực tiếp có thể đủ sức thuyết phục fan trung thành sẵn sàng chi tiền, dù mức giá vé vẫn bị đánh giá là khá cao và gây nhiều tranh luận. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ nghi ngờ về việc liệu lượng khán giả thực sự có đủ lớn để lấp đầy khán phòng, nhất là khi chi phí tham dự được xem là khá đắt đỏ so với mặt bằng chung. Từ đó làm dấy lên nhiều bàn luận về sức mua và khả năng bán vé của chương trình. Cùng với bảng giá gây tranh cãi, quá khứ hoạt động của nam nghệ sĩ tại thị trường Hoa ngữ cũng được khán giả Việt tìm lại.

Trương Triết Hạn - Từng top 1 gương mặt đẹp nhất thế giới, bị cấm sóng tại Trung Quốc 5 năm

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, được công chúng biết đến trước hết qua con đường diễn xuất. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 2010, từng góp mặt trong nhiều dự án như Cung Tỏa Liên Thành, Lang Nha Bảng, Ban Thục Truyền Kỳ và Bán Yêu Khuynh Thành. Dù hoạt động liên tục, nam diễn viên vẫn mất nhiều năm mới tìm được vai diễn đủ sức đưa tên tuổi đến gần khán giả đại chúng. Bước ngoặt đến vào năm 2018 với vai Long Phi Dạ trong Vân Tịch Truyện, giúp Trương Triết Hạn tăng độ nhận diện.

Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ cũng theo đuổi âm nhạc và có nhiều sản phẩm âm nhạc được đón nhận tại thị trường Hoa Ngữ

Đầu năm 2021, vai Chu Tử Thư trong Sơn Hà Lệnh đưa tên tuổi anh bùng nổ mạnh mẽ. Sau thành công của phim, Trương Triết Hạn trở thành gương mặt được chú ý hàng đầu, xuất hiện dày đặc trên truyền hình, sự kiện và quảng cáo, nhanh chóng gia nhập nhóm nghệ sĩ có lượng fan lớn tại Trung Quốc.

Dù được biết đến trước hết với vai trò diễn viên, Trương Triết Hạn đã theo đuổi âm nhạc từ khá sớm và thường xuyên thể hiện nhạc phim cho những dự án mình tham gia. Anh sở hữu chất giọng trầm, cách hát thiên về cảm xúc hơn kỹ thuật phô diễn, phù hợp với những ca khúc nhẹ nhàng.

Trương Triết Hàn biểu diễn ca khúc Cô Mộng

Sau hiệu ứng của Sơn Hà Lệnh, các bài hát như Cô Mộng, Thiên Nhai Khách và Vây Quanh cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ở thời điểm này, ca hát vẫn là mảng song song với diễn xuất. Giữa lúc tên tuổi đang lên nhanh, sự nghiệp của Trương Triết Hạn bất ngờ gặp biến cố vào tháng 8/2021. Loạt ảnh cũ ghi lại việc anh xuất hiện tại những địa điểm nhạy cảm bị lan truyền trở lại, kéo theo làn sóng phản ứng dữ dội tại Trung Quốc. Nam diễn viên đăng lời xin lỗi nhưng tranh cãi không dừng lại.

Năm 2021, bê bối nhạy cảm khiến Trương Triết Hàn bị cấm sóng hoàn toàn tại Trung Quốc

Hơn 25 thương hiệu lần lượt chấm dứt hợp tác với Trương Triết Hạn. Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc cũng kêu gọi các đơn vị thành viên không hợp tác với anh, trong khi nhiều tài khoản, bài hát và nội dung có liên quan bị gỡ khỏi các nền tảng. Chỉ trong thời gian ngắn, hoạt động của nam nghệ sĩ tại thị trường Trung Quốc đại lục gần như đóng băng.

Sau hơn một năm im ắng, Trương Triết Hạn chuyển trọng tâm sang âm nhạc và thị trường quốc tế. Từ cuối năm 2022, Trương Triết Hạn trở lại với vai trò ca sĩ, sau đó lần lượt phát hành Deep Blue năm 2023, Datura năm 2024, Scavenger và Kaleidoscope trong năm 2025. Nam nghệ sĩ cũng tổ chức concert, fan meeting tại Bangkok, Kuala Lumpur, Seoul,... chủ yếu hướng đến cộng đồng người hâm mộ bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Từ khi hoạt động nghệ thuật tại quê nhà bị đóng băng, Trương Triết Hạn chuyển trọng tâm sang hoạt động âm nhạc và đẩy mạnh tên tuổi ở thị trường quốc tế

Ở giai đoạn này, âm nhạc không còn đóng vai trò bổ trợ cho diễn xuất mà trở thành hướng hoạt động chính của Trương Triết Hạn. Nam nghệ sĩ duy trì độ nhận diện thông qua các sản phẩm mới, hoạt động biểu diễn và những sự kiện giao lưu trực tiếp. Năm 2025, Trương Triết Hạn còn đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố, sau khi lần lượt xếp thứ 7 năm 2023 và thứ 3 năm 2024.

Fan meeting tại TP.HCM nằm trong hành trình mở rộng hoạt động quốc tế của Trương Triết Hạn. Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh mức vé cao nhất 13,8 triệu đồng đang khiến nhiều khán giả lo ngại về sức mua, khả năng lấp đầy khán phòng và việc chương trình có thể diễn ra đúng kế hoạch hay không.

Ảnh: Weibo/IG